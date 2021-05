Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"55c3b8c5-8606-4079-92b4-331b97e3ca1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC azt írja, hogy a Ryanair gépéről Minszkben leszállított belorusz ellenzéki újságíróról kijött egy friss videófelvétel.","shortLead":"A BBC azt írja, hogy a Ryanair gépéről Minszkben leszállított belorusz ellenzéki újságíróról kijött egy friss...","id":"20210524_Kiderultek_reszletek_a_letartoztatott_Raman_Prataszevics_allapotarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55c3b8c5-8606-4079-92b4-331b97e3ca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536afd59-f818-463b-864f-8c6643389400","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Kiderultek_reszletek_a_letartoztatott_Raman_Prataszevics_allapotarol","timestamp":"2021. május. 24. 21:55","title":"Kiderültek részletek a letartóztatott Raman Prataszevics állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a6f898-4982-4e14-ae5c-81e18923ece8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hollywoodi színésznő egy ideje Budapesten lakik egy forgatás miatt.","shortLead":"A hollywoodi színésznő egy ideje Budapesten lakik egy forgatás miatt.","id":"20210523_A_Dohany_utcai_zsinagoganal_fotoztak_le_Jamie_Lee_Curtist","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63a6f898-4982-4e14-ae5c-81e18923ece8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60767fc-057d-42a0-a21d-ff5cd66f2749","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_A_Dohany_utcai_zsinagoganal_fotoztak_le_Jamie_Lee_Curtist","timestamp":"2021. május. 23. 17:12","title":"A Dohány utcai zsinagógánál fotózták le Jamie Lee Curtist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e72578-ff3a-48c8-b595-677660c7e575","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Előfordul, hogy a vállalkozások régi előírásokat vagy helytelen jótállási időt tüntetnek fel a honlapon.","shortLead":"Előfordul, hogy a vállalkozások régi előírásokat vagy helytelen jótállási időt tüntetnek fel a honlapon.","id":"20210525_Per_csalo_webaruhaz_fogyasztovedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37e72578-ff3a-48c8-b595-677660c7e575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066fff21-71ff-42df-b037-40d106101eaa","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_Per_csalo_webaruhaz_fogyasztovedelem","timestamp":"2021. május. 25. 07:41","title":"Csaló webáruházak ellen indít pereket a fogyasztóvédelmi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elemzők 250 weboldal működését vizsgálták abból az alkalomból, hogy három éve ezen a napon lépett hatályba az uniós általános adatvédelmi rendelet. A GDPR szigorúan előírja többek között azt is, hogyan kell tájékoztatni a weboldalak látogatóit a személyes adataik kezeléséről – ez kevés hazai weboldalon szabályszerű.","shortLead":"Elemzők 250 weboldal működését vizsgálták abból az alkalomból, hogy három éve ezen a napon lépett hatályba az uniós...","id":"20210525_magyar_weboldalak_gdpr_cookie_banner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9e12f2-7e3c-4bb9-a0c0-f55df3c552e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_magyar_weboldalak_gdpr_cookie_banner","timestamp":"2021. május. 25. 10:03","title":"100 magyar weboldalból 10 ment át a GDPR-teszten, de étterem vagy párt oldala egy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt hangmérnök a médiát is elhagyja.","shortLead":"A volt hangmérnök a médiát is elhagyja.","id":"20210523_Tobben_tavoznak_a_Klubradiotol_van_aki_a_Spiritnel_folytatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92995995-5f7b-43ac-82a3-47f2a5ecf6a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_Tobben_tavoznak_a_Klubradiotol_van_aki_a_Spiritnel_folytatja","timestamp":"2021. május. 23. 17:05","title":"Többen távoznak a Klubrádiótól, van, aki a Spiritnél folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265b962c-d4cc-48c4-9b72-d8b11d105693","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hihetetlenül népszerű (és egyúttal hírhedt) is lett a Cyberpunk 2077 videojáték. Olyannyira, hogy a OnePlust is megihlette.","shortLead":"Hihetetlenül népszerű (és egyúttal hírhedt) is lett a Cyberpunk 2077 videojáték. Olyannyira, hogy a OnePlust is...","id":"20210524_oneplus_watch_cyberpunk_2077_edition","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=265b962c-d4cc-48c4-9b72-d8b11d105693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9256dd5-dbb2-474d-81bb-f80d2b333f6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_oneplus_watch_cyberpunk_2077_edition","timestamp":"2021. május. 24. 16:03","title":"Íme a Cyberpunk 2077-es okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A híradások szerint a felvonón tizenöten utaztak, amikor a kábel elszakadt. Már csak egy ötéves gyermek van életben, állapota súlyos.","shortLead":"A híradások szerint a felvonón tizenöten utaztak, amikor a kábel elszakadt. Már csak egy ötéves gyermek van életben...","id":"20210523_Lezuhant_Olaszorszagban_egy_hegyi_felvono","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3cfe2d-7cc8-4ec8-86ed-b5701a1b2a12","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_Lezuhant_Olaszorszagban_egy_hegyi_felvono","timestamp":"2021. május. 23. 14:28","title":"Lezuhant Olaszországban egy hegyi felvonó, tizennégy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5fe436-62f5-4cab-bebf-314a0a9e2495","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Charlie bit my finger az egyik legnépszerűbb gyerekvideó a felületen.","shortLead":"A Charlie bit my finger az egyik legnépszerűbb gyerekvideó a felületen.","id":"20210523_youtube_video_mem_gyerek_harapas_nft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5fe436-62f5-4cab-bebf-314a0a9e2495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fb6de0-9601-41fa-abd3-0a780ac7fd12","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_youtube_video_mem_gyerek_harapas_nft","timestamp":"2021. május. 23. 12:22","title":"Eddig 883 millióan látták: eltűnik a YouTube-ról a videó, amiben egy gyerek megharapja egy másik ujját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]