[{"available":true,"c_guid":"f52ff533-15cd-4e0b-8536-76fc7e55f54a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A J-2000 névre keresztelt repülő taxi a tervek szerint 320 km/h sebességgel szeli majd az eget, és hatótávolsága is hasonló, 320 km lehet. Az igazi izgalmat a hajtómű kialakítása jelenti.","shortLead":"A J-2000 névre keresztelt repülő taxi a tervek szerint 320 km/h sebességgel szeli majd az eget, és hatótávolsága is...","id":"20210527_jetoptera_legi_kozlekedes_dron_vtol_elektromos_repulogep_j_2000","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f52ff533-15cd-4e0b-8536-76fc7e55f54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dea3111-ca08-4b29-8c52-d2d00f21d297","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_jetoptera_legi_kozlekedes_dron_vtol_elektromos_repulogep_j_2000","timestamp":"2021. május. 27. 09:03","title":"Merőben új ötlettel állt elő a repülő autóra egy amerikai vállalat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A felcsúti milliárdos egyebek között arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy az Eszék futballcsapatának tulajdonosi köréből kiszálltak, Diósgyőrben szerinte a foci nem tartozik hozzájuk.","shortLead":"A felcsúti milliárdos egyebek között arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy az Eszék futballcsapatának tulajdonosi...","id":"20210527_meszaros_lorinc_felcsut_puskas_akademia_budapest_bazis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86dbeb2-9ac6-45b7-a0cb-b2edfbb25883","keywords":null,"link":"/sport/20210527_meszaros_lorinc_felcsut_puskas_akademia_budapest_bazis","timestamp":"2021. május. 27. 11:28","title":"Mészáros Lőrinc kétlaki életbe kezd: Budapesten is lesz „bázisa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300de0a1-11e4-4bed-881a-2003900f9445","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járvány miatt nem tudják fenntartani a veszteséges ágazat működtetését.","shortLead":"A járvány miatt nem tudják fenntartani a veszteséges ágazat működtetését.","id":"20210527_duna_hajjozas_bkv_kishajok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=300de0a1-11e4-4bed-881a-2003900f9445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd68ffcf-fd64-4048-8927-1b3fd21707d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_duna_hajjozas_bkv_kishajok","timestamp":"2021. május. 27. 15:19","title":"Nyáron nem járnak majd a menetrend szerinti BKV-hajók a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán: Az oltás nem kedv kérdése. Új információk a Ryanair-gép ügyében. Rástartolt a magyar állam Ferihegyre. Megállapodott a védettségi igazolványok ügyében Szlovákia és Magyarország. Minden út Sesztákhoz vezet \"kelet Felcsútján\". Változtat szabályozásán a Facebook. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán: Az oltás nem kedv kérdése. Új információk a Ryanair-gép ügyében. Rástartolt a magyar állam Ferihegyre...","id":"20210528_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd84b1e2-f581-49e3-8303-11dbdf41f3f3","keywords":null,"link":"/360/20210528_Radar360","timestamp":"2021. május. 28. 08:10","title":"Radar360: Keleti vakcinákkal is utazhatunk majd Orbán szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén megtartják az EFOTT-ot, kiderült, kik lesznek a fő fellépők. Oltási igazolványra szükségük lesz a fesztiválozóknak.","shortLead":"Idén megtartják az EFOTT-ot, kiderült, kik lesznek a fő fellépők. Oltási igazolványra szükségük lesz a fesztiválozóknak.","id":"20210527_majka_halott_penz_vedettsegi_igazolvany_efott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15587b7-1f29-476d-9644-3b2ca3abb9fb","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_majka_halott_penz_vedettsegi_igazolvany_efott","timestamp":"2021. május. 27. 10:31","title":"Majka és a Halott Pénz biztosan ott lesz az EFOTT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18bdeefb-3afc-4c26-b5eb-89b07767f041","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Növekszik a kontinens keleti felén a gazdasági különbség az új tagok, illetve azon országok között, amelyek még nem csatlakoztak az unióhoz – ugyanakkor a már felvett államok közül nem egy visszalép az alapvető demokratikus jogok területén és ez súlyos következményeket vetít előre a szervezet szempontjából. Ezt írja a Project Syndicate-en megjelent elemzésében Anders Aslund, a washingtoni Atlanti Tanács vezető munkatársa.\r

\r

","shortLead":"Növekszik a kontinens keleti felén a gazdasági különbség az új tagok, illetve azon országok között, amelyek még nem...","id":"20210527_Ramegy_a_korrupciora_KeletEuropa_felzarkozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18bdeefb-3afc-4c26-b5eb-89b07767f041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2d1e0c-1762-43ae-a844-09a5a1551b48","keywords":null,"link":"/360/20210527_Ramegy_a_korrupciora_KeletEuropa_felzarkozasa","timestamp":"2021. május. 27. 07:39","title":"Véget vet Kelet-Európa felzárkózásának a korrupció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c594570e-11d1-41a1-9540-1e197ee53e21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint csak az igazán nagy államférfiakra jellemző, hogy országépítő munkájuk mellett figyelemmel vannak az emberek bajaira, mindennapjaira is.","shortLead":"A műsorvezető szerint csak az igazán nagy államférfiakra jellemző, hogy országépítő munkájuk mellett figyelemmel vannak...","id":"20210527_Orban_levelben_kivant_jobbulast_a_szivinfarktuson_atesett_Fasy_Adamak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c594570e-11d1-41a1-9540-1e197ee53e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c44a60-be1b-4220-8ceb-856d6c941711","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Orban_levelben_kivant_jobbulast_a_szivinfarktuson_atesett_Fasy_Adamak","timestamp":"2021. május. 27. 09:23","title":"Orbán levélben kívánt jobbulást a szívinfarktust kapott Fásy Ádámnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5753db-2ff0-4433-999d-a1eff7346a75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek arra biztatnak, hogy aki érzékeli magán a tüneteket, teszteltesse magát. ","shortLead":"A szakemberek arra biztatnak, hogy aki érzékeli magán a tüneteket, teszteltesse magát. ","id":"20210528_koronavirus_indiai_varians_mutacio_tunetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff5753db-2ff0-4433-999d-a1eff7346a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddc928e-2bae-4494-81f9-475c5c0bc487","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_koronavirus_indiai_varians_mutacio_tunetek","timestamp":"2021. május. 28. 15:03","title":"Ezek a tünetek jelentkezhetnek, ha valaki elkapja a koronavírus indiai mutációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]