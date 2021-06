Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megállapodás szerintük nem biztosít érzékelhető bérnövekedést.","shortLead":"A megállapodás szerintük nem biztosít érzékelhető bérnövekedést.","id":"20210625_mozdonyvezetok_szakszervezete_mav_bermegallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fc43b4-f18a-4a20-92f8-3a5345c25f27","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_mozdonyvezetok_szakszervezete_mav_bermegallapodas","timestamp":"2021. június. 25. 16:07","title":"A Mozdonyvezetők Szakszervezete nem kér a MÁV bérmegállapodásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc9c939-89da-4321-9ac7-6918f9967103","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Komoly károkat okozott a vihar az ország déli részén és a Balaton környékén, a legtöbb bejelentés eddig Ságvárról és környékéről érkezett - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.","shortLead":"Komoly károkat okozott a vihar az ország déli részén és a Balaton környékén, a legtöbb bejelentés eddig Ságvárról és...","id":"20210626_Letarolta_az_orszag_deli_reszet_es_a_Balatont_az_esti_vihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bc9c939-89da-4321-9ac7-6918f9967103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2640d9-8cce-4e3f-9b07-d6e202685242","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Letarolta_az_orszag_deli_reszet_es_a_Balatont_az_esti_vihar","timestamp":"2021. június. 26. 10:05","title":"Letarolta az ország déli részét és a Balatont az esti vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csehország–Hollandia mérkőzéssel folytatódik szombaton az Európa-bajnokság, Budapesten. 