[{"available":true,"c_guid":"fb8f7f6c-a624-46a0-84c2-af5d6127922a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk az Audi remek 5 hengeres motorjával szerelt új Formentort, de előtte még meghajtottuk a legerősebb Leont, és egy őrült elektromos terepjáróval ugrattunk is egy nagyot.","shortLead":"Kipróbáltuk az Audi remek 5 hengeres motorjával szerelt új Formentort, de előtte még meghajtottuk a legerősebb Leont...","id":"20210706_csigaver_helyett_bikaver_a_vw_spanyol_jatszoteren_izgalmas_cuprakkal_szaguldottunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb8f7f6c-a624-46a0-84c2-af5d6127922a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb79f75e-be27-4cc7-9dc4-363e40328241","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_csigaver_helyett_bikaver_a_vw_spanyol_jatszoteren_izgalmas_cuprakkal_szaguldottunk","timestamp":"2021. július. 06. 06:41","title":"Csigavér helyett bikavér: a VW spanyol játszóterén izgalmas Cuprákkal száguldottunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályázatok 95 százaléka nyert, az ellenzéki vezetésű budapesti kerületek nincsenek köztük.","shortLead":"A pályázatok 95 százaléka nyert, az ellenzéki vezetésű budapesti kerületek nincsenek köztük.","id":"20210706_ellenzeki_kerulet_kormanyzati_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c61ad5-0275-4c30-b970-47dbedecdfaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_ellenzeki_kerulet_kormanyzati_tamogatas","timestamp":"2021. július. 06. 15:24","title":"Ellenzéki vezetésű kerületnek nem jutott a 26 milliárdos kormányzati támogatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Judit szerint folytatódik a tárgyalás, Brüsszel szerint Magyarországnak kell lépnie.","shortLead":"Varga Judit szerint folytatódik a tárgyalás, Brüsszel szerint Magyarországnak kell lépnie.","id":"20210707_Politico_Felfuggesztette_az_Europai_Bizottsag_a_magyar_helyreallitasi_terv_elfogadasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6275398-ed84-4adc-889e-a71c784eb826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210707_Politico_Felfuggesztette_az_Europai_Bizottsag_a_magyar_helyreallitasi_terv_elfogadasat","timestamp":"2021. július. 07. 13:11","title":"Politico: Felfüggesztette az Európai Bizottság a magyar helyreállítási terv elfogadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4c875e-d491-4aba-8b40-aa3cee1a76c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dolomitok kacskaringós útvonalai ideális helyszínt jelentenek egy örömautózáshoz. Most viszont balszerencsésebben nem is alakulhattak volna a dolgok egy McLaren vezetőjének. ","shortLead":"A Dolomitok kacskaringós útvonalai ideális helyszínt jelentenek egy örömautózáshoz. Most viszont balszerencsésebben nem...","id":"20210705_Porraegett_a_hegyi_szerpentinen_egy_McLaren__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe4c875e-d491-4aba-8b40-aa3cee1a76c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b555493-d5cc-4038-8fbe-7382dff42ac6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Porraegett_a_hegyi_szerpentinen_egy_McLaren__video","timestamp":"2021. július. 06. 04:41","title":"Porrá égett egy hegyi túrán résztvevő McLaren - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Gabriella 2018-ban hívta fel a figyelmet arra, hogy a Stop Soros-csomag részeként bevezetett szigorítás uniós irányelvbe ütközhet. Szerinte ez az oka, hogy a kinevezését nem hosszabbították meg.","shortLead":"Szabó Gabriella 2018-ban hívta fel a figyelmet arra, hogy a Stop Soros-csomag részeként bevezetett szigorítás uniós...","id":"20210706_szabo_gabriella_biro_birosag_menekultek_panasz_europai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4068ca9-6865-4a99-a0a1-77c138df1d64","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_szabo_gabriella_biro_birosag_menekultek_panasz_europai_bizottsag","timestamp":"2021. július. 06. 12:07","title":"Egy magyar bírónő az Európai Bizottsághoz küldött panaszában állítja, politikai okok miatt rúgták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A B szinttel rendelkező úszóink nem lehetnek ott Tokióban.","shortLead":"A B szinttel rendelkező úszóink nem lehetnek ott Tokióban.","id":"20210706_magyar_uszok_olimpia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faa303b-2438-4235-a63e-67e6bca86eb6","keywords":null,"link":"/sport/20210706_magyar_uszok_olimpia","timestamp":"2021. július. 06. 21:51","title":"Nem indulhat négy magyar úszó az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55000f8-39bb-4f15-8311-409a417e317d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a szöveg nem lenne érthető, az emotikonok irányt mutatnak.","shortLead":"Ha a szöveg nem lenne érthető, az emotikonok irányt mutatnak.","id":"20210707_emoji_reklam_kormany_nemzeti_konzultacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b55000f8-39bb-4f15-8311-409a417e317d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80381850-39c1-4283-b17f-820ed7d87b92","keywords":null,"link":"/itthon/20210707_emoji_reklam_kormany_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2021. július. 07. 10:25","title":"Gyermeteg emojikkal reklámozza a kormány az új nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48829988-64c1-48bd-92f1-484cb5c4cb6b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Sokkal jobb volt a turizmus helyzete idén májusban, mint egy évvel korábban, de a válság előtti szinttől jócskán elmarad.","shortLead":"Sokkal jobb volt a turizmus helyzete idén májusban, mint egy évvel korábban, de a válság előtti szinttől jócskán...","id":"20210707_turizmus_szallashely_turista_ujranyitas_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48829988-64c1-48bd-92f1-484cb5c4cb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbaefbcf-fdfc-4fa2-bf71-f14a897c851f","keywords":null,"link":"/kkv/20210707_turizmus_szallashely_turista_ujranyitas_ksh","timestamp":"2021. július. 07. 09:59","title":"Nem rohamozták meg a turisták a szálláshelyeket az újranyitás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]