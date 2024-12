Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar kormányfő Putyinnak segít, amikor szabotálja az uniós szankciókat, ám nem szabad megengedni, hogy elérje célját – írja a lap gazdasági rovatától Ingo Malcher, aki szégyentelennek, gátlástalannak és kíméletlennek nevezi a magyar politikust.","shortLead":"A magyar kormányfő Putyinnak segít, amikor szabotálja az uniós szankciókat, ám nem szabad megengedni, hogy elérje...","id":"20241224_die-zeit-orban-viktor-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be.jpg","index":0,"item":"0574752d-229b-41fd-80d0-d05d50756ea4","keywords":null,"link":"/360/20241224_die-zeit-orban-viktor-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2024. december. 24. 09:00","title":"Die Zeit: El kell szigetelni Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d2f877-c9a7-4347-9185-f4ed9e0180aa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Samsung-szabadalom egy olyan kijelzőt ír le, ami jóval pontosabbá és felhasználóbarátabbá teheti a tapintható visszajelzést.","shortLead":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Samsung-szabadalom egy olyan kijelzőt ír le, ami jóval pontosabbá és...","id":"20241224_samsung-szabadalom-gombszeruen-mukodo-haptikus-visszajelzes-rezges-kijelzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3d2f877-c9a7-4347-9185-f4ed9e0180aa.jpg","index":0,"item":"1a2d95bd-1d5a-4a30-aedb-37503d3f6d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_samsung-szabadalom-gombszeruen-mukodo-haptikus-visszajelzes-rezges-kijelzo","timestamp":"2024. december. 24. 16:03","title":"A Samsung kitalált valami egészen új rezgést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a82dee-20be-4d7e-989d-a4b6ec6ac42a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gép Bakuból Groznijba tartott, Kazahsztánban csapódott a földhöz, majd kigyulladt. 