[{"available":true,"c_guid":"700b08e8-e50c-4397-960f-ddab403d56ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az alábbi válogatásban az év negatív hősei a főszereplők, és természetesen a semmiből felbukkant Magyar Péter. De azt is megmutatjuk, miképp fordulhat elő, hogy Orbán Viktor két alternatív címlapon is ott van, de végül nem rúg labdába Bese atya mellett.","shortLead":"Az alábbi válogatásban az év negatív hősei a főszereplők, és természetesen a semmiből felbukkant Magyar Péter. De azt...","id":"20250101_2024-Best-of-hvg-cimlap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/700b08e8-e50c-4397-960f-ddab403d56ce.jpg","index":0,"item":"a53edd82-caba-4df4-85e2-d009eaedd386","keywords":null,"link":"/360/20250101_2024-Best-of-hvg-cimlap","timestamp":"2025. január. 01. 07:00","title":"Többet mond ezer szónál: 2024 legjobb HVG-címlapjaival indul az új év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","shortLead":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","id":"20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b.jpg","index":0,"item":"27ce6fe1-c015-4ada-b350-a06b852ace30","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","timestamp":"2025. január. 01. 18:17","title":"Lelőtt drón roncsai estek egy kijevi lakóházra, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418435e3-e38c-4299-9ec6-1119e4e9b0cf","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az egyikük a taekwondo első magyar női világ-, a másikuk olimpiai bajnoka. Egypetéjű ikrekként úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás, ugyanúgy gondolkodnak a világ dolgairól, befejezik egymás mondatait. De míg az egyikük taktikus, és néha kicsit talán túl is gondolja a dolgokat, a másikuk csak megy előre, és elsősorban az erejében bízik. Márton Luanával és Vivianával beszélgettünk.","shortLead":"Az egyikük a taekwondo első magyar női világ-, a másikuk olimpiai bajnoka. Egypetéjű ikrekként úgy hasonlítanak...","id":"20250101_marton-viviana-marton-luana-taekwondo-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/418435e3-e38c-4299-9ec6-1119e4e9b0cf.jpg","index":0,"item":"091fdb6e-11ae-46fa-bd79-b0804bfa9660","keywords":null,"link":"/sport/20250101_marton-viviana-marton-luana-taekwondo-interju-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 20:00","title":"Márton ikrek: Ha az edző eléri a gyerekeknél, hogy higgyenek magukban, az az egész életüket elkíséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e7770c-06ba-40f7-8361-84a5355da09f","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"2025 elején közel hetven új nyilvános EV-töltőt adnak át Magyarországon, ebből több mint félszáz uniós forrásból létesül, miután lejár az EU-s töltőtelepítési pályázatok első körének teljesítési határideje. Majd pár hónapra rá már a második körben vállalt töltőket kell üzembe helyezni. Összesen öt kör van, 2026 végéig tartó átadásokkal. Közben mozgásban van a magyar pályázat is, ami 2028-as átadásokkal folytathatja a megkezdett utat, ez a projekt a vidéki vakfoltokra telepítene töltőket, egyelőre harmincöt településre, de a pályázat kiírói végül több mint 100 helyszínnel számolnak.","shortLead":"2025 elején közel hetven új nyilvános EV-töltőt adnak át Magyarországon, ebből több mint félszáz uniós forrásból...","id":"20250102_elektromos-autozas-magyarorszag-nyilvanos-toltoallomasok-telepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e7770c-06ba-40f7-8361-84a5355da09f.jpg","index":0,"item":"d53e25ae-67e5-48fd-8968-4ae5cc3bb4d4","keywords":null,"link":"/360/20250102_elektromos-autozas-magyarorszag-nyilvanos-toltoallomasok-telepites","timestamp":"2025. január. 02. 12:30","title":"Jön a nagy földindulás: így szórják tele az országot e-autó töltőállomásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860931db-3c04-49d3-8d9e-53c6b05129fa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az információ nem az igazság nyersanyaga? Miért mondja a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék egyik legismertebb alakja, hogy akkor szabadabban dönthetett a sorsáról, mint ma? Miből lehet sejteni, hogy a kormány optimista lózungjai ellenére nem indul be a gazdaság 2025-ben? Ez a HVG új évi első lapszámának ajánlója, a Fülszöveg.","shortLead":"Az információ nem az igazság nyersanyaga? Miért mondja a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék egyik legismertebb...","id":"20250101_hvg-Hamvay-Peter-Fulszoveg-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/860931db-3c04-49d3-8d9e-53c6b05129fa.jpg","index":0,"item":"a3c37975-7e1a-4f1e-82dd-64553a39c91f","keywords":null,"link":"/360/20250101_hvg-Hamvay-Peter-Fulszoveg-2025","timestamp":"2025. január. 01. 08:30","title":"Hamvay Péter: Hideg, meleg, hibrid és kereskedelmi háború vár ránk az új évben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of Bandita tagjainak táncpróbáit, fellépésüket egy versenyen, és egy intim karácsonyi vacsorán is ott lehetnek a nézők. A Vogue –olyan, mint egy nagy család című filmet először 2024 júniusában mutatta be a hvg360.","shortLead":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of...","id":"20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa.jpg","index":0,"item":"3527a53e-7147-42f0-9cd4-f6afdd5067fb","keywords":null,"link":"/360/20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","timestamp":"2024. december. 31. 19:30","title":"„Nehéz elmondani, ezt látni kell” – Bokros Dorottya filmje a vogue-ról a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2998b819-5ac3-41e8-9cc3-6a10744667e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A humorista felkérdezte a politikust, akinél „beakadt Magyar Péter”.","shortLead":"A humorista felkérdezte a politikust, akinél „beakadt Magyar Péter”.","id":"20250101_Bruti-Menczer-Tamas-letiltott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2998b819-5ac3-41e8-9cc3-6a10744667e6.jpg","index":0,"item":"2d6c93d4-ca25-43b4-a4c7-c616d5b1c5c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Bruti-Menczer-Tamas-letiltott","timestamp":"2025. január. 01. 21:10","title":"Bruti: Menczer Tamás letiltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b0ea6a-9b4d-4166-b5bd-93dd01db2dbd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2023 óta nem termel a Vágóhíd utcai gyár, most be is zárja a veszteséges üzemet az ukrán Roshen.","shortLead":"2023 óta nem termel a Vágóhíd utcai gyár, most be is zárja a veszteséges üzemet az ukrán Roshen.","id":"20250102_bezar-a-bonbonetti-gyar-roshen-ukran-edesseggyarto-cukorka-vallalkozas-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92b0ea6a-9b4d-4166-b5bd-93dd01db2dbd.jpg","index":0,"item":"b634d0c7-340b-4442-b72a-3795e8ce3f16","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_bezar-a-bonbonetti-gyar-roshen-ukran-edesseggyarto-cukorka-vallalkozas-kkv","timestamp":"2025. január. 02. 08:36","title":"Bezárja az ukrán tulajdonos a budapesti Bonbonetti-gyárat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]