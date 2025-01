Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0d12b3ce-403f-4076-bbdc-ef83f7e9dd02","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel 650 forintos dízelárral indul az év. ","shortLead":"Közel 650 forintos dízelárral indul az év. ","id":"20250103_Tovabb-dragul-a-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d12b3ce-403f-4076-bbdc-ef83f7e9dd02.jpg","index":0,"item":"3491f8d1-4d02-4a21-8a72-3c539d3d4269","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_Tovabb-dragul-a-tankolas","timestamp":"2025. január. 03. 09:46","title":"Tovább drágul a tankolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A japán Nippon Steel megvette volna a US Steelt.","shortLead":"A japán Nippon Steel megvette volna a US Steelt.","id":"20250103_15-milliard-dollaros-uzletre-mondott-nemet-Biden-elnoksege-utolso-napjaiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09.jpg","index":0,"item":"832aad29-6838-410e-8d43-91e2536b0beb","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_15-milliard-dollaros-uzletre-mondott-nemet-Biden-elnoksege-utolso-napjaiban","timestamp":"2025. január. 03. 15:08","title":"15 milliárd dolláros üzletre mondott nemet Biden elnöksége utolsó napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606c08b0-2338-42ff-82e6-199ef7e219cf","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Háromszoros világbajnok ellenfele rekordját döntheti meg a 17 éves Luke Littler a darts-vb péntek esti döntőjében. 12 hónap alatt 12-szer mérkőztek meg Michael van Gerwennel, és mindketten hatszor győztek, így a döntő előtt a legfőbb kérdés az, kinek hoz szerencsét a 13-as szám.","shortLead":"Háromszoros világbajnok ellenfele rekordját döntheti meg a 17 éves Luke Littler a darts-vb péntek esti döntőjében. 12...","id":"20250103_luke-littler-michael-van-gerwen-darts-vilagbajnoksag-donto-rekord-sporttortenelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606c08b0-2338-42ff-82e6-199ef7e219cf.jpg","index":0,"item":"ff49283a-f287-4548-af5d-fd877f47e225","keywords":null,"link":"/sport/20250103_luke-littler-michael-van-gerwen-darts-vilagbajnoksag-donto-rekord-sporttortenelem-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 14:36","title":"Szó szerint pelenkában kezdte, ma sporttörténelmet írhat a dartsos csodagyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fbc6ac-bbb3-4fa3-af76-9080b3c93cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Séta közben vette észre a gazdi, hogy szokatlan kolbászok hevernek a parkban.","shortLead":"Séta közben vette észre a gazdi, hogy szokatlan kolbászok hevernek a parkban.","id":"20250102_kolbasz-kutya-mergezes-buncselekmeny-Hodmezovasarhelyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01fbc6ac-bbb3-4fa3-af76-9080b3c93cfc.jpg","index":0,"item":"760245ed-57fe-44da-a4d2-c808ec560520","keywords":null,"link":"/elet/20250102_kolbasz-kutya-mergezes-buncselekmeny-Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2025. január. 02. 12:17","title":"Szöges kolbásszal próbáltak kutyákat megölni Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként 10 fok fölött is alakulhat a hőmérséklet csütörtökön.","shortLead":"Helyenként 10 fok fölött is alakulhat a hőmérséklet csütörtökön.","id":"20250102_idojaras-elorejelzes-kod-szel-homerseklet-meteorologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56.jpg","index":0,"item":"80959ca9-7aa5-47d8-8198-034b4bbe1800","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_idojaras-elorejelzes-kod-szel-homerseklet-meteorologia","timestamp":"2025. január. 02. 05:58","title":"Lassan felszakad a köd, erős szelet kapunk helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezután Magyarországra is csak Törökországon keresztül érkezik az orosz gáz.","shortLead":"Ezután Magyarországra is csak Törökországon keresztül érkezik az orosz gáz.","id":"20250101_Leallt-az-orosz-foldgaz-ukrajnai-tranzitja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"1f0b192d-adf6-4d7e-9bcb-f11fce898393","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_Leallt-az-orosz-foldgaz-ukrajnai-tranzitja","timestamp":"2025. január. 01. 20:01","title":"Leállt az orosz földgáz ukrajnai tranzitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8feab1c-a443-4985-b685-8cf311f198aa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gazdasági és szakmai okokkal magyarázták a bezárásokat.","shortLead":"Gazdasági és szakmai okokkal magyarázták a bezárásokat.","id":"20250102_kormend-puspokladany-jarasi-ugyeszseg-megszuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8feab1c-a443-4985-b685-8cf311f198aa.jpg","index":0,"item":"23e1ed26-a2f4-4870-a182-e382fe460500","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_kormend-puspokladany-jarasi-ugyeszseg-megszuntetes","timestamp":"2025. január. 02. 14:24","title":"Két vidéki városban is megszűnik a járási ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0288c55c-629a-4d65-9436-9076c9b1001e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A George applikáció sem működött.","shortLead":"A George applikáció sem működött.","id":"20250102_erste-mobilbank-george-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0288c55c-629a-4d65-9436-9076c9b1001e.jpg","index":0,"item":"02e9c38f-2114-4228-82e4-ef2635c65d9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_erste-mobilbank-george-hiba","timestamp":"2025. január. 02. 10:15","title":"Eltűntek a számlák az Erste netbankjából – frissítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]