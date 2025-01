Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"08b89e49-ca5d-41ff-a1fa-4905ee69e629","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A távozó nagykövet szerint az egyre terebélyesedő kleptokrácia a demokráciára is fenyegetést jelent.","shortLead":"A távozó nagykövet szerint az egyre terebélyesedő kleptokrácia a demokráciára is fenyegetést jelent.","id":"20250108_david-pressman-amerikai-szankciok-rogan-antal-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08b89e49-ca5d-41ff-a1fa-4905ee69e629.jpg","index":0,"item":"01f9ab11-99f1-4faa-87d2-81cb63ea3b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_david-pressman-amerikai-szankciok-rogan-antal-korrupcio","timestamp":"2025. január. 08. 18:00","title":"Pressman: Aggodalommal figyeljük, ahogy a korrupció aláássa Magyarország szuverenitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a9eba2-4322-4f16-9a14-8195c9117947","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Nvidia miniatűr szuperszámítógépe leginkább a Mac Minire hasonlít, ám annál sokkal de sokkal erősebb.","shortLead":"Az Nvidia miniatűr szuperszámítógépe leginkább a Mac Minire hasonlít, ám annál sokkal de sokkal erősebb.","id":"20250108_nvidia-digits-miniatur-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84a9eba2-4322-4f16-9a14-8195c9117947.jpg","index":0,"item":"8f4bb288-6fa7-4370-b8d8-ca58cf012297","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_nvidia-digits-miniatur-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 08. 09:15","title":"Szuperszámítógép mindenkinek: 1000x erősebb egy laptopnál az Nvidia Digits, és az íróasztalán is könnyen elfér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db311674-42ae-4021-8176-fa6dc27706cf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hirscheggi felvonó nyomvonalát egy közút keresztezi, ezen közlekedett a balesetet okozó autós.","shortLead":"A hirscheggi felvonó nyomvonalát egy közút keresztezi, ezen közlekedett a balesetet okozó autós.","id":"20250107_ausztria-sieles-baleset-csakanyos-felvono-auto-utkozes-hirschegg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db311674-42ae-4021-8176-fa6dc27706cf.jpg","index":0,"item":"e3c178fa-ff2d-408b-b338-624ad1dbecc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_ausztria-sieles-baleset-csakanyos-felvono-auto-utkozes-hirschegg","timestamp":"2025. január. 07. 13:09","title":"Csákányos sífelvonón utazó gyerekkel ütközött egy autó Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da001f8-8747-4807-b81d-86d40473f37a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Római Birodalom felemelkedésében nagy szerepet játszott a felvirágzó fémipar, de ez együtt járt a súlyos ólomszennyezéssel is.","shortLead":"A Római Birodalom felemelkedésében nagy szerepet játszott a felvirágzó fémipar, de ez együtt járt a súlyos...","id":"20250107_olomszennyezes-iq-csokkenes-romai-birodalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4da001f8-8747-4807-b81d-86d40473f37a.jpg","index":0,"item":"d5ed0736-67c3-4e9f-8bd7-ca9d81c0632e","keywords":null,"link":"/elet/20250107_olomszennyezes-iq-csokkenes-romai-birodalom","timestamp":"2025. január. 07. 13:36","title":"180 éven át csökkent az emberek IQ-ja az ólomhasználat miatt tudósok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4195e6-ed05-4863-856c-290a5c4a6449","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Fábry Sándor csalódott a NER-ben. „Ezektől” már nem vár semmit. Pedig még Kossuth-díjat, meg világ körüli utat, szülinapi ajikat is megérdemelne. Fábrynak – gondolhatja – több jár, hiszen ő a liberális akolt hagyta ott a Fideszért, és saját hitelét adta be a Fidesz Zrt.-be, azt, ami más NER-celebnek soha nem volt.","shortLead":"Fábry Sándor csalódott a NER-ben. „Ezektől” már nem vár semmit. Pedig még Kossuth-díjat, meg világ körüli utat...","id":"20250107_Fabrynak-igaza-van-hamvay-peter-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd4195e6-ed05-4863-856c-290a5c4a6449.jpg","index":0,"item":"74ce2053-c5f2-4c32-8b31-2475cb76f2e4","keywords":null,"link":"/360/20250107_Fabrynak-igaza-van-hamvay-peter-velemeny","timestamp":"2025. január. 07. 12:55","title":"Hamvay Péter: Fábry Sándornak igaza van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ea9f46-5ed6-43e6-af40-4531762a7fe2","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Milyen vagyonelemei, érdekeltségei lehetnek Rogán Antalnak Amerikában, amit most zároltak, miután felkerült a szankciós listára? A miniszter vagyonnyilatkozatában semmi ilyesmi nincs, ő maga nem nyilatkozik, az amerikai fél pedig, ha zárolt is valamit, nem árulja el.","shortLead":"Milyen vagyonelemei, érdekeltségei lehetnek Rogán Antalnak Amerikában, amit most zároltak, miután felkerült a szankciós...","id":"20250108_Rogan-vagyonnyilatkozat-zarolas-Amerikaban-o-pedig-hallgat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60ea9f46-5ed6-43e6-af40-4531762a7fe2.jpg","index":0,"item":"796788bf-7a10-4280-b4ea-94370ee27204","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Rogan-vagyonnyilatkozat-zarolas-Amerikaban-o-pedig-hallgat-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 16:18","title":"Vagyonnyilatkozata szerint nincs mit zárolni Rogántól Amerikában, a DK nem hiszi, ő pedig hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ce22f7-d711-4c16-965f-92467fbf6a61","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A károk is jelentősek, a régióban az áram- és vízellátás is szünetel.","shortLead":"A károk is jelentősek, a régióban az áram- és vízellátás is szünetel.","id":"20250107_foldrenges-kina-tibet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ce22f7-d711-4c16-965f-92467fbf6a61.jpg","index":0,"item":"4912f109-3078-43f5-96e6-ced8222b9b64","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_foldrenges-kina-tibet","timestamp":"2025. január. 07. 06:48","title":"Nagy erejű földrengés rázta meg Tibetet, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d68473-58f1-45cc-86b8-8470c1bd5b48","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"„Az ember csak akkor veszi észre, hogy nem kapott levegőt, amikor felbukkan a víz alól” – mondja Laczó Adrienn volt bíró, aki januártól egy ügyvédi irodában dolgozik tovább. A Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának egykori tanácselnöke szerint a bírák közül egyre többen érzik, hogy olyan nyomás nehezedik rájuk, ami nem megengedhető. Hogyan nyilvánul meg ez a nyomás, és volt-e bármilyen hatása a bírák kiállásának? Miért volt szerinte mélyen sértő az új OBT-elnök nyilatkozata a „zavaró hangokról”? HVG-portré. ","shortLead":"„Az ember csak akkor veszi észre, hogy nem kapott levegőt, amikor felbukkan a víz alól” – mondja Laczó Adrienn volt...","id":"20250107_Laczo-Adrienn-lemondott-biro-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50d68473-58f1-45cc-86b8-8470c1bd5b48.jpg","index":0,"item":"0f2a02e7-7952-4849-b7bf-86c805be384a","keywords":null,"link":"/360/20250107_Laczo-Adrienn-lemondott-biro-portre","timestamp":"2025. január. 07. 09:30","title":"Laczó Adrienn, lemondott bíró: Dermesztő hatás nyomja rá a bélyegét az egész bírói szervezetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]