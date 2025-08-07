Slawomir Sierakowski: A fasizmus dörömböl Lengyelország kapuján

Az új lengyel elnök, Karol Nawrocki beiktatásával a választópolgárok egyre inkább radikalizálódnak, és mind inkább készek elfogadni a tekintélyelvűséget, fejti ki a Project Syndicate-en megjelent elemzésében a neves lengyel politológus, Slawomir Sierakowski, a Krytyka Politiczna mozgalom alapítója.

Nawrockiről azt gondolja, hogy az az előd Dudától eltérően nem csupán végre fogja hajtani Kaczyinski akaratát, hanem a szélsőjobb szálláscsinálója lesz. A jelek egyébként is arra utalnak, hogy a Mentzen vezette Konföderáció átveheti a PiS szerepét a politika fő erejeként. Ha így lesz, a Tusk-Kaczynski duó kénytelen lesz átengedni helyét a szélsőjobbos Mentzen, illetve a szélsőbalos Zandberg (Együtt Párt) párosának.