Sörösdobozzal próbálta megdobni Magyar Pétert egy férfi – videó

Egy teli doboz sörrel próbálta megdobni egy férfi Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét a politikus országjárásának gyulai állomásán tartott beszéde közben. Az esetről videó is készült, ezt Magyar a Facebookon osztotta meg.

Egy digitális harcos egy teli doboz sört akart hozzám vágni a gyönyörű gyulai várnál tartott rendezvényünkön. De nem csak sunyi volt, hanem célozni sem tud. Nem haragszom az úrra. Megmondom őszintén, inkább sajnálom az orbáni gyűlöletpropaganda által felheccelt embereket. A helyszínen lévő 20 rendőr semmit nem tett. Nem vették örizetbe az elkövetőt. Megyünk tovább. A gyűlöletre és uszításra szeretettel és összefogással válaszolunk. Köszönjük Gyula, köszönjük Békés megye! 🫶🫶🫶 Csütörtökön irány Bács-Kiskun. ❤️🤍💚

A felvételen látszik, hogy Magyart beszéde elején, amikor a gyulaiakat köszöntette, egy bőrmellényt viselő férfi közelítette meg, majd a zsebéből elővett egy sörösdobozt, és azt Magyar felé dobta. Hajítása célt tévesztett, derékmagasságban repült el az EP-képviselő mellett. A dobálózó férfi ezt követően elvegyült a tömegben.

„Egy digitális harcos a teljes valójában. Tapsoljuk meg az úriembert, és köszönjük, hogy eljött. Legközelebb célozzon jobban!” – viccelődött Magyar Péter, majd a dobási kísérletet egy Tisza István elleni merénylethez hasonlította, és folytatta beszédét.

„Nem haragszom az úrra. Megmondom őszintén, inkább sajnálom az orbáni gyűlöletpropaganda által felheccelt embereket.” – írta később a Facebookon a Tisza Párt elnöke. Azt ugyanakkor kiemelte, hogy a helyszínen lévő 20 rendőr semmit nem tett, nem vették őrizetbe a sörösdobozt felé hajító férfit.

