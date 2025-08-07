Rapper a közönség közt, szakállas nő a bódéban, Kiss of Life a nagyszínpadon – fotógaléria a Sziget Fesztivál első napjáról

„Matolcsy váltig erősítgette, hogy megvan a pénz, de kidurrant a lufi” – megszólalt a HVG-nek a jegybank felügyelőbizottsági tagja
Van lelkifurdalásom, lehettem volna vagányabb vagy harciasabb, de évekig tudomásul vettük, hogy az MNB alapítványait és ingatlanfejlesztéseit nem ellenőrizhetjük – ismeri el Nyikos László felügyelőbizottsági tag.
A Kreml megerősítette: napokon belül jöhet a Trump-Putyin csúcstalálkozó
Sikerült megállapodniuk a találkozó helyszínéről is.
Para-Kovács Imre: A Mészáros-féle magánszavanna rejtett, de messzire vezető olvasata
Néhány órával az önkormányzati einstand után meghalt a Ruszwurm cukrászda tulajdonosa
Szamos Miklós 78 éves volt, szívinfarktus végezhetett vele, miután az önkormányzat rátette a kezét legendás cukrászdájára.
Rapper a közönség közt, szakállas nő a bódéban, Kiss of Life a nagyszínpadon – fotógaléria a Sziget első napjáról
Hadházy dokumentumokat mutatott be arról, hogy Hatvanpusztán lakóépületek is vannak
Slawomir Sierakowski: A fasizmus dörömböl Lengyelország kapuján
Azahriah üzent a Borsnak: „Jövő tavasszal mentek a búsba az eltartóitokkal együtt”
Nyaralónak látszó gazdasági épületet és szőlőbirtokot vásárolt Nagy Márton felesége a Balaton-felvidéken
A Nagy Márton által csak „borospincés háznak” nevezett ingatlanhoz jakuzzi is tartozik.
Nem szép kis szőrös – kritika az új Csupasz pisztolyról
Focizás után rosszul lett és meghalt egy 11 éves kisfiú Békés megyében
A kiérkező mentősök sem tudták megmenteni a fiú életét.