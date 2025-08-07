





Rapper a közönség közt, szakállas nő a bódéban, Kiss of Life a nagyszínpadon – fotógaléria a Sziget Fesztivál első napjáról

Nem volt hiány emlékezetes pillanatokban a Sziget első napján. A HVG fotósai nemcsak a színpadokon történteket, de a rejtett zugok eseményeit is megörökítették.