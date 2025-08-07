Azahriah a Borsnak: „Jövő tavasszal mentek a búsba az eltartóitokkal együtt”

A Bors nekiment Azahriah-nak, amihez néhány, az énekes megjelenésével foglalkozó Reddit-komment szolgáltatta az alapanyagot a lap számára.

„A Redditen külön threadek születnek mostanában arról, miért jelenik meg Azahriah ápolatlanul, ha minden lehetősége meglenne rá, hogy igényes külsővel képviselje magát” – kezdi a Bors, majd idéznek néhány kommentelőt.

Azahriah nem is késlekedett a válasszal:

„Nekem lesz még lehetőségem elég hajszérumot, parfümöt és borotvát használni bármikor, de ti jövő tavasszal mentek a búsba az eltartóitokkal együtt. Minden bulvár szutykos, de látványosan a borsosak sértődtek meg a legjobban a véglényezésen, gyanúsak vagytok, pupákok”

– írta egy friss Instagram-sztoriban, amit a 444 szúrt ki.

Mint arról beszámoltunk, a fideszes szavazók „levéglényezése” óta Azahriah a kormánypárti megmondóemberek állandó célpontjává vált. Üzent már neki Orbán Viktor új legjobb barátja, Dopeman, Nagy Feró, Pataky Attila, de még a nagy harcos Németh Balázs is. A Google Trends adatai mindenesetre azt mutatják, hogy Azahriah „véglényezése” közel sem aktivizálta annyira az embereket, mint a közelgő koncertjei.

Azahriah nemrég egy olyan Instagram-történetet tett közzé, amely alapján elsőre azt hihetné a Fidesz-tábor, hogy azt békülési szándékkal posztolta, az énekes azt írta ugyanis, hogy „hivatalosan is békét szeretnék kötni a fideszesekkel”. Hozzátette, hogy ugyan egyes emberek másképpen gondolkodnak bizonyos dolgokról, de ennek nem szabadna okot adnia egymás szapulására.

„Hol tudom ezt a békepaktumot benyújtani? Valami kormányinfón valaki kérdezze már meg, hogy van-e ilyen opció” – kérte az énekes, aki a posztja végén zárójelben még megjegyezte:

Azért ezek az egytojásos plakátok elég aljadékok, de ti tudjátok.