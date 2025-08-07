Nyaralónak látszó gazdasági épületet és szőlőbirtokot vásárolt Nagy Márton felesége a Balaton-felvidéken

A Balaton-felvidéken található Vászolyon vásárolt ingatlant Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter felesége – szúrta ki a 24.hu. A portál az illetékes hivatalban kifüggesztett adásvételi szerződést szúrta ki: ebből derült ki, hogy Nagy felesége idén június 18-án vásárolta meg a 3180 négyzetméteres zártkerti, szőlő és beépített terület, illetve rét besorolású ingatlanra, amelyet 16 millió forintot fizetett. A terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban, országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területen található.

A szerződésből kiderült az is, hogy a telken található egy gazdasági épület, amely már tavaly óta a miniszteri feleség birtokában van a tulajdoni lap szerint. A lap munkatársai el is látogattak a helyszínre, beszámolóik szerint ugyanakkor az azon található épület inkább tűnik nyaralónak, mint gazdasági épületnek, közvetlenül mellette még egy jakuzzi is található napozóágyak és grillező társaságában. A balatoni kilátást nyújtó házat villanypásztor és kamerarendszer őrzi.

Az ingatlanért Nagy Márton felesége körülbelül 150 millió forintot fizethetett. Hogy erre miből volt pénze, az nem ismert, hiszen a miniszterek családtagjainak vagyonnyilatkozata nem nyilvános. Egy helyi ingatlanos szerint a jakuzzi vízellátásához még külön kutat is fúrtak. Az adásvételi szerződést pedig egy olyan ügyvéd jegyezte ellen, aki annak a Pete Juditnak a helyettese, aki Nagy Márton testvérének a helyét vette át annak ügyvédi irodájában, amikor Nagy miniszter lett.

A lap kérdéseket küldött Nagy Mártonnal az ingatlanvásárlással kapcsolatban. „Az ingatlan vásárlása a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával valósult meg. A borospincés ház készen lett megvásárolva, belső átalakítás nem történt. Az ingatlan természetesen a vagyonnyilatkozatban is szerepel.” – közölte szűkszavúan a nemzetgazdasági miniszter.