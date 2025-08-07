A Kreml is megerősítette: napokon belül jöhet a Trump–Putyin-csúcstalálkozó

Megszületett a megegyezés a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti csúcstalálkozóról – árulta el Jurij Usakov Kreml-tanácsadó az orosz IFAX hírügynökségnek a Sky News beszámolója szerint. Usakov közölte: a két elnök közötti csúcsra „az elkövetkezendő napokban” kerülhet sor.

A Fehér Ház már korábban megerősítette a találkozó hírét, a Kreml bejelentése azonban újdonságot is tartalmaz: Usakov szerint sikerült megállapodniuk a találkozó helyszínéről, bár további konkrétumokat nem árult el.

Usakov arról is beszélt, hogy Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott a Putyinnal folytatott találkozója során felvetette, hogy Putyinnak, Trumpnak és Volodimir Zelenszkijnek egyszerre kellene asztalhoz ülnie, de ezt az ötletet Moszkva nem kommentálta. A kétoldalú tárgyalást szintén az amerikaiak kezdeményezték – mondta Usakov.

Korábban Donald Trump is elismerte, hogy a közeljövőben találkozhat Vlagyimir Putyinnal. Fehér házi források szerint a tárgyalást a jövő hét elején rendezhetik meg.