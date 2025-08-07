Több iskolaigazgató is megpróbálta elküldeni a teljesítményértékelésen lepontozott tanárokat a szakszervezet szerint

Több tanár is megkereste a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) jogsegélyszolgálatát, mert állításuk szerint az iskolaigazgatók arra szeretnék rávenni őket, közös megegyezéssel mondjanak le jogviszonyukról, miután a 2025-ös teljesítményértékelésen nem érték el az intézményvezetők által elvárt szintet – mondta a PSZ elnöke, Totyik Tamás a Népszavának.

„Eddig legalább négy ilyen esetről hallottunk különböző állami iskolákból. Ismereteink szerint központi utasítás nem történt, ez néhány iskolaigazgató magánakciója. Az egyik esetben a tankerületi központ már közbe is lépett” – mondta a szakszervezeti elnök. Hozzátette, jogellenes, hogy ezzel az indokkal az igazgatók a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyuk megszüntetését javasolják egyes pedagógusoknak, a köznevelési törvény szerint nincs erre lehetőség. A vonatkozó rendelet azt teszi lehetővé, hogy az alacsony pontszámot elért tanárok esetében az értékelő vezető rögzítse a teljesítményértékelési elektronikus rendszerben a fejlesztendő területet és a pedagógussal közösen döntsön arról, milyen eszközzel fejlesztik ezt.

Az elmúlt évben bevezetett teljesítményértékelési rendszerben az iskolaigazgatók maguk pontozták a pedagógusokat, Totyik szerint néhány esetben sajátos szempontok is előkerülhettek. Elmondása szerint volt olyan eset, hogy a jelenlegi oktatási rendszer ellen sokat lázadozó kollégákat lepontozták, más pedagógus pedig arról számolt be, hogy egy műtét miatt hosszabb ideig volt táppénzen, ami nem tetszett az iskolaigazgatónak.

Az értékelés során 100 pontot lehetett szerezni: kiemelkedő teljesítményűek, akik 80 pontot vagy afeletti eredményt érnek el, átlagos teljesítményűek, akik 50-79 pont között teljesítenek. Akik 50 pont alatti eredményt értek el, őket a fejlesztendő teljesítményű csoportba kell sorolni. A kiemelkedően teljesítőknek szeptembertől garantáltan emelkedik a bérük, korábban több tanár arról számolt be, hogy 1-2 ponttal maradt le a ponthatárról, feltételezéseik szerint azért, hogy ne kelljen nekik többet fizetni.