Para-Kovács Imre: A Mészáros-féle magánszavanna rejtett, de messzire vezető olvasata

Van ez az irigység táplálta perverz kíváncsiság a NER domináns oligarchái körül, hogy belenézni, kideríteni, feltárni meg hasonlók, bekukucskálni a kerítésen, kiszivárogtatni, hogy rökönyödjön és hápogjon a nép, hiszteroid tempóban terjesztve a hírt, hogy például Mészáros Lőrinc tanyáján antilopok vannak, a már megismert bölények és zebrák mellett. Holott ez a tény két olyan dologra is felhívja a figyelmet, konkrétan bizonyítékot szolgáltat, rávilágít és hangsúlyoz, ami kivételesen pozitív színben tünteti fel a gáz- és közbeszerzőt, mintegy árnyalva az eddig róla kialakult képet – miszerint sötét stróman, aki kétszázas szókincse árnyékában működik közre a Nagy Országkirablásban mint Orbán Viktor pénztárcája –, és ezáltal arcélét gazdagítva a pozitív tartomány felé taszítja.

Mielőtt ezeket a tulajdonságokat kifejteném, szeretném megnyugtatni az olvasót, hogy a felcsúti Rockefeller nem felelőtlenül a feketepiacról szerezte be a patás emlősöket, hanem hivatalos úton, engedély birtokában. Sőt azok a pletykák is hamisnak bizonyultak, melyek szerint az állatokra Semjén Zsolt fog vadászni Kalasnyikovval.

Sikeres volt Hadházyék antiloplese, pedig Benny Hillként próbálták az állatokat elhajtani a látóterükből (fotók) Sajátos fordulatot vett Hadházy Ákos szombati hatvanpusztai tüntetése.

Itt a papír: „A spekulálások és téves feltételezések megelőzése érdekében szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az Önök által említett területen a 41/2010. (II. 26.)-os, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet alapján, a területre ezen meghatározású állatok tartására kértünk és kaptunk engedélyt. Ennek megfelelően ezen állatok vadászatára semmilyen körülmények között nem kerülhet és nem is kerül sor.” Ezt a levelet a Mészáros Csoport küldte a Telex érdeklődésére, mintha normális országban élnénk – az újságíró kérdez, a kérdezett válaszol, már-már Európa.

De akárhogy is, Mészáros Lőrinc megmutatta a gyermeki, szerethető oldalát az állatok beszerzésével, hiszen mit tesznek a gazdagságukkal kezdeni már nem bíró orosz vagy amerikai milliárdosok?! Tigrist tartanak vagy oroszlánt, de minimum fekete párducot, hogy ezzel is bizonyítsák állati mivoltukat, ragadozó énjüket állítsák az előtérbe, hangsúlyozva felsőbbrendűségüket.

A mi milliárdosunk nem ilyen. Szelíd, mint a gesztenye.