A novemberi választásokon után a CNN arról írt, hogy Donald Trump felesége a január 20-án esedékes beiktatás után nem kíván beköltözni a Fehér Házba a következő négy évre, az ideje nagy részét New York és a floridai Palm Beach között fogja megosztani. A Fox and Friends műsornak adott interjújában nemrég azonban azt állította, hogy Washingtonban lakik és dolgozik majd, csak alkalmanként utazik New Yorkba vagy Mar-a-Lagóba.

Melania Trump arról is beszélt, hogy first ladyként mire fókuszál majd. Állítása szerint például folytatni fogja a Be best kampányát, amely a fiatalok mentális egészségügyi problémáiról és a közösségi média használatukról szól. Elárulta azt is, a költözés ezúttal valószínűleg könnyebb feladat lesz mint 2017-ben, és már össze is pakolt, sőt, a bútorokat is kiválasztotta.

Mint a The New York Times emlékeztet, Melania Trump férje első elnökségénél csak hónapokkal a beiktatás után csatlakozott Donald Trumphoz. A First Lady arra hivatkozott, hogy az akkor tízéves fiának, Barronnak be kell fejeznie az iskolai évet. Így aztán a férje beiktatása után csak hónapokkal később csatlakozott hozzá Washingtonban.

Arra a kérdésre, hogy Joe Biden és felesége, Jill Biden hogyan kezelik az átmeneti időszakot, Melania Trump nem osztotta meg, hogy találkozott-e a házaspárral, csak annyit mondott, hogy január 20-án kell kiköltözniük, és mivel öt óra áll rendelkezésre, hogy a Fehér Ház régi lakói helyet cseréljenek az újakkal, mindent percre pontosan meg kell tervezni.

Szóba került az az Amazon-dokumentumfilm is, amelyet hamarosan bemutatnak. Melania Trump elmondta, nem nagyon kapott támogatást, és nem is igazán fogadták el korábban, de az emberek talán most már megértőbbek vele. Üzent azoknak is, akik szerint nem több egy elnöki feleségnél. „A saját lábamon állok. Vannak saját gondolataim és véleményem. Nem mindig értek egyet azzal, amit a férjem mond vagy tesz. És ez rendben van.”