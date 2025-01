Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább erős szél nem lesz.","shortLead":"Legalább erős szél nem lesz.","id":"20250116_idojaras-elorejelzes-meteorologia-borult-ido-kod-onos-szitalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a.jpg","index":0,"item":"d994eace-e3c4-484e-bf55-85cec707c3a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_idojaras-elorejelzes-meteorologia-borult-ido-kod-onos-szitalas","timestamp":"2025. január. 16. 05:13","title":"Borongós lesz a nap, este hószállingózás, ónos szitálás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372","c_author":"Polyák Gábor","category":"360","description":"Mi a szólásszabadság, hol húzódnak a határai, és mikortól beszélhetünk cenzúráról?","shortLead":"Mi a szólásszabadság, hol húzódnak a határai, és mikortól beszélhetünk cenzúráról?","id":"20250116_hvg-polyak-gabor-a-hazudozas-es-a-gyulolkodes-szabadsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372.jpg","index":0,"item":"c952a091-c4d8-47ca-913a-f27e8d8bd73b","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-polyak-gabor-a-hazudozas-es-a-gyulolkodes-szabadsaga","timestamp":"2025. január. 16. 08:30","title":"Polyák Gábor: A hazudozás és a gyűlölködés szabadsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398a3e79-230a-4789-878d-0035f02cbdec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem csak Amerikában terjednek az e-kamionok. ","shortLead":"Nem csak Amerikában terjednek az e-kamionok. ","id":"20250115_Alaposan-bevasarolt-elektromos-Mercedes-kamionbol-az-Amazon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/398a3e79-230a-4789-878d-0035f02cbdec.jpg","index":0,"item":"b165ac14-300b-4929-bd03-d418c07e7ad7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_Alaposan-bevasarolt-elektromos-Mercedes-kamionbol-az-Amazon","timestamp":"2025. január. 15. 20:20","title":"Alaposan bevásárolt elektromos Mercedes kamionból az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3ef92b-56d4-4a23-85dc-910a31acacab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Adobe már teszteli azt a megoldást, aminek köszönhetően gyorsabban lehetnek készen a projektmunkák.","shortLead":"Az Adobe már teszteli azt a megoldást, aminek köszönhetően gyorsabban lehetnek készen a projektmunkák.","id":"20250115_adobe-photoshop-kozos-kepszerkesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f3ef92b-56d4-4a23-85dc-910a31acacab.jpg","index":0,"item":"716eb703-e196-4c76-989e-082c271855aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_adobe-photoshop-kozos-kepszerkesztes","timestamp":"2025. január. 15. 14:03","title":"Alapjaiban változik meg a Photoshop működése, már teszteli az Adobe az új képszerkesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Air France szerint a szexuális bűncselekmények 97,93 százalékát férfiak követik el, ezért nem ülhetnek egyedül utazó kiskorúak mellé.","shortLead":"Az Air France szerint a szexuális bűncselekmények 97,93 százalékát férfiak követik el, ezért nem ülhetnek egyedül utazó...","id":"20250114_norveg-birosag-Air-France-gyerekek-diszkriminacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620.jpg","index":0,"item":"1ff0fe29-96b6-4c0e-b0dc-454c30ee70aa","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_norveg-birosag-Air-France-gyerekek-diszkriminacio","timestamp":"2025. január. 14. 16:53","title":"Diszkrimináció miatt elmarasztaltak egy légitársaságot, mert elültettek egy férfi utast a gépen utazó gyerekek mellől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40053f7d-307c-4500-8a2e-878df0d364fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan csak átmenetileg, de van, ahol majd felszakadozik a felhőzet.","shortLead":"Ugyan csak átmenetileg, de van, ahol majd felszakadozik a felhőzet.","id":"20250115_Havazasra-es-havas-esore-is-lehet-szamitani-szerdan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40053f7d-307c-4500-8a2e-878df0d364fe.jpg","index":0,"item":"bc616f03-9392-40e5-870b-df62c0b3a0b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Havazasra-es-havas-esore-is-lehet-szamitani-szerdan","timestamp":"2025. január. 15. 06:53","title":"Havazásra és havas esőre is lehet számítani szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A fiú akkor támadt a fiatal lányra, amikor az iskolában a március 15-i ünnepség volt.","shortLead":"A fiú akkor támadt a fiatal lányra, amikor az iskolában a március 15-i ünnepség volt.","id":"20250115_itelet-iskola-encs-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"ef23bd64-0354-4363-a9ee-ba787d16c729","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_itelet-iskola-encs-eroszak","timestamp":"2025. január. 15. 20:55","title":"Elítélték azt a fiatalt, aki megerőszakolta az iskolatársát Encsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68972130-182a-479a-8313-0c9a5142a876","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A rendszerváltás a műkereskedelemben is új korszak hajnalát jelentette; 1989-től kezdve sorban jelentek meg – csaknem kizárólag a fővárosra, Budapestre koncentrálva – a magántulajdonú kereskedelmi galériák és aukciósházak, amivel egycsapásra megszűnt a szcéna korábbi állami tulajdonú cégeinek monopolhelyzete. A sort 1989-ben a Knoll Galéria Budapest nyitotta, melyet egy ismert bécsi kortárs galerista, Hans Knoll alapított és működtet azóta is sikeresen a Liszt Ferenc téren. A galéria most volt 35 éves – ebből az alkalomból beszélgettünk Hans Knollal és a budapesti galériát 2003 óta vezető Pilinger Erzsébettel.","shortLead":"A rendszerváltás a műkereskedelemben is új korszak hajnalát jelentette; 1989-től kezdve sorban jelentek meg – csaknem...","id":"20250115_a-mu-knoll-galeria-hans-knoll-pilinger-erzsebet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68972130-182a-479a-8313-0c9a5142a876.jpg","index":0,"item":"dae1e1ef-d113-4fba-8bac-8ae30430762e","keywords":null,"link":"/360/20250115_a-mu-knoll-galeria-hans-knoll-pilinger-erzsebet","timestamp":"2025. január. 15. 18:35","title":"Nem váltogatjuk a művészeket úgy, mint a divatot – jubileumi beszélgetés a Knoll Galéria vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]