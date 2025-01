Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több millió forintos szállásdíjak és tízmillió forint fölötti magánrepülő-költségek szerepelnek Nagy Márton külföldi útjainak díjai között. A nemzetgazdasági miniszter lehajolt az apróért is, a diplomaták 40 eurós kiküldetési napidíját is lelkiismeretesen felvette.","shortLead":"Több millió forintos szállásdíjak és tízmillió forint fölötti magánrepülő-költségek szerepelnek Nagy Márton külföldi...","id":"20250107_Nagy-Marton-utazas-koltsegek-repules-szallas-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"a9552394-c7b3-4192-8aa3-6d788b4f32a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_Nagy-Marton-utazas-koltsegek-repules-szallas-ngm","timestamp":"2025. január. 07. 09:32","title":"Magánrepülő Svájcba 15 millió forintért, szállás Párizsban 3,4 millióért – közzétették Nagy Márton utazásainak költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1504ff-4cae-4837-9890-69dbb96a8e01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem várt fordulatként, indiai utazásának következményeként, Orbán Viktor nevét egyszer csak egyszerre kezdtük el emlegetni az ájurvédával, az indiai hagyományos orvoslással. Az ígéret, hogy az ájurvéda nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre és az egyensúly helyreállításával gondoskodik az egészség megőrzéséről, vonzónak tűnik a nyugati világban is. Az Indiában több ezer évre visszatekintő gyógyászati rendszer ígéreteit ugyanakkor nem igazolja vissza a tudomány. ","shortLead":"Nem várt fordulatként, indiai utazásának következményeként, Orbán Viktor nevét egyszer csak egyszerre kezdtük el...","id":"20250106_ajurveda-india-gyogyitas-dosak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc1504ff-4cae-4837-9890-69dbb96a8e01.jpg","index":0,"item":"bc8f16cb-885c-4476-9283-5b3d0f6609ee","keywords":null,"link":"/elet/20250106_ajurveda-india-gyogyitas-dosak","timestamp":"2025. január. 06. 17:00","title":"Mit tud az ájurvédikus gyógyítás, hogy ilyen sokan hisznek benne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43920d01-276e-4a38-b782-5441c5a1e92b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több gamer újdonságot is bemutatott a Lenovo: egyrészt a Legion Go S kézikonzolt, mely SteamOS-t is futtathat, valamint egy megújult szoftvert és sok mást is.","shortLead":"Több gamer újdonságot is bemutatott a Lenovo: egyrészt a Legion Go S kézikonzolt, mely SteamOS-t is futtathat, valamint...","id":"20250108_lenovo-legion-go-s-uj-kezikonzol-steamos-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43920d01-276e-4a38-b782-5441c5a1e92b.jpg","index":0,"item":"88d65ece-1749-43af-86d6-e239fffc13fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_lenovo-legion-go-s-uj-kezikonzol-steamos-teljesitmeny","timestamp":"2025. január. 08. 10:03","title":"Szédületes új kézikonzolt mutatott be a Lenovo – de már a következő nagy dobásukról is elárultak néhány dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Magyarok is voltak közte. ","shortLead":"Magyarok is voltak közte. ","id":"20250108_Vasszigor-Ausztriaban-164-gyorshajto-autojat-koboztak-el-tavaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e.jpg","index":0,"item":"3061f9a4-a96e-4666-9e77-0e1db1b725c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_Vasszigor-Ausztriaban-164-gyorshajto-autojat-koboztak-el-tavaly","timestamp":"2025. január. 08. 08:34","title":"Vasszigor Ausztriában: 164 gyorshajtó autóját kobozták el tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e64c2ef-5bd1-495f-b700-9fa229884bbd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Addig marad kormányfő, amíg meg nem találják az utódját a Liberális Párt élére.","shortLead":"Addig marad kormányfő, amíg meg nem találják az utódját a Liberális Párt élére.","id":"20250106_justin-trudeau-lemondott-partelnok-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e64c2ef-5bd1-495f-b700-9fa229884bbd.jpg","index":0,"item":"4bb13cb7-85ad-4d15-90aa-d5cda28e56aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_justin-trudeau-lemondott-partelnok-miniszterelnok","timestamp":"2025. január. 06. 17:30","title":"Justin Trudeau lemondott a kormánypárt éléről, de még marad Kanada miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":",,Magyar Péter szerintem hazafi, és ha a korom megengedné, mögé állnék” – írta az újságíró.","shortLead":",,Magyar Péter szerintem hazafi, és ha a korom megengedné, mögé állnék” – írta az újságíró.","id":"20250107_Havas-Henrik-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82.jpg","index":0,"item":"7940dca6-250a-4536-83ba-a1e224e9d7cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Havas-Henrik-Magyar-Peter","timestamp":"2025. január. 07. 11:50","title":"Havas Henrik kijelentette, hogy már Magyar Pétert támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9c56a6-b23a-4925-8124-03c320914d7d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autós a közútkezelő furgonjának is nekicsapódott. ","shortLead":"Az autós a közútkezelő furgonjának is nekicsapódott. ","id":"20250107_Helyszineles-rendor-figyelmetlen-autos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e9c56a6-b23a-4925-8124-03c320914d7d.jpg","index":0,"item":"a717064b-557a-46dc-9205-1b5adf81f03f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Helyszineles-rendor-figyelmetlen-autos-gazolas","timestamp":"2025. január. 07. 08:22","title":"Helyszínelő rendőrt ütött el egy figyelmetlen autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c5d892f-1946-4f80-96d8-4c0f1cdc2517","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250107_hvg-paolo-sorrentino-parthenope-napoly-szepe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c5d892f-1946-4f80-96d8-4c0f1cdc2517.jpg","index":0,"item":"a8f84026-e84e-4f35-a560-de8c2b60566b","keywords":null,"link":"/360/20250107_hvg-paolo-sorrentino-parthenope-napoly-szepe","timestamp":"2025. január. 07. 18:30","title":"Paolo Sorrentino ugyanazzal dolgozik, mint az istenek – legújabb csodatételének tárgya Nápoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]