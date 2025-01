Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7901fffd-fe7e-49bb-8de0-57f6d67e7ec2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag nagyvonalú végkielégítéssel bocsátják őket az útjukra. ","shortLead":"Állítólag nagyvonalú végkielégítéssel bocsátják őket az útjukra. ","id":"20250115_Komoly-leepitest-tervez-a-Meta-tobb-ezer-embernek-szunhet-meg-a-munkaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7901fffd-fe7e-49bb-8de0-57f6d67e7ec2.jpg","index":0,"item":"dfae71cc-adae-4a8d-902d-d43b6db392d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_Komoly-leepitest-tervez-a-Meta-tobb-ezer-embernek-szunhet-meg-a-munkaja","timestamp":"2025. január. 15. 10:55","title":"Komoly leépítést tervez a Meta, több ezer embernek szűnhet meg a munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A nagyvállalatok vezetői már nem annyira pesszimisták, mint 2024 közepén, ebben szerepe van a kormány gazdaságélénkítő lépéseinek. Optimizmusról azonban szó sincs, a legtöbben stagnálást várnak.","shortLead":"A nagyvállalatok vezetői már nem annyira pesszimisták, mint 2024 közepén, ebben szerepe van a kormány gazdaságélénkítő...","id":"20250116_A-nagy-cegek-vezetoi-koszonik-a-penzt-de-nem-veszik-meg-a-kormany-optimizmusat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c9c59a48-352a-4593-968b-d43ef40fb637","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_A-nagy-cegek-vezetoi-koszonik-a-penzt-de-nem-veszik-meg-a-kormany-optimizmusat","timestamp":"2025. január. 16. 10:16","title":"A nagy cégek vezetői köszönik a pénzt, de nem veszik meg a kormány optimizmusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d784c945-9a40-4463-8986-cde72457c395","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt évtizedek egyik legkarakteresebb dokumentaristájának nevéhez több album és kiállítás fűződik.","shortLead":"Az elmúlt évtizedek egyik legkarakteresebb dokumentaristájának nevéhez több album és kiállítás fűződik.","id":"20250115_Meghalt-Pataky-Zsolt-fotoriporter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d784c945-9a40-4463-8986-cde72457c395.jpg","index":0,"item":"16383d0e-22ce-465a-a5be-89df3844e073","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Meghalt-Pataky-Zsolt-fotoriporter","timestamp":"2025. január. 15. 15:59","title":"Meghalt Pataky Zsolt fotóriporter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33203ce-1bdf-450f-bcc7-38f0c8b4cbb2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tavaly jelentősen több, mint 30 millió új autó készült Kínában.","shortLead":"Tavaly jelentősen több, mint 30 millió új autó készült Kínában.","id":"20250115_uj-rekord-nagyon-porog-a-kinai-autogyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c33203ce-1bdf-450f-bcc7-38f0c8b4cbb2.jpg","index":0,"item":"8c55050a-c81d-4213-912f-07e20fe40e54","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_uj-rekord-nagyon-porog-a-kinai-autogyartas","timestamp":"2025. január. 15. 06:41","title":"Új rekord: nagyon pörög a kínai autógyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551d35a9-76c4-4bbd-9249-cae185e1b0c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konkrét példákkal alátámasztva mutatta be a Magyar Orvosi Kamara, hogy a tényleges kiadásokhoz képest rendkívül kevés állami támogatást kapnak, ez pedig az ellátást veszélyezteti. ","shortLead":"Konkrét példákkal alátámasztva mutatta be a Magyar Orvosi Kamara, hogy a tényleges kiadásokhoz képest rendkívül kevés...","id":"20250115_Segelykialtas-az-orvosoktol-napi-utasitasokat-kapnak-arrol-hany-beteget-kell-azonnal-elbocsataniuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551d35a9-76c4-4bbd-9249-cae185e1b0c1.jpg","index":0,"item":"60252edb-83e5-429a-81db-24e1da4e94c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Segelykialtas-az-orvosoktol-napi-utasitasokat-kapnak-arrol-hany-beteget-kell-azonnal-elbocsataniuk","timestamp":"2025. január. 15. 07:57","title":"Segélykiáltás az orvosoktól: „napi utasításokat kapnak arról, hány beteget kell azonnal elbocsátaniuk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005deb64-8704-488f-b2ff-2be9484ec3d2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Indiai-óceán déli részén térnek vissza a SpaceX-rakéták egyes alkatrészei, és mivel az erre kijelölt zóna nagy, a térségben közlekedő repülőjáratok indulását is késlelteni kell ilyen esetben.","shortLead":"Az Indiai-óceán déli részén térnek vissza a SpaceX-rakéták egyes alkatrészei, és mivel az erre kijelölt zóna nagy...","id":"20250115_quantas-jaratok-halasztasa-keses-spacex-raketak-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/005deb64-8704-488f-b2ff-2be9484ec3d2.jpg","index":0,"item":"261502cb-4847-4484-9f54-dfa7a3a5fded","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_quantas-jaratok-halasztasa-keses-spacex-raketak-visszateres","timestamp":"2025. január. 15. 13:03","title":"Egy SpaceX-rakéta hulló darabjai miatt kellett halasztani több repülőjárat indulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Még nem vetették el a rendőrök, hogy a testvérek egyszerűen úgy távoztak a folyópartról, hogy nem látták őket kamerák, de a legvalószínűbbnek azt tartják, hogy valamiért a vízbe kerültek.","shortLead":"Még nem vetették el a rendőrök, hogy a testvérek egyszerűen úgy távoztak a folyópartról, hogy nem látták őket kamerák...","id":"20250115_skociaban-eltunt-magyar-ikrek-alberlet-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743.jpg","index":0,"item":"a9dd13d3-245e-4b38-8204-7c4d5ae92cb4","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_skociaban-eltunt-magyar-ikrek-alberlet-nyomozas","timestamp":"2025. január. 15. 14:24","title":"Eltűnésük előtt fel akarták mondani albérletüket a Skóciában eltűnt magyar ikrek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9e2d28-3450-47d4-9cf1-041713df2b59","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Don Pettit, a NASA rangidős aktív űrhajósa már 69 éves, de még jelen pillanatban is a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén dolgozik. A fotói egészen lenyűgözők.","shortLead":"Don Pettit, a NASA rangidős aktív űrhajósa már 69 éves, de még jelen pillanatban is a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén...","id":"20250116_don-pettit-nemzetkozi-urallomas-foto-fold-tejutrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b9e2d28-3450-47d4-9cf1-041713df2b59.jpg","index":0,"item":"69102a59-1bee-4875-8cd7-31ecc3992347","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_don-pettit-nemzetkozi-urallomas-foto-fold-tejutrendszer","timestamp":"2025. január. 16. 19:03","title":"A valaha látott legszebb fotót készítették el a Tejútrendszerről a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]