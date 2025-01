Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7363b425-8e7e-4042-80a1-33a3d06c0994","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alaposan megemelt karosszériás Audi Q6 e-tron offroad concept számára nincs leküzdhetetlen terep.","shortLead":"Az alaposan megemelt karosszériás Audi Q6 e-tron offroad concept számára nincs leküzdhetetlen terep.","id":"20250127_egekbe-emelve-brutalis-uj-villanyterepjaro-audi-q6-e-tron-offroad-concept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7363b425-8e7e-4042-80a1-33a3d06c0994.jpg","index":0,"item":"020d2521-ad0f-40e4-9d16-0ef1ada36c63","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_egekbe-emelve-brutalis-uj-villanyterepjaro-audi-q6-e-tron-offroad-concept","timestamp":"2025. január. 27. 07:21","title":"Egekbe emelve: brutális új villanyterepjáró az Auditól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd428f57-3d36-42d7-a959-8921d0f4ec2e","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Marcus Rashford több mint hat hete nem szerepel a Manchester United meccskeretében sem.","shortLead":"Marcus Rashford több mint hat hete nem szerepel a Manchester United meccskeretében sem.","id":"20250127_Ruben-Amorim-Rashford-Manchester-United","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd428f57-3d36-42d7-a959-8921d0f4ec2e.jpg","index":0,"item":"7e6beb6c-d38a-4d64-b6fc-55c755dbf60f","keywords":null,"link":"/sport/20250127_Ruben-Amorim-Rashford-Manchester-United","timestamp":"2025. január. 27. 10:43","title":"Keményen üzent a Manchester United edzője mellőzött játékosának: Inkább a 63 éves kapusedzőt ültetném le a kispadra, mint Rashfordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fabad5-66a4-4dc6-bade-26119e2cfeb3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Majka nem osztotta Márki-Zay Péter lelkesedését, amiért sütemény lett belőle, illetve a számában szereplő Bindzsisztánból.","shortLead":"Majka nem osztotta Márki-Zay Péter lelkesedését, amiért sütemény lett belőle, illetve a számában szereplő...","id":"20250125_Majka-bepoccent-Bindzsisztan-szelettol-beperli-a-cukraszdat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5fabad5-66a4-4dc6-bade-26119e2cfeb3.jpg","index":0,"item":"6910aaf7-7463-4047-818c-5e0ebd3c8a39","keywords":null,"link":"/elet/20250125_Majka-bepoccent-Bindzsisztan-szelettol-beperli-a-cukraszdat-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 14:35","title":"Majka bepöccent a Bindzsisztán szelet miatt, beperli a cukrászdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a823486-31dd-4307-b2b9-3960bda551fe","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A stressz a gyomor-bél rendszeri problémák széles körét kiválthatja, és súlyosbíthatja a már meglévő betegségeket. Részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"A stressz a gyomor-bél rendszeri problémák széles körét kiválthatja, és súlyosbíthatja a már meglévő betegségeket...","id":"20250126_Stressz-es-gyomor-Igy-befolyasolja-az-erzelmi-terheles-az-emesztorendszert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a823486-31dd-4307-b2b9-3960bda551fe.jpg","index":0,"item":"c5b90f46-76a5-49c3-88d8-1b7739ad72c0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250126_Stressz-es-gyomor-Igy-befolyasolja-az-erzelmi-terheles-az-emesztorendszert","timestamp":"2025. január. 26. 19:15","title":"Stressz és gyomor: Így befolyásolja az érzelmi terhelés az emésztőrendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618944e4-e001-459d-9296-a55fc5097b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 90 km/h-s széllökések is lehetnek a nyugati megyékben.","shortLead":"Akár 90 km/h-s széllökések is lehetnek a nyugati megyékben.","id":"20250127_idojaras-elorejelzes-melegrekord-viharos-szel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618944e4-e001-459d-9296-a55fc5097b4b.jpg","index":0,"item":"61e42785-77c6-46dc-a39e-568e75eb6226","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_idojaras-elorejelzes-melegrekord-viharos-szel","timestamp":"2025. január. 27. 07:42","title":"Melegrekord dőlhet meg ma, de van, ahol viharos széllel kezdődik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a tények makacs dolgok, úgy tűnik, hogy az ellenőrzésük nem tetszik annyira a nagy techvállalatoknak, gondoljunk például a Meta nemrégiben megszüntetett amerikai tényellenőrzési gyakorlatára. Legutóbb pedig a Google döntött úgy, nem fogja betartani az Európai Unió ezzel kapcsolatos kódexét.","shortLead":"Bár a tények makacs dolgok, úgy tűnik, hogy az ellenőrzésük nem tetszik annyira a nagy techvállalatoknak, gondoljunk...","id":"20250126_europai-unio-tenyellenorzesi-kodex-google-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0.jpg","index":0,"item":"9fb5b8bf-2142-45c1-b282-97d41ed8a1fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_europai-unio-tenyellenorzesi-kodex-google-elutasitas","timestamp":"2025. január. 26. 10:03","title":"Bekeményít a Google: határozott nemet mond az európai tényellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az evészavarok az emberek közel tizedét érintik világszerte. Mivel a betegek gyakran nem hajlandók bevallani, hogy problémát okoz számukra az egészséges testsúly fenntartása, a diagnózis néha sokáig várat magára vagy elmarad. Részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"Az evészavarok az emberek közel tizedét érintik világszerte. Mivel a betegek gyakran nem hajlandók bevallani...","id":"20250125_eveszavarok-felismerese-gyakori-tipusok-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d.jpg","index":0,"item":"c7bd0ced-8cee-450e-a407-89787a103a86","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250125_eveszavarok-felismerese-gyakori-tipusok-tunetek","timestamp":"2025. január. 25. 19:15","title":"Ismerjük fel az evészavarokat: ezek a leggyakoribb típusok és tüneteik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2fb66a-ed96-45f1-a1db-4a7778a1d821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt egy nemzetközi vadászati és természetvédelmi szervezet közgyűlésén.","shortLead":"Mindezt egy nemzetközi vadászati és természetvédelmi szervezet közgyűlésén.","id":"20250125_Kovacs-Zoltan-Trump-fiaval-talalkozott-az-Egyesult-Allamokban-es-Az-ev-nemzetkozi-jogalkotoja-kituntetest-is-atvette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c2fb66a-ed96-45f1-a1db-4a7778a1d821.jpg","index":0,"item":"cd168665-3100-4cb4-a7e6-b8569c031d44","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Kovacs-Zoltan-Trump-fiaval-talalkozott-az-Egyesult-Allamokban-es-Az-ev-nemzetkozi-jogalkotoja-kituntetest-is-atvette","timestamp":"2025. január. 25. 15:10","title":"Kovács Zoltán Trump fiával találkozott az Egyesült Államokban és Az év nemzetközi jogalkotója kitüntetést is átvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]