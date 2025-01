Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f762bc91-2d20-4913-8acf-92e88dc1feaa","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Az alig tíz éve egyesült Budapest első szenzációs bűnügye volt Mailáth György országbíró meggyilkolása, hiszen a korabeli magyar állam legfőbb közjogi méltóságainak egyike vált bűncselekmény áldozatává. A minden információmorzsára éhes közérdeklődés komolyan hátráltatta a nyomozói munkát, amit a sajtó is csak nehezített, ugyanis a legvadabb feltételezéseket is tényként tálalta. Századforulós bűntényekről szóló sorozatunk első része.","shortLead":"Az alig tíz éve egyesült Budapest első szenzációs bűnügye volt Mailáth György országbíró meggyilkolása, hiszen...","id":"20250109_szazadfordulos-bunugyek-krimi-mailath-gyorgy-orszagbiro-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f762bc91-2d20-4913-8acf-92e88dc1feaa.jpg","index":0,"item":"7e09c8f9-72b5-4d14-9d0b-1e15990e2d75","keywords":null,"link":"/360/20250109_szazadfordulos-bunugyek-krimi-mailath-gyorgy-orszagbiro-gyilkossag","timestamp":"2025. január. 09. 19:30","title":"Századfordulós bűnügyek – Az országbíró titokzatos halála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 31-es főút érintett szakaszát lezárták.","shortLead":"A 31-es főút érintett szakaszát lezárták.","id":"20250110_Frontalisan-utkozott-egy-kisteherauto-es-egy-kocsi-Jaszjakohalmanal-harman-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"9ae3c087-73bf-4b0c-bc8c-343d956b2f60","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Frontalisan-utkozott-egy-kisteherauto-es-egy-kocsi-Jaszjakohalmanal-harman-meghaltak","timestamp":"2025. január. 10. 07:07","title":"Frontálisan ütközött egy kisteherautó és egy kocsi Jászjákóhalmánál, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d455498-3c61-405f-98c9-a5336422a9cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Serf Adrás a Jelenkorban megjelent tanulmányában Nagy Lajos irodalmi szenzációnak ígérkező naplófolyama alapján ad választ a kérdésre.","shortLead":"Serf Adrás a Jelenkorban megjelent tanulmányában Nagy Lajos irodalmi szenzációnak ígérkező naplófolyama alapján ad...","id":"20250108_hvg-Serf-Andras-Nagy-Lajos-es-az-antiszemitizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d455498-3c61-405f-98c9-a5336422a9cd.jpg","index":0,"item":"e51d9981-3773-418c-9dd7-cf9b933a0f66","keywords":null,"link":"/360/20250108_hvg-Serf-Andras-Nagy-Lajos-es-az-antiszemitizmus","timestamp":"2025. január. 08. 18:30","title":"Irodalmi-politikai detektívmunka kellett ahhoz, hogy kiderüljön, antiszemita volt-e a Képtelen természetrajz írója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b5cdcc-5843-40c4-b1ef-6fa35c241ada","c_author":"Nina Horaczek","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250109_hvg-nina-horaczek-ausztria-herbert-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0b5cdcc-5843-40c4-b1ef-6fa35c241ada.jpg","index":0,"item":"6a36db96-5114-465d-b67c-fd505c9fddc8","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-nina-horaczek-ausztria-herbert-kickl","timestamp":"2025. január. 09. 13:30","title":"Nina Horaczek: Ha a fasizmus visszatér Ausztriába, nem fog bemutatkozni, hogy helló, én vagyok az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7878b4b-4c3c-4867-a4c3-6aace0459324","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Száz forintot emeltek az óránkénti díjon. ","shortLead":"Száz forintot emeltek az óránkénti díjon. ","id":"20250108_ppluszr-parkolo-dijszabas-emelkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7878b4b-4c3c-4867-a4c3-6aace0459324.jpg","index":0,"item":"bcbbdd48-5c56-4f10-a87a-54c5892a0855","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_ppluszr-parkolo-dijszabas-emelkedes","timestamp":"2025. január. 08. 13:15","title":"Megugrott a P+R parkolók díjszabása Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6b0313-1eb1-418a-9294-f4662efd0f35","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Los Angeles-i Mike Johns a repülőtérre szeretett volna kijutni, ám a Waymo önveztő autója a parkolóból is nagyon nehezen talált ki.","shortLead":"A Los Angeles-i Mike Johns a repülőtérre szeretett volna kijutni, ám a Waymo önveztő autója a parkolóból is nagyon...","id":"20250109_waymo-onvezeto-taxi-meghibasodas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae6b0313-1eb1-418a-9294-f4662efd0f35.jpg","index":0,"item":"fee7037d-8e7b-432d-b811-e8fb5e53921e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_waymo-onvezeto-taxi-meghibasodas-video","timestamp":"2025. január. 09. 11:03","title":"Összezavarodott az önvezető autó, körbe-körbe ment az utasával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ebb86e-32ad-4d8b-b923-e75b2cfbe433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt és leendő amerikai first lady életéről készülő dokumentumfilmet Brett Ratner rendezi.","shortLead":"A volt és leendő amerikai first lady életéről készülő dokumentumfilmet Brett Ratner rendezi.","id":"20250108_Film-keszul-Melania-Trumprol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31ebb86e-32ad-4d8b-b923-e75b2cfbe433.jpg","index":0,"item":"986107c5-93f2-443b-963f-c377d28b37a1","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Film-keszul-Melania-Trumprol","timestamp":"2025. január. 08. 13:29","title":"Film készül Melania Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19276c6-ace2-495a-aabe-f56126b057c6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Magyar Posta partnerek kezébe adja az üzemeltetést.","shortLead":"A Magyar Posta partnerek kezébe adja az üzemeltetést.","id":"20250109_posta-partner-atalakul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a19276c6-ace2-495a-aabe-f56126b057c6.jpg","index":0,"item":"2768f8d2-e39d-4659-b3a5-e34b1b0bab75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_posta-partner-atalakul","timestamp":"2025. január. 09. 12:52","title":"Újabb településeken döntöttek a postahivatalok átalakításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]