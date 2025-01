Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef3c5c4e-1c3c-4fac-afa4-375e779b9256","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Az elmúlt években a szülők közötti gyermekfelügyeletért zajló bírósági harcok egyik visszatérő eleme lett a gyermekpornográfiával, illetve pedofíliával való vádaskodás. De mi van akkor, ha egy apa tényleg a hatóságok látókörébe kerül gyermekpornográfia miatt? Általános gyakorlat a bíróságoknál, hogy amíg a szülőt jogerősen el nem ítélik, addig az ártatlanság vélelmére hivatkozva szoros kapcsolatot tarthat a gyerekével. Akkor is, ha az ügy gyermekpornográfiáról szól.","shortLead":"Az elmúlt években a szülők közötti gyermekfelügyeletért zajló bírósági harcok egyik visszatérő eleme lett...","id":"20250115_apa-gyermekpornografia-lathatas-csaladjog-magyar-joggyakorlat-gyermekvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef3c5c4e-1c3c-4fac-afa4-375e779b9256.jpg","index":0,"item":"0457c278-5bfd-430e-9a08-5a68afa618f0","keywords":null,"link":"/360/20250115_apa-gyermekpornografia-lathatas-csaladjog-magyar-joggyakorlat-gyermekvedelem","timestamp":"2025. január. 15. 09:30","title":"Ezért viheti el láthatásra a gyerekét Péter, aki gyermekpornográfia miatt került a hatóságok látókörébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5283d67-fb29-4173-acf9-fff2356892d0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Új bizonyítékok kerültek elő a XIX. századból.","shortLead":"Új bizonyítékok kerültek elő a XIX. századból.","id":"20250114_nyomozas-Hasfelmetszo-Jack-aldozat-leszarmazott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5283d67-fb29-4173-acf9-fff2356892d0.jpg","index":0,"item":"a7ed434f-7585-4ce4-a55d-f6332a1cb934","keywords":null,"link":"/elet/20250114_nyomozas-Hasfelmetszo-Jack-aldozat-leszarmazott","timestamp":"2025. január. 14. 13:42","title":"Új nyomozást akar Hasfelmetsző Jack egyik áldozatának leszármazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7268ce0a-f9af-45bc-8d9d-ad44332e682a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Qantas légitársaság szerint a SpaceX gyakran csak az utolsó pillanatban tájékoztatja őket arról, hogy hova hullanak az űrből visszatérő rakétáról leváló darabok, így több járatuk nem tudott menetrend szerint felszállni a Sydney repülőtérről.","shortLead":"A Qantas légitársaság szerint a SpaceX gyakran csak az utolsó pillanatban tájékoztatja őket arról, hogy hova hullanak...","id":"20250114_spacex-tormelek-repulogep-jarat-keses-del-afrika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7268ce0a-f9af-45bc-8d9d-ad44332e682a.jpg","index":0,"item":"ca86e0c7-5d2c-43ae-a0a4-2d016799eac3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_spacex-tormelek-repulogep-jarat-keses-del-afrika","timestamp":"2025. január. 14. 08:34","title":"A SpaceX rakétáiból visszahulló törmelék akadályozza a repülőgépek felszállását Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók számszerűsítették, mennyire aggasztó a sok édes üdítőital fogyasztása a világban. Főleg az alacsony jövedelmű országokban nagy a baj.","shortLead":"Amerikai kutatók számszerűsítették, mennyire aggasztó a sok édes üdítőital fogyasztása a világban. Főleg az alacsony...","id":"20250113_cukros-uditoitalok-egeszsegugyi-hatasok-uj-megbetegedesek-szama-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d.jpg","index":0,"item":"0c0b9041-e069-47f0-9d49-27c2ef8290e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_cukros-uditoitalok-egeszsegugyi-hatasok-uj-megbetegedesek-szama-kutatas","timestamp":"2025. január. 13. 19:03","title":"Itt vannak a döbbenetes számok: ennyi cukor- és szívbetegségért felelősek a cukros üdítők évről évre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c015239c-1c5b-4c39-9547-5384d6076d30","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kisebb a forgalom, gyorsabban tudnak haladni a buszok és az autók is, az extra díjbevételből befolyó pénzt pedig megkapja a helyi tömegközlekedés – ezek New York dugódíjának első tapasztalatai.","shortLead":"Kisebb a forgalom, gyorsabban tudnak haladni a buszok és az autók is, az extra díjbevételből befolyó pénzt pedig...","id":"20250114_new-york-manhattan-dugodij-kozlekedes-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c015239c-1c5b-4c39-9547-5384d6076d30.jpg","index":0,"item":"2da0968e-635e-4679-a47a-d16e98b9af1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_new-york-manhattan-dugodij-kozlekedes-forgalom","timestamp":"2025. január. 14. 14:49","title":"Autósüldözés deluxe: 30-40 százalékkal gyorsabb lett a közlekedés Manhattanben a 9 dolláros dugódíj bevezetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb89dee8-d6ee-4963-bde6-0545d8d76446","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Még egy színben passzoló gitár is járt mellé. ","shortLead":"Még egy színben passzoló gitár is járt mellé. ","id":"20250114_Alice-Cooper-Auburn-Speedster-replika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb89dee8-d6ee-4963-bde6-0545d8d76446.jpg","index":0,"item":"9321c3da-a38e-4479-be9d-0fdaf0acd7cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_Alice-Cooper-Auburn-Speedster-replika","timestamp":"2025. január. 14. 20:20","title":"Ötvenmillió forintért kelt el Alice Cooper hot-rodos egyedi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e59be1-2d0b-46d4-95a4-eb0895b73e2f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több hónapja próbálják a hatóságok a felszínre hozni a mélyben dolgozókat, de ötszázan még lent lehetnek.","shortLead":"Több hónapja próbálják a hatóságok a felszínre hozni a mélyben dolgozókat, de ötszázan még lent lehetnek.","id":"20250114_illegalis-banya-ehhalal-del-afrika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7e59be1-2d0b-46d4-95a4-eb0895b73e2f.jpg","index":0,"item":"0db3a006-c9e2-45da-b6fd-3420b76ede12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_illegalis-banya-ehhalal-del-afrika","timestamp":"2025. január. 14. 12:05","title":"Százan éhen haltak egy illegális dél-afrikai aranybányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2273e6-cc88-4afc-9cd7-6d02be5010dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt összesen nyolc országgyűlési képviselőjelöltjét mutatta be szerdán.","shortLead":"A párt összesen nyolc országgyűlési képviselőjelöltjét mutatta be szerdán.","id":"20250115_Kiderult-kiket-indit-a-DK-a-XVII-keruletben-es-a-Erzsebetvarosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b2273e6-cc88-4afc-9cd7-6d02be5010dc.jpg","index":0,"item":"057902a9-4510-4fc2-a3cc-a680823c27c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Kiderult-kiket-indit-a-DK-a-XVII-keruletben-es-a-Erzsebetvarosban","timestamp":"2025. január. 15. 08:53","title":"Kiderült, kiket indít 2026-ban a DK a XVII. kerületben és Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]