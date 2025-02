„Lila hátizsákot viselt, rajta egy pillangóval, és egy sötétkék kabátot” – ezzel a leírással tette közzé a kétségbeesett felhívását a húga keresésére Marianna Lassalle. A 11 éves Louise múlt pénteken nem ment haza az iskolából. Másnap a család legrosszabb rémálma vált valóra, a kislány holttestét nem messze az otthonuktól találták meg a fák között. Több szúrásnyom volt rajta.

A francia rendőrség péntek és hétfő között két embert is őrizetbe vett, de aztán vádemelés nélkül elengedték őket. Végül hétfő este nyolc órakor letartóztattak egy 23 éves férfit, Owen L.-t, és 15 év alatti kiskorú meggyilkolásának gyanújával őrizetbe vették. Sajtóértesülések szerint a szomszédok ismerték fel a férfit a biztonsági kamerák felvételein, ahol az látszik, hogy egy fekete dzsekiben, kapucnival a fején Louise-t követi. A kislány egyik barátja is elmondta a nyomozóknak, hogy pénteken tanítás után látta Louise-t a fekete kabátos férfival a Bois des Templiers felé haladni, ahol végül a gyerek holttestét megtalálták.

Néhány órával a gyanúsított letartóztatása után további három embert – a férfi apját, anyját és barátnőjét – is őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy nem jelentették a bűncselekményt. A szülők nemhogy biztosították az alibijét, de még a kislány keresésében is részt vettek pénteken.

A gyanúsított védelmét nem fogja segíteni, hogy a DNS-ét megtalálták a kislány körmei alatt. Ebből egyébként arra következtetnek, hogy Louise próbálta megvédeni magát. Az egyelőre még rejtély, hogy a gyerek és a férfi útjai hogyan keresztezték egymást, a nyomozók a kislány közelben megtalált telefonja adatainak a vizsgálatával próbálnak meg közelebb jutni a válaszhoz.

Owen L. kedden vallomást tett, és elismerte a bűncselekményt, az indítékai azonban még nem világosak, ami még érthetetlenebbé teszi a történteket.

Serge Tenani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Fortnite és dühkitörés

A francia média az elmúlt napokban cikkezett egy lehetséges magyarázatról. Sajtóértesülések szerint a 23 éves gyanúsított videojáték-függő volt, pénteken épp Fortnite-ozott, és nehezen dolgozta fel a vereséget. Kiment a szabadba, hogy lenyugodjon, mielőtt rátalált a kislányra.

A gyanúsított személye körül elég sok a bizonytalanság. Az ügyre rálátó források szerint a munkanélküli férfit ismerte a rendőrség, kisebb bűncselekmények, köztük egy erőszakos cselekmény miatt már a radarjukon volt. A szomszédok szerint viszont a férfi családja teljesen normális volt, és nagyon meglepődtek a letartóztatásán. Felbukkant egy olyan lehetséges információ is, hogy a gyanúsított családja és az áldozat ismerte egymást. A barátnője a nyomozóknak azt mondta, hogy Owen L. gyakran fékezhetetlenül dühös lett, miközben erőszakos akció- és lövöldözős videojátékokkal, például a Fortnite-tal játszott.

Bár a férfit már letartóztatták, a gyilkos fegyvert még nem találták meg. A boncolás során a kislány holttestén számos, éles tárgy – felehetően kés – által okozott sebet találtak. Szintén keresik még a gyanúsított által múlt pénteken, a gyilkosság idején viselt kabátot.

Nem értik, nem tudják felfogni

A Párizstól délre fekvő települést megrázta, és még mindig sokkban tartja az eset. A gyász és a rettegés egyszerre ül rá az ott élők mindennapjait.

„Megkönnyebbültünk, mert tartottunk tőle, hogy nem találják meg a gyilkost. Most azt reméljük, hogy az ember, aki megölte Louise-t, beszélni fog, mert nagyon szeretnénk tudni, hogy miért tett ilyen kegyetlen dolgot” – mondta az iskola egyik diákja, hozzátéve, hogy megbocsáthatatlan, ami történt.

Serge Tenani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

A gyanúsított a vallomásában elismerte, hogy négyszer szúrta meg a lányt a mellkasán és még négyszer a nyakán. Az erőszaknak ezt a kirobbanását még nehezebb megérteni. A lány holttestét ruhában találták meg, szexuális erőszakra semmi nem utalt a nyomozók szerint.

Hogy a megértés mennyire fogja enyhíteni a család és a közösség fájdalmát, az most még nehezen elképzelhető. A városban sokan gondolnak bele abba, hogy a saját gyerekük vagy unokájuk is lehetett volna az áldozat.

A szülők egyszerre próbálják védeni és megnyugtatni a gyerekeiket, akikhez azonban a közösségi médiából is eljutnak a hírek a gyilkosságról. A tragédia utáni napokban megszervezték, hogy a gyerekek soha ne legyenek egyedül, amíg eljutnak az iskolába, vagy onnan haza. A helyi iskolában a zsibongást és a nyüzsgést a csendes felügyelet melletti menetelés váltotta fel. A városban a gyerekek nem mernek egyedül kimenni az utcára, ha mégis el kell indulniuk otthonról, a szülők nem győzik figyelmeztetni őket, hogy legyenek óvatosak, és a fő útvonalakon közlekedjenek.

A Párizs melletti kisváros eddig nyugalma még drámaibbá teszi a kontrasztot. Épinay-sur-Orge az a település, ahová ilyen horror legfeljebb a híradókon keresztül ér el. Az ott élők attól tartanak, hogy a tragédia hosszú távon is hatással lesz a város életére. Az egyik helyi lakos ezt úgy fogalmazta meg, hogy míg eddig csak fél szemüket tartották a gyerekeiken a játszótéren, most rettegni fognak, hogy egyáltalán kiengedjék őket a négy fal közül – a történtek pszichózisként fognak betörni az emberek mindennapjaiba. De hatalmas feladat lesz elmagyarázni a gyerekeknek is, hogy mi történt, és olyan módon figyelmeztetni őket a lehetséges veszélyekre, hogy az ne traumatizálja őket.

Egy szerdán közzétett felmérés szerint a szülők háromnegyede már nem szívesen engedi haza egyedül gyermekét az iskolából. Nyilvános vita alakult ki arról is, hogy az erőszakos videojátékok hozzájárulnak-e az erőszakhoz a való életben. A videojáték-gyártók francia szövetsége az eset után közleményt adott ki, amelyben elítéli a gyilkosságot, és tagadja a kapcsolat fennállását. „A videojátékok nem teszik az embereket erőszakossá – áll a közleményben. – A videojátékok ugyanolyan szórakoztató művek, mint a filmek, a könyvek vagy a zene.”