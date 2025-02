Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"55f078ad-2f0d-4018-863f-d2900c99cbe8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Magyarországon még a nemzetközi átlagnál is rosszabbul alszanak az emberek, és az alvászavarral szakemberhez fordulók között már megjelentek a tíz év körüli gyerekek is. Mi ennek az oka, és hogyan tudjuk rávenni magunkat, hogy az alvást ne elvesztegetett időnek fogjuk fel? Mennyit számítanak az alvás körülményei, hogyan és mennyiért vásároljunk matracot, és segítenek-e az alvássegítő készítmények? A HVG egészségpodcastjának legújabb adásában ezekre a kérdésekre is kerestük a választ.","shortLead":"Magyarországon még a nemzetközi átlagnál is rosszabbul alszanak az emberek, és az alvászavarral szakemberhez fordulók...","id":"20250215_kosz-jol-alvas-matrac-g-nemeth-gyorgy-gobl-zsombor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55f078ad-2f0d-4018-863f-d2900c99cbe8.jpg","index":0,"item":"74cb0498-4904-4f57-a906-d6640a53a748","keywords":null,"link":"/elet/20250215_kosz-jol-alvas-matrac-g-nemeth-gyorgy-gobl-zsombor-ebx","timestamp":"2025. február. 15. 18:00","title":"Kösz, jól: Rosszabbul alszunk, mint eddig bármikor – hogyan pihen két alvásszakértő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02afe890-cc0c-43e9-ab28-7e9f2297e83f","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Az emberek nem fehérek vagy feketék, hanem szürkék.” Így is meg lehet fogalmazni a Nyílt tárgyalás című darab tanulságát.","shortLead":"„Az emberek nem fehérek vagy feketék, hanem szürkék.” Így is meg lehet fogalmazni a Nyílt tárgyalás című darab...","id":"20250216_hvg-katona-nyilt-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02afe890-cc0c-43e9-ab28-7e9f2297e83f.jpg","index":0,"item":"5da36ec6-3968-4520-bc26-1c27c92db8be","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-katona-nyilt-targyalas","timestamp":"2025. február. 16. 15:45","title":"A Katonában bemutatják, milyen egy bírósági tárgyalás, amelyen a vádlott a legvégéig nem szólal meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6936a272-51f9-4ffa-9240-2c4c4750a18c","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Budapestet is útba ejti búcsúturnéján Cyndi Lauper, hogy elénekelje nekünk is a Girls Just Want to Have Fun-t. Utcazenész korszakáról, a vele egyszerre kezdő Madonnáról és Trump valóságshow-járól is beszélgettünk, amiben az énekesnő szerepelt.","shortLead":"Budapestet is útba ejti búcsúturnéján Cyndi Lauper, hogy elénekelje nekünk is a Girls Just Want to Have Fun-t...","id":"20250216_Cyndi-Lauper-a-HVG-nek-Szavazni-kell-minden-kis-valasztason-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6936a272-51f9-4ffa-9240-2c4c4750a18c.jpg","index":0,"item":"ecf72a41-1b59-40a5-b27d-61def6e3fd64","keywords":null,"link":"/kultura/20250216_Cyndi-Lauper-a-HVG-nek-Szavazni-kell-minden-kis-valasztason-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 20:00","title":"Cyndi Lauper a HVG-nek: „Szavazni kell minden kis választáson!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05986f4-0223-48f5-9eb4-e6da2a80d201","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Egy éve halt meg, és bár nem posztumusznak szánta a memoárját, a Hazafi nemcsak Alekszej Navalnij küzdelmeibe és motivációiba enged betekintést, hanem iránytűt is ad a zsarnoksággal szemben. ","shortLead":"Egy éve halt meg, és bár nem posztumusznak szánta a memoárját, a Hazafi nemcsak Alekszej Navalnij küzdelmeibe és...","id":"20250216_alekszej-navalnij-halala-evfordulo-vlagyimir-putyin-hazafi-memoar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d05986f4-0223-48f5-9eb4-e6da2a80d201.jpg","index":0,"item":"a0f7d791-a58f-4ab8-a45b-f9d3b2ea13e4","keywords":null,"link":"/360/20250216_alekszej-navalnij-halala-evfordulo-vlagyimir-putyin-hazafi-memoar","timestamp":"2025. február. 16. 19:00","title":"Putyin személyesen akarta a halálát, de ő a síron túlról is üzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át megállás nélkül szórakoztatnia a közönséget a Budapest Arénában.","shortLead":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át...","id":"20250216_hobo-arena-koncert-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b.jpg","index":0,"item":"41a15f4c-4cec-45d1-a643-080cd3afc167","keywords":null,"link":"/elet/20250216_hobo-arena-koncert-fotok","timestamp":"2025. február. 16. 14:01","title":"\"Játszom, amíg élek” - ilyen volt Hobo arénakoncertje, amire még Orbán Viktor is elment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke országértékelő beszédében megállapította, hogy Orbán egy remegő Kádár, aki már érzi, hogy “vége van”. Magyar Péter meghirdette az Út a börtönbe programot azoknak, akik a “saját zsebükbe tömték a jövőnket”, és emellett még egy sor új, kisebb és nagyobb választási ígéretet is tett.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke országértékelő beszédében megállapította, hogy Orbán egy remegő Kádár, aki már érzi...","id":"20250215_Evet-es-orszagot-ertekel-Magyar-Peter-Tisza-Part-elo-kozvetites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"611b20ca-25ba-4955-aef5-2f817ade6288","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Evet-es-orszagot-ertekel-Magyar-Peter-Tisza-Part-elo-kozvetites-ebx","timestamp":"2025. február. 15. 16:01","title":"Magyar Péter szerint az utcai harcosból remegő Kádár lett, a Tisza elindítja az Út a börtönbe programot és még sok mást is vállalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab66a3ff-5a59-4471-84be-78ed2b50f78a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA piacvédő jelszavakkal legutóbb egy évszázada kezdett vámháborúba, és annak sem lett jó vége. Az 1930-ban elfogadott törvény s az arra reagáló ellenintézkedések lefagyasztották a nemzetközi kereskedelmet, elmélyítették a gazdasági világválságot, ezzel hozzájárultak a szélsőségesek megerősödéséhez.","shortLead":"Az USA piacvédő jelszavakkal legutóbb egy évszázada kezdett vámháborúba, és annak sem lett jó vége. Az 1930-ban...","id":"20250216_hvg-trump-vamhaboruja-tortenelmi-elozmeny-onsorsrontas-a-mult-kutja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab66a3ff-5a59-4471-84be-78ed2b50f78a.jpg","index":0,"item":"f127b714-3885-4740-8c5c-6579166819eb","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-trump-vamhaboruja-tortenelmi-elozmeny-onsorsrontas-a-mult-kutja","timestamp":"2025. február. 16. 08:30","title":"Az USA utolsó vámháborújának csak vesztesei voltak, de Trumpot ez nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7546d161-2987-4644-86dc-ccc88bf94c0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mindössze négy NBA-meccse volt eddig karrierje során Mac McClungnak.","shortLead":"Mindössze négy NBA-meccse volt eddig karrierje során Mac McClungnak.","id":"20250216_Egy-kocsit-atugorva-irt-tortenelmet-az-NBA-188-centis-zsakolobajnoka-aki-alig-jatszott-a-ligaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7546d161-2987-4644-86dc-ccc88bf94c0f.jpg","index":0,"item":"67c8e579-92e4-4ea6-bb75-689cfe14b466","keywords":null,"link":"/sport/20250216_Egy-kocsit-atugorva-irt-tortenelmet-az-NBA-188-centis-zsakolobajnoka-aki-alig-jatszott-a-ligaban","timestamp":"2025. február. 16. 13:38","title":"Egy kocsit átugorva írt történelmet az NBA 188 centis zsákolóbajnoka, aki alig játszott a ligában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]