[{"available":true,"c_guid":"6b7109f6-2379-436b-a853-b3d4158f50ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bonyolítja a mentést, hogy nehezen megközelíthető az érintett partszakasz. ","shortLead":"Bonyolítja a mentést, hogy nehezen megközelíthető az érintett partszakasz. ","id":"20250219_Tobb-mint-150-kis-kardszarnyu-delfin-uszott-ki-az-ausztral-tengerpartra---video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7109f6-2379-436b-a853-b3d4158f50ae.jpg","index":0,"item":"d71d1c25-da31-41a8-8865-4a105daaa81c","keywords":null,"link":"/zhvg/20250219_Tobb-mint-150-kis-kardszarnyu-delfin-uszott-ki-az-ausztral-tengerpartra---video","timestamp":"2025. február. 19. 07:48","title":"Több mint 150 kis kardszárnyú delfin úszott ki az ausztrál tengerpartra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6902ff9e-a0bb-4cd2-8536-3fc72e2cabbc","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egymás után jelentkeznek az uniós állam- és kormányfők arra a francia elnök felhívására, amelyben egy videokonferenciára invitálja Macron a vezetőket. A téma természetesen az EU válaszlépései az Egyesült Államok és Oroszország közötti, az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatos tárgyalásai.","shortLead":"Egymás után jelentkeznek az uniós állam- és kormányfők arra a francia elnök felhívására, amelyben...","id":"20250219_orosz-ukran-haboru_macron_eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6902ff9e-a0bb-4cd2-8536-3fc72e2cabbc.jpg","index":0,"item":"6289008f-606b-455f-9575-b91b4b70b3e6","keywords":null,"link":"/eurologus/20250219_orosz-ukran-haboru_macron_eu-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 13:37","title":"Rendkívüli mini-csúcsot tart az EU szerdán, vélhetően Magyarország nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc1025d-758c-4979-ab4b-defe8ef366dd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Új Jalta készülődik, de van megoldás – erről ír Garvan Walshe, aki hét éve a magyarországi választások vizsgálatára alapított egy szervezetet.","shortLead":"Új Jalta készülődik, de van megoldás – erről ír Garvan Walshe, aki hét éve a magyarországi választások vizsgálatára...","id":"20250219_lapszemle-vedelem-europa-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebc1025d-758c-4979-ab4b-defe8ef366dd.jpg","index":0,"item":"7df00aa0-2331-4166-8532-969871917137","keywords":null,"link":"/360/20250219_lapszemle-vedelem-europa-ukrajna","timestamp":"2025. február. 19. 15:30","title":"Brit szakértő: Mi kell ahhoz, hogy Európa meg tudja védeni magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Fehér Ház szerint félreértették az FDA-ban Donald Trump gender-rendeletét, nem tiltják be ezeket a szavakat.","shortLead":"A Fehér Ház szerint félreértették az FDA-ban Donald Trump gender-rendeletét, nem tiltják be ezeket a szavakat.","id":"20250220_szavak-amerika-tiltas-no-fogyatekkal-elo-idos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"1c1bc44d-67bc-48ef-9890-70239ec1c9ab","keywords":null,"link":"/elet/20250220_szavak-amerika-tiltas-no-fogyatekkal-elo-idos","timestamp":"2025. február. 20. 20:08","title":"Véletlenül megtiltották amerikai kutatóknak, hogy olyan szavakat használjanak, mint a nő, a fogyatékkal élő és az idős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kereszténydemokraták frakcióvezetője szerint nincs egyedül a magyar kormány azzal az állásponttal, hogy korai lenne Kijev felvétele az Európai Unióba.","shortLead":"A kereszténydemokraták frakcióvezetője szerint nincs egyedül a magyar kormány azzal az állásponttal, hogy korai lenne...","id":"20250219_Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f.jpg","index":0,"item":"68ecb9ee-3755-4e5c-a394-d1422fccc1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Ukrajna","timestamp":"2025. február. 19. 13:54","title":"Simicskó István: Ukrajna uniós csatlakozását más országok is ellenzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe516b5-2b3e-482b-820d-b7d6902d51e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Aki nem tudja elolvasni az egyszavas választ, annak felolvasás is van.","shortLead":"Aki nem tudja elolvasni az egyszavas választ, annak felolvasás is van.","id":"20250219_kyiv-independent-ki-kezdte-a-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afe516b5-2b3e-482b-820d-b7d6902d51e0.jpg","index":0,"item":"086433fd-34b7-4ca1-a949-4948036ad0e5","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_kyiv-independent-ki-kezdte-a-haborut","timestamp":"2025. február. 19. 12:58","title":"Trumpra abszolút ráférne az az egymondatos gyorstalpaló, amit egy ukrán lap készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e68a70-e7ca-4d81-bcb1-8cc5664dc3e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szívesen dicsekszenek a gyártók összehajtható telefonjuk vékonyságával. Jelenleg két kínai gyártó verseng egymással a „legvékonyabb” jelző elnyerése érdekében. Az Oppo holnap mutatja be újdonságát, a Honor pedig tavasszal rukkolna ki telefonjával, bár elképzelhető, hogy az Oppo bemutatója korábbi megjelenésre sarkallja.","shortLead":"Szívesen dicsekszenek a gyártók összehajtható telefonjuk vékonyságával. Jelenleg két kínai gyártó verseng egymással...","id":"20250219_legvekonyabb-osszehajthato-okostelefon-honor-magic-v3-oppo-find-n5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74e68a70-e7ca-4d81-bcb1-8cc5664dc3e7.jpg","index":0,"item":"bfc6e281-73b9-4c19-ac6e-6f1b255686dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_legvekonyabb-osszehajthato-okostelefon-honor-magic-v3-oppo-find-n5","timestamp":"2025. február. 19. 10:03","title":"Holnap fordulhat a harci helyzet: kié lesz a legvékonyabb hajtható okostelefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656568d8-324f-46ed-b294-4e1152004767","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnök Londonban beszélt a család fontosságáról, szerinte az állami vezetők közé vallásos családos emberek kellenek.","shortLead":"A volt köztársasági elnök Londonban beszélt a család fontosságáról, szerinte az állami vezetők közé vallásos családos...","id":"20250219_Novak-Katalin-szerint-tobbet-tanul-a-gyerek-ha-a-csaladjaval-jarja-a-termeszetet-mint-biologiaoran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/656568d8-324f-46ed-b294-4e1152004767.jpg","index":0,"item":"646b087c-4d9a-4899-b92c-265cbba59c4a","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Novak-Katalin-szerint-tobbet-tanul-a-gyerek-ha-a-csaladjaval-jarja-a-termeszetet-mint-biologiaoran","timestamp":"2025. február. 19. 08:44","title":"Novák Katalin szerint többet tanul a gyerek, ha a családjával járja a természetet, mint biológiaórán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]