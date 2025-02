Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Egyik nap vámokkal fenyeget az amerikai elnök, a következőn mégsem, aztán újra, a világ összes többi politikusa pedig próbálja követni, mi történik. A játékelmélet kutatói örülhetnek: ilyen agresszív stratégiát rég nem láttak.","shortLead":"Egyik nap vámokkal fenyeget az amerikai elnök, a következőn mégsem, aztán újra, a világ összes többi politikusa pedig...","id":"20250219_egy-masik-kozgazdasag-jatekelmelet-trump-gyava-nyul-haboru-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"55981112-000b-4ec8-9f2a-14f7b52d1c80","keywords":null,"link":"/360/20250219_egy-masik-kozgazdasag-jatekelmelet-trump-gyava-nyul-haboru-vam","timestamp":"2025. február. 19. 16:38","title":"Teljes őrület, vagy van benne logika? Mit mond a játékelmélet Trump ámokfutásáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1f239e-64f5-4268-a2bc-37ee819ce1bf","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A Trump-tornádó elérte Európát, és jelentős károkat okozott az uniós berendezésben. Erről a kontinens országai is tehetnek, mert oly mélyre züllesztették katonai képességeiket, hogy bénultan nézhetik, ahogy az Egyesült Államok fejük felett átnyúlva, a megtámadott Ukrajnát kikerülve közvetlenül Oroszországgal egyeztet a békéről. ","shortLead":"A Trump-tornádó elérte Európát, és jelentős károkat okozott az uniós berendezésben. Erről a kontinens országai is...","id":"20250219_hvg-beketargyalasok-trump-europa-ukrajna-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1f239e-64f5-4268-a2bc-37ee819ce1bf.jpg","index":0,"item":"f4458c8f-a606-410f-82a5-123fbd69bc99","keywords":null,"link":"/360/20250219_hvg-beketargyalasok-trump-europa-ukrajna-putyin","timestamp":"2025. február. 19. 06:30","title":"Trumpnak terve, Európának ereje és bátorsága nincs az ukrajnai békéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ab4b2f-1924-4007-9422-9affc1593a46","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Európai Unió az orosz-amerikai tárgyalások alatt sem áll le Ukrajna támogatásával.","shortLead":"Az Európai Unió az orosz-amerikai tárgyalások alatt sem áll le Ukrajna támogatásával.","id":"20250218_europai-unio-ukrajna-katonai-segely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2ab4b2f-1924-4007-9422-9affc1593a46.jpg","index":0,"item":"3bff66db-b75a-48df-9e03-6c8c66ba1624","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_europai-unio-ukrajna-katonai-segely","timestamp":"2025. február. 18. 21:47","title":"Az EU 6 milliárd eurós katonai segélycsomagot küldene Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdeb5f56-9159-455e-842d-db6af02fa336","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kialakult a legjobb 16 mezőnye a Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Kialakult a legjobb 16 mezőnye a Bajnokok Ligájában.","id":"20250219_bajnokok-ligaja-real-madrid-manchester-city-borussia-dortmund-psg-juventus-psv-osszefoglalo-kylian-mbappe-legjobb-16-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdeb5f56-9159-455e-842d-db6af02fa336.jpg","index":0,"item":"e89dc2ee-7455-40a5-a8b3-8087faa2fd99","keywords":null,"link":"/sport/20250219_bajnokok-ligaja-real-madrid-manchester-city-borussia-dortmund-psg-juventus-psv-osszefoglalo-kylian-mbappe-legjobb-16-ebx","timestamp":"2025. február. 20. 00:04","title":"A PSG agyonverte a Brestet, Mbappé mesterhármast lőtt, újabb olasz csapat búcsúzott a BL-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b26b6ab-2009-488f-979e-f98f92ab6b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügynek csütörtökön lett volna az első tárgyalási napja, ahol Lánczinak is meg kellett volna jelennie, ám a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke visszavonta a keresetét.","shortLead":"Az ügynek csütörtökön lett volna az első tárgyalási napja, ahol Lánczinak is meg kellett volna jelennie, ám...","id":"20250219_Lanczi-Tamas-AVO-borkabat-per-kereset-visszavonasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b26b6ab-2009-488f-979e-f98f92ab6b37.jpg","index":0,"item":"7f1d723b-d2eb-445a-98d9-463d713e24a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Lanczi-Tamas-AVO-borkabat-per-kereset-visszavonasa","timestamp":"2025. február. 19. 21:15","title":"Lánczi Tamás már nem akar pereskedni az ÁVO-s bőrkabát miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b033b4-4b6b-4998-8d05-b0d3a6776d83","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az edző, aki mindeddig igazán nagy eredményeket csak a (volt) feleségével közös munka során ért el, elkötelezettséget vár Jackl Vivientől, és azt, hogy kitolja a saját határait.","shortLead":"Az edző, aki mindeddig igazán nagy eredményeket csak a (volt) feleségével közös munka során ért el, elkötelezettséget...","id":"20250219_shane-tusup-jackl-vivien-honved-uszas-edzo-duna-arena-hosszu-katinka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b033b4-4b6b-4998-8d05-b0d3a6776d83.jpg","index":0,"item":"5bf34499-a4e1-446f-a946-cc9c7379052e","keywords":null,"link":"/sport/20250219_shane-tusup-jackl-vivien-honved-uszas-edzo-duna-arena-hosszu-katinka-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 15:35","title":"Shane Tusup felvázolta terveit a magyar úszás nagy ígéretével, Hosszú Katinkával is összeakadhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2451f9-d231-4b3d-8625-6ad2e59c23cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter felvetette, hogy az állam szervei nem tesznek meg mindent azért, hogy a hazai fogyasztók megfelelő minőségű élelmiszert kapjanak.","shortLead":"A miniszter felvetette, hogy az állam szervei nem tesznek meg mindent azért, hogy a hazai fogyasztók megfelelő minőségű...","id":"20250219_lazar-janos-lidl-aldi-kivetelezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd2451f9-d231-4b3d-8625-6ad2e59c23cf.jpg","index":0,"item":"7482d309-a5d8-4043-836d-0cc359560de7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_lazar-janos-lidl-aldi-kivetelezes","timestamp":"2025. február. 19. 14:05","title":"Lázár János szerint a magyar hatóságok kivételeznek a Lidllel és az Aldival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e09c50-bce3-42ef-903c-b0d641a82461","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég vezetése idén még erősebb ellenszélre és alacsonyabb nyereségre számít.","shortLead":"A német cég vezetése idén még erősebb ellenszélre és alacsonyabb nyereségre számít.","id":"20250220_Rossz-evet-zart-a-Mercedes-es-iden-sem-szamit-jobbra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e09c50-bce3-42ef-903c-b0d641a82461.jpg","index":0,"item":"7c10cad9-1e91-453b-bfad-b483a660d8c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_Rossz-evet-zart-a-Mercedes-es-iden-sem-szamit-jobbra","timestamp":"2025. február. 20. 13:17","title":"Rossz évet zárt a Mercedes, és idén sem számít jobbra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]