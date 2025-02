Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kikapcsolta az egyik legfontosabb adatbiztonsági funkciót Nagy-Britanniában az Apple, de ez volt „a jobbik rossz”. Az ország kormánya ugyanis minden Apple-felhasználó adataihoz szeretett volna hozzáférni, amit a cég nem volt hajlandó megadni.","shortLead":"Kikapcsolta az egyik legfontosabb adatbiztonsági funkciót Nagy-Britanniában az Apple, de ez volt „a jobbik rossz”...","id":"20250224_apple-iphone-icloud-vegpontok-kozotti-titkositas-feloldas-brit-kormany-hatso-kapu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a.jpg","index":0,"item":"b69b9fe0-01d3-4ae5-9177-e3cca587d85f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_apple-iphone-icloud-vegpontok-kozotti-titkositas-feloldas-brit-kormany-hatso-kapu","timestamp":"2025. február. 24. 11:03","title":"Megtagadta az Apple a brit kormány kérését, de ennek is a felhasználók isszák meg a levét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó új elektromos modelljeiben akár kényünk-kedvünk szerint váltogathatunk.","shortLead":"A dél-koreai gyártó új elektromos modelljeiben akár kényünk-kedvünk szerint váltogathatunk.","id":"20250224_kamu-valto-kerul-a-kia-ev4-uj-villanyautoiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453.jpg","index":0,"item":"8cf4f0d9-9725-4641-bfd3-2f10f745e40b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_kamu-valto-kerul-a-kia-ev4-uj-villanyautoiba","timestamp":"2025. február. 24. 07:59","title":"Kamu váltó kerül a Kia új villanyautóiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3303156-807e-4c52-a4a9-f1f6052d7949","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök 2018 óta kap az átlagbérhez igazodó fizetést, így jövedelme márciustól képviselői juttatásával együtt 7,1 millió forintra emelkedik.","shortLead":"A miniszterelnök 2018 óta kap az átlagbérhez igazodó fizetést, így jövedelme márciustól képviselői juttatásával együtt...","id":"20250225_orban-viktor-ksh-atlagber-fizetes-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3303156-807e-4c52-a4a9-f1f6052d7949.jpg","index":0,"item":"73defe26-7f39-498a-bd2f-3caed00ceb31","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_orban-viktor-ksh-atlagber-fizetes-kepviselo","timestamp":"2025. február. 25. 11:18","title":"Újra nőtt Orbán Viktor fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése egyénenként változó lehet: kit így, kit úgy, kit jobban, kit kevésbé viselnek meg. Egy biztos, a test változásaira mindenkinek érdemes tudatosan felkészülnie. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése...","id":"20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872.jpg","index":0,"item":"1f064fcd-3835-41e8-9539-f526d60a0389","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","timestamp":"2025. február. 24. 07:30","title":"Változni a változókorban: fontos és elkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"19215d26-1a4e-4e37-815a-fef7e917e088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban a rendőrségnél és a titkosszolgálatoknál dolgozott, az utóbbi időben azonban podcasterként lett ismert, jól menő műsorát viszont hajlandó feladni az új hivatása érdekében.","shortLead":"Korábban a rendőrségnél és a titkosszolgálatoknál dolgozott, az utóbbi időben azonban podcasterként lett ismert, jól...","id":"20250224_Dan-Bongino-jobboldali-megmondoember-lesz-az-FBI-uj-igazgatohelyettese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19215d26-1a4e-4e37-815a-fef7e917e088.jpg","index":0,"item":"4c6b49f9-6cbe-4c50-8f90-91253bcd2e68","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Dan-Bongino-jobboldali-megmondoember-lesz-az-FBI-uj-igazgatohelyettese","timestamp":"2025. február. 24. 07:53","title":"Dan Bongino, jobboldali megmondóember lesz az FBI új igazgatóhelyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Ukrajnával szemben indított teljes körű és provokálatlan orosz agresszió harmadik évfordulójára időzítve a tagállamok elfogadták a sorrendben 16. szankciós csomagot. A döntés egyhangúságot igényel, azaz Magyarország is támogatta.","shortLead":"Az Ukrajnával szemben indított teljes körű és provokálatlan orosz agresszió harmadik évfordulójára időzítve...","id":"20250224_orosz-ukran-haboru_szankciok_eu_szijjarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020.jpg","index":0,"item":"02385d6d-509a-4204-b82f-3f8fd15831b1","keywords":null,"link":"/eurologus/20250224_orosz-ukran-haboru_szankciok_eu_szijjarto","timestamp":"2025. február. 24. 10:26","title":"Rendkívül átfogó szankciós csomagot élesített az EU Oroszország ellen – a magyar kormány is támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9660a24f-b5f0-4531-a312-3b723406afd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig két nevet írt fel a listájára.","shortLead":"Eddig két nevet írt fel a listájára.","id":"20250224_Bayer-Zsolt-elkezdte-listazni-azokat-a-birokat-akik-reszt-vettek-a-szombati-tuntetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9660a24f-b5f0-4531-a312-3b723406afd7.jpg","index":0,"item":"a9616f89-1483-4dd5-96af-f2ee997a5e54","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Bayer-Zsolt-elkezdte-listazni-azokat-a-birokat-akik-reszt-vettek-a-szombati-tuntetesen","timestamp":"2025. február. 24. 11:01","title":"Bayer Zsolt elkezdte listázni azokat a bírókat, akik részt vettek a szombati tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra hivatkozott az egyetem, hogy a volt vezérkari főnök olyan kijelentéseket tett, amelyek árthatnak a hadsereg jó hírnevének.","shortLead":"Arra hivatkozott az egyetem, hogy a volt vezérkari főnök olyan kijelentéseket tett, amelyek árthatnak a hadsereg jó...","id":"20250224_ruszin-szendi-romulusz-nke-kirugas-magyar-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6.jpg","index":0,"item":"fe2c9b54-478a-4266-beec-fdfa7ab8ef10","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_ruszin-szendi-romulusz-nke-kirugas-magyar-peter-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 09:24","title":"Magyar Péter: Kirúgták Ruszin-Szendi Romuluszt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]