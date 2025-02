Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76a05146-ed6d-4c53-a8ae-e9bcb987222d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai cég közlése szerint a nyílt forráskódú generatív mesterséges intelligenciákat bárki letöltheti és szabadon módosíthatja.","shortLead":"A kínai cég közlése szerint a nyílt forráskódú generatív mesterséges intelligenciákat bárki letöltheti és szabadon...","id":"20250226_kina-alibaba-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-nyilt-forraskod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76a05146-ed6d-4c53-a8ae-e9bcb987222d.jpg","index":0,"item":"4282d84c-76f6-4cfa-b937-9acb0e11daaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_kina-alibaba-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-nyilt-forraskod","timestamp":"2025. február. 26. 16:33","title":"Ingyenessé teszi az Alibaba a mesterséges intelligenciáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc23e18-67eb-415b-a8d5-cdd0e3abc80e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Putyinnal jó viszonyt ápoló, az orosz gazdaságban fontos szerepet betöltő oligarchák.","shortLead":"Putyinnal jó viszonyt ápoló, az orosz gazdaságban fontos szerepet betöltő oligarchák.","id":"20250226_orosz-oligarchak-szankcios-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dc23e18-67eb-415b-a8d5-cdd0e3abc80e.jpg","index":0,"item":"88155d00-4123-43ee-a83e-917549a160d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_orosz-oligarchak-szankcios-lista","timestamp":"2025. február. 26. 15:53","title":"A Szabad Európa közölt egy listát azokról az oroszokról, akiket levetetne a magyar kormány az uniós szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal dönthet a kormány – mondta Baán László, aki a múzeum idei kiállítási tervét is ismertette.","shortLead":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal...","id":"20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058.jpg","index":0,"item":"db81f699-41df-474f-90b3-6d7a102d3ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","timestamp":"2025. február. 26. 10:43","title":"Itt vannak a Szépművészeti Múzeum idei kiállításai, jövő tavasszal megnyílik a Fotográfiai Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Három tizenéves fiatal fiút bérelt fel a nő lánya a gyilkosságra, mindannyian hosszú időre börtönbe kerültek.","shortLead":"Három tizenéves fiatal fiút bérelt fel a nő lánya a gyilkosságra, mindannyian hosszú időre börtönbe kerültek.","id":"20250226_gyilkossag-fiatal-bergyilkos-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"438aba79-4f80-4ffb-9329-6090259991f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_gyilkossag-fiatal-bergyilkos-oroszorszag","timestamp":"2025. február. 26. 13:14","title":"Kilenc évet kapott az a 16 éves orosz lány, aki megölette az anyját, mert az eltiltotta a barátjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf35378-259e-4752-8488-3d4341b357cf","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Világhírű kortársai nem bírnak leállni, ő időben lelépett Hollywoodból. Nem azt várta, hogy visszaédesgessék, Gene Hackman nyugdíjasnak is hiteles volt. Most innen is visszább vonult. 95 éves volt. Egy valóban nagy színésztől búcsúzunk. ","shortLead":"Világhírű kortársai nem bírnak leállni, ő időben lelépett Hollywoodból. Nem azt várta, hogy visszaédesgessék, Gene...","id":"20250227_Gene-Hackman-nekrolog-Popeye-Doyle-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf35378-259e-4752-8488-3d4341b357cf.jpg","index":0,"item":"1ffb6457-7179-4c6c-a782-23ea1d369ed0","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_Gene-Hackman-nekrolog-Popeye-Doyle-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 15:24","title":"A sztár, aki nem tért vissza – Popeye Doyle él, Gene Hackman halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e5f172-d7d8-4fa1-ad99-7e60ae174710","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Az Európába menekülő ukránok száma nő, a hazatérési kedvük azonban csökken. A Magyarországra kényszerült ukránok között egyre több a felnőtt férfi, de legnagyobb csoportjukat ma is a nők és a gyermekek alkotják. Az ő életüket megnehezíti a lakhatási válság és a megroppant egészségügy.","shortLead":"Az Európába menekülő ukránok száma nő, a hazatérési kedvük azonban csökken. A Magyarországra kényszerült ukránok között...","id":"20250227_felteteles_honvagy-ukran-menekultek-magyaroszagon-maradok-hazaterok-harom-eves-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9e5f172-d7d8-4fa1-ad99-7e60ae174710.jpg","index":0,"item":"40d3180b-cc3f-462f-ac6c-81e4cfdb4edd","keywords":null,"link":"/360/20250227_felteteles_honvagy-ukran-menekultek-magyaroszagon-maradok-hazaterok-harom-eves-haboru","timestamp":"2025. február. 27. 14:37","title":"Kiszolgáltatott anyák tartják a frontot: több tízezer ukrán még évekig vagy végleg Magyarországon marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov szerint Moszkva álláspontja nem változott meg a békefenntartók kérdésében. Orosz és amerikai diplomaták csütörtökön ismét találkozni fognak, ezúttal Isztambulban.","shortLead":"Szergej Lavrov szerint Moszkva álláspontja nem változott meg a békefenntartók kérdésében. Orosz és amerikai diplomaták...","id":"20250226_lavrov-europai-bekefenntartok-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"7b56efb8-2a37-4a0b-a4c2-36aecd97fe7e","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_lavrov-europai-bekefenntartok-ukrajna","timestamp":"2025. február. 26. 14:19","title":"Lavrov máris cáfolta Trumpot: Nem igaz, hogy támogatnák európai békefenntartók Ukrajnába telepítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az elnök „a médiát általánosságban” beperelné, hogy kiderüljön, léteznek-e a névtelen forrásaik.","shortLead":"Az elnök „a médiát általánosságban” beperelné, hogy kiderüljön, léteznek-e a névtelen forrásaik.","id":"20250226_donald-trump-vam-kritika-sajto-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951.jpg","index":0,"item":"ca8e3615-71dd-4d87-9630-0a6f71985a29","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_donald-trump-vam-kritika-sajto-per","timestamp":"2025. február. 26. 17:25","title":"„Szép új törvénnyel” fenyegeti a sajtót Donald Trump, miután bírálta a Wall Street Journal a tervezett vámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]