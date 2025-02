Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"Sokakat érint, mégsem igazságos a kormány újabb szavazatvásárló társadalommérnökösködése.","shortLead":"Sokakat érint, mégsem igazságos a kormány újabb szavazatvásárló társadalommérnökösködése.","id":"20250227_hvg-adomentes-anyak-ezerotszazmilliard-egymillio-noert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3.jpg","index":0,"item":"5db88316-3b7e-49d1-af35-c6b5cf9d8ae4","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-adomentes-anyak-ezerotszazmilliard-egymillio-noert","timestamp":"2025. február. 27. 12:58","title":"Ezerötszáz milliárd forint egymillió nőért – hogy jön ki a kormányzati matek a családtámogatásoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f940cbbb-0c4c-4ba3-b4a7-125aef58e306","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Mistral szemben az amerikai ChatGPT-vel és a kínai DeepSeekkel: miért érdemes az európai mesterségesintelligencia-asszisztenssel próbát tenni?","shortLead":"A Mistral szemben az amerikai ChatGPT-vel és a kínai DeepSeekkel: miért érdemes az európai...","id":"20250226_MistralAI-LeChat-europai-MI-alternativa-chatbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f940cbbb-0c4c-4ba3-b4a7-125aef58e306.jpg","index":0,"item":"8431d29a-31ea-4ff8-88ab-a510c06596f4","keywords":null,"link":"/360/20250226_MistralAI-LeChat-europai-MI-alternativa-chatbot","timestamp":"2025. február. 26. 16:15","title":"Cicás cukiság vagy európai MI-alternatíva? Egy kis francia cég felvette a kesztyűt az óriásokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f3a165-a096-4914-ad7f-3ab01ec43b08","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"Egy tatai molnár atomnagyhatalommá akarta tenni 1925-ben a Trianon miatt gyászba borult országot, feldühödött matyók pedig máglyára vetették a cseh és osztrák giccset, ha lehet hinni az akkori lapok tudósításainak. Észak-Magyarországot károkat okozó, súlyos földrengés rázta meg, Nagyváradon pedig elképesztő hanyagság miatt robbant fel egy vonat. Száz éve arra is kereste a választ a sajtó, hogy spiritiszta volt-e Kossuth Lajos, és hírt adtak arról a holdfogyatkozásról, amiről még a csillagászok is megfeledkeztek.","shortLead":"Egy tatai molnár atomnagyhatalommá akarta tenni 1925-ben a Trianon miatt gyászba borult országot, feldühödött matyók...","id":"20250227_szazeves-ujsag-1925-februar-trianon-atom-foldrenges-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5f3a165-a096-4914-ad7f-3ab01ec43b08.jpg","index":0,"item":"3d642658-8a03-4d84-a6c4-519f997cc22e","keywords":null,"link":"/360/20250227_szazeves-ujsag-1925-februar-trianon-atom-foldrenges-robbanas","timestamp":"2025. február. 27. 19:58","title":"„Ma olyan csekélységek miatt lesznek öngyilkosok, hogy az már valósággal megdöbbentő”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6af22b-7069-4b59-877c-c70447ed666c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 40 napos böjtnek több évszázados hagyománya van, és nem csak a lelki, hanem a testi megtisztulásban is segít. Táplálkozástudományi szakembert kérdeztünk arról, miért érdemes böjtölni, akkor is, ha nem vagyunk vallásosak.","shortLead":"A 40 napos böjtnek több évszázados hagyománya van, és nem csak a lelki, hanem a testi megtisztulásban is segít...","id":"20250227_40-napos-husveti-bojt-szabalyai-hatasa-mit-lehet-enni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f6af22b-7069-4b59-877c-c70447ed666c.jpg","index":0,"item":"7fd569be-e4a5-498f-97fc-7b9e8e1b6502","keywords":null,"link":"/elet/20250227_40-napos-husveti-bojt-szabalyai-hatasa-mit-lehet-enni","timestamp":"2025. február. 27. 07:01","title":"Ha eddig nem tette, idén próbálja ki a 40 napos böjtöt húsvét előtt, az egészsége biztosan megköszöni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c203f7c-ef57-4f2f-99ec-39586ebf13fd","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Antiszemita megjegyzésekkel nap mint nap találkozik a neten, árulta el a hollywoodi sztár, akit új filmjéről, a Rokonszenvedésről kérdeztünk. Eisenberg írója, rendezője és főszereplője a több Oscarra jelölt filmnek, amelyben két amerikai unokatestvér indul holokauszttúrára Lengyelországban. Musk félelemkeltő kijelentéséről, Szabó István napfényes klasszikusáról, egy gyermekkori traumáról és a Saul fiáról is beszélgettünk.","shortLead":"Antiszemita megjegyzésekkel nap mint nap találkozik a neten, árulta el a hollywoodi sztár, akit új filmjéről...","id":"20250226_Jesse-Eisenberg-a-HVG-nek-interju-Rokonszenvedes-Saul-fia-holokausztfilm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c203f7c-ef57-4f2f-99ec-39586ebf13fd.jpg","index":0,"item":"0e7863cd-a31e-4e8d-a00f-14398050db47","keywords":null,"link":"/360/20250226_Jesse-Eisenberg-a-HVG-nek-interju-Rokonszenvedes-Saul-fia-holokausztfilm","timestamp":"2025. február. 26. 19:30","title":"Jesse Eisenberg a HVG-nek: Imádom a Saul fiát, ez minden idők legjobb holokausztfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d89b112-1be3-4237-a0d0-c80928423429","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint az interneten megjelent felhívás inkább megfélemlítés, mint komoly fenyegetés, de fokozott készültséget rendeltek el miatta.","shortLead":"A hatóságok szerint az interneten megjelent felhívás inkább megfélemlítés, mint komoly fenyegetés, de fokozott...","id":"20250226_iszlam-allam-karneval-felhivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d89b112-1be3-4237-a0d0-c80928423429.jpg","index":0,"item":"34a76bc6-1f26-41b8-9880-42c64260b5b2","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_iszlam-allam-karneval-felhivas","timestamp":"2025. február. 26. 16:57","title":"Az Iszlám Állam fenyegetése árnyékolja be a farsangot Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392df638-2be2-4bad-8092-34d2d18de83f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főváros és Belváros-Lipótváros együttműködésében zöldítik, gyalogos- és kerékpárosbaráttá teszik a Kossuth Lajos utcát és a Szabad sajtó utat – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"A főváros és Belváros-Lipótváros együttműködésében zöldítik, gyalogos- és kerékpárosbaráttá teszik a Kossuth Lajos...","id":"20250227_Megujul-Budapest-fo-utvonala-a-Kossuth-Lajos-utca-es-a-Szabad-sajto-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392df638-2be2-4bad-8092-34d2d18de83f.jpg","index":0,"item":"e62bfbb7-2234-41a4-9022-96d41f25fcb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Megujul-Budapest-fo-utvonala-a-Kossuth-Lajos-utca-es-a-Szabad-sajto-ut","timestamp":"2025. február. 27. 18:16","title":"Megújul Budapest belvárosának fő útvonala, a Kossuth Lajos utca és a Szabad sajtó út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d9171f-1fdf-4f7e-86f8-2a3163e6aab3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szárnyas logóval ellátott járműcsodából mindössze két működő példány van az országban.","shortLead":"A szárnyas logóval ellátott járműcsodából mindössze két működő példány van az országban.","id":"20250227_72-eves-Ikarus-buszt-mutatott-be-a-Kozeledesi-Muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04d9171f-1fdf-4f7e-86f8-2a3163e6aab3.jpg","index":0,"item":"a98c0ed9-53e8-4654-8e16-8dd8ed6a18e1","keywords":null,"link":"/elet/20250227_72-eves-Ikarus-buszt-mutatott-be-a-Kozeledesi-Muzeum","timestamp":"2025. február. 27. 12:55","title":"72 éves Ikarus buszt mutatott be a Közeledési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]