[{"available":true,"c_guid":"34e8a1b5-0b3f-445c-9771-d018cace882c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is lehullott a lepel a korábban érkezett elektromos A6 e-tron belső égésű motoros testvéréről, az új A6-ról.","shortLead":"Hivatalosan is lehullott a lepel a korábban érkezett elektromos A6 e-tron belső égésű motoros testvéréről, az új A6-ról.","id":"20250305_itt-a-teljesen-uj-nem-elektromos-audi-a6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34e8a1b5-0b3f-445c-9771-d018cace882c.jpg","index":0,"item":"2e559363-3fec-4d6b-9d7b-573efa04f848","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_itt-a-teljesen-uj-nem-elektromos-audi-a6","timestamp":"2025. március. 05. 07:59","title":"Itt a teljesen új, nem elektromos Audi A6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640fc7e9-a45e-4987-af01-2075ab0e5d63","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A sofőr pénzbírságot kapott.","shortLead":"A sofőr pénzbírságot kapott.","id":"20250305_rendorseg-traffibox-gyorshajto-szentendrei-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/640fc7e9-a45e-4987-af01-2075ab0e5d63.jpg","index":0,"item":"5e38d3ee-79d4-4fb8-b32f-3347aeb539d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_rendorseg-traffibox-gyorshajto-szentendrei-ut","timestamp":"2025. március. 05. 12:13","title":"70-es táblánál 111-gyel száguldott egy autós a Szentendrei úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Takács Péter szerint 1200 fő alatt nem indokolt, hogy egy településnek saját, teljes állású háziorvosa legyen.","shortLead":"Takács Péter szerint 1200 fő alatt nem indokolt, hogy egy településnek saját, teljes állású háziorvosa legyen.","id":"20250304_takacs-peter-egeszsegugy-allamtitkar-haziorvos-kistelepules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e.jpg","index":0,"item":"9493cdc4-8e6c-4ee9-a5a3-ceea8eace0ae","keywords":null,"link":"/elet/20250304_takacs-peter-egeszsegugy-allamtitkar-haziorvos-kistelepules","timestamp":"2025. március. 04. 21:41","title":"Az egészségügyi államtitkár szerint nem kell minden faluba háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0da6c8-17ea-4aad-9484-a85d1346b9e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az üzemet 13 alkalommal büntették meg, emellett többször is megtiltották a veszélyes tevékenység folytatását.","shortLead":"Az üzemet 13 alkalommal büntették meg, emellett többször is megtiltották a veszélyes tevékenység folytatását.","id":"20250304_mukodes-godi-samsung-gyar-fekete-por","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b0da6c8-17ea-4aad-9484-a85d1346b9e2.jpg","index":0,"item":"05ee9fb1-271f-4f7f-b2fe-df87c7dbf8f3","keywords":null,"link":"/zhvg/20250304_mukodes-godi-samsung-gyar-fekete-por","timestamp":"2025. március. 04. 16:15","title":"Többször megtiltották a működést a gödi Samsung-gyár fekete port kibocsátó részlegeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd9bf94-95c8-481c-85f0-a9f6f55927b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megpróbálta elmagyarázni, hogy felnőtt.","shortLead":"Megpróbálta elmagyarázni, hogy felnőtt.","id":"20250304_millie-bobby-brown-felnoves-testkep-bullyin-stranger-things","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffd9bf94-95c8-481c-85f0-a9f6f55927b5.jpg","index":0,"item":"ac54519b-0d12-4bdf-a57c-e4ff24f3e2eb","keywords":null,"link":"/elet/20250304_millie-bobby-brown-felnoves-testkep-bullyin-stranger-things","timestamp":"2025. március. 04. 14:43","title":"„Ez nem újságírás. Ez bullying” – Millie Bobby Brownnak elege van abból, hogy mindenki a kinézetét kritizálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hét magyar vállalat került Európa ezer leggyorsabban növekvő cége közé. Ez a régiónk második legjobb eredménye, egyedül a lengyeleket lehetetlen megközelíteni.","shortLead":"Hét magyar vállalat került Európa ezer leggyorsabban növekvő cége közé. Ez a régiónk második legjobb eredménye, egyedül...","id":"20250304_ft-1000-startup-novekedes-napelem-a1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3.jpg","index":0,"item":"1dae761b-63c0-4c71-99fd-eed7d3726265","keywords":null,"link":"/kkv/20250304_ft-1000-startup-novekedes-napelem-a1","timestamp":"2025. március. 04. 14:38","title":"Egy budafoki napelemcég lett Magyarország leggyorsabban növekvő vállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A probléma elsősorban a kisebb falvakat érinti, de nemrég Pest megyében is voltak gondok.","shortLead":"A probléma elsősorban a kisebb falvakat érinti, de nemrég Pest megyében is voltak gondok.","id":"20250305_ihatatlan-csapviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a.jpg","index":0,"item":"ef4de060-1a6b-4903-8c76-fadf7d66c0e3","keywords":null,"link":"/elet/20250305_ihatatlan-csapviz","timestamp":"2025. március. 05. 06:53","title":"Több mint ezer településen ihatatlan a csapvíz, van, ahol még tisztálkodáshoz sem javasolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"„Ukrán barátaink aláírására vár” az ásványkincsekről szóló megállapodás, közölte az amerikai alelnök.","shortLead":"„Ukrán barátaink aláírására vár” az ásványkincsekről szóló megállapodás, közölte az amerikai alelnök.","id":"20250304_ukrajna-amerikai-katonai-segely-targyalas-jd-vance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c.jpg","index":0,"item":"2471b275-8493-4267-9880-c77c90cd2947","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_ukrajna-amerikai-katonai-segely-targyalas-jd-vance","timestamp":"2025. március. 04. 19:53","title":"Vance: Ukrajnának tárgyalóasztalhoz kell ülnie az amerikai katonai segélyezés újraindításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]