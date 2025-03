Tizenötödik évében talán az árrésstopnál is váratlanabbat húzott a NER a 22 milliárd forint adófizetői pénzből – plusz a külföldi koprodukciós partnerek hozzájárulásából – készült Hunyadi-sorozattal.

Egyfelől már azzal, hogy – szemben több korábbi történelmi kurzusfilmmel – nem feltétlenül a hatalomhoz szélsőségesen lojális, a kormánypropagandát kínosan sulykoló, a filmkészítésben viszont korántsem ilyen tehetséges alkotókra bízták a Hunyadit, ami abszolút meg is látszik a sorozat színvonalán. A Hunyadi az első három rész alapján is teljesen más ligában játszik, mint mondjuk Rákay Philip szintén súlyos milliárdokból készült Petőfi-filmje.

Másfelől, bár Novák Katalin már két éve is úgy harangozta be a Hunyadit, hogy „készül »a magyar Trónok harca«”, ehhez képest is meglepő, mennyire telített a sorozat meztelenséggel és szexszel, a rögtön az elején bemutatott nemi erőszaktól a kagylóhéjjal elvégzett fanszőrborotváláson át a leszbikus szexjelenetig.

Utóbbi mondjuk mintha kicsit nehezen férne össze az úgynevezett gyermekvédelmi törvénnyel, amely nemcsak hogy az erőszakot és a szexualitás öncélú ábrázolását – bármit is jelentsen ez –, hanem a homoszexualitás bármilyen megjelenítését is 18-as karika mögé parancsolja, márpedig a TV2 ennek nem tett eleget, de ez már legyen az NMHH problémája.

Mindazonáltal a 6. osztályos tananyagon messze túlmutató túlfűtöttség bőven okozhatott váratlan helyzeteket a szombat este szép számmal a tévé elé telepedő családok körében. Csak a hozzánk eljutott beszámolók szerint a felvilágosítást későbbre tervező anyukák nem győzték eltakarni alsós kislányuk kikerekedő szemét, vagy éppen apukák és kamasz fiúk feszengtek egymás mellett a kanapén, például miközben Cillei Borbála éppen Újlaki Miklóson lovagolt.

Ha azonban valaki lemaradt volna az első három részről, és a folytatás előtt szeretné bepótolni az eddigieket, segítségképpen összegyűjtöttük, mikor következnek a korhatáros képsorok. Egyrészt, hogy a szülők immár időkódokkal felvértezve készülhessenek, mikor kell kiküldeni a gyereket a szobából, de hasznos lehet azoknak is, akik éppen ezeket a részeket szeretnék – esetleg újra – megnézni. A Hunyadi ugyanis az eddigiek alapján tökéletes alapot szolgáltathat az Origón 2012–2017-ig futó Kamaszkorunk legszebb mellei című sorozatnak, de természetesen nem alkalmazunk nemi diszkriminációt, ezért a meztelen férfi felsőtestekre is kitérünk.

1. rész

01:33-03:04 Hunyadi János apját félmeztelenül látjuk, ahogyan az udvarban mosakszik, mit sem sejtve arról, hogy néhány percen belül harcolnia kell.

05:21-05:25 A Hunyadiékhoz betörő törökök leteperik Hunyadi János anyját, néhány másodpercig ugyan, de látható, ahogyan a támadók megerőszakolják a nőt.

10:01-13:55 A félmeztelen Hunyadi János fehér lovon érkezik, előtte mosakszik a patakban, akárcsak az apja az első jelenetben.

19:10-19:18 Hunyadi János és Brankovics Mara hevesen csókolóznak, és egy ponton kezd lecsúszni a ruha a nő vállairól, az első jelenet, ahol villannak a mellek.

48:07-49:34 Meztelen nőket látunk a szultán háremében, és az újonnan érkezett Brankovics Mara is lemeztelenedik a beavatáshoz.

49:00-49:05 A beavatás részeként Brankovics Mara fanszőrzetét kagylóval borotválják le.

51:18-51:24 Ugyan messziről, mintha leskelődnénk, de látjuk, ahogyan Brankovics Mara ledobja a ruhát a szultán előtt.

2. rész

09:15-09:40 Cillei Borbála Újlaki Miklóson lovagol, az aktust Cillei Ulrik szakítja meg.

14:44-15:30 Az új, Erdélyből érkezett lány beavatását látjuk a háremben, hasonlóképpen, mint Brankovics Mara beavatásánál, itt is felbukkannak a fedetlen női keblek.

17:51-18:36 Az alulöltözött Brankovics Marát látjuk, aki minden erejét bevetve próbálja megakadályozni, hogy az erdélyi lánnyal háljon a szultán, ezért ahogyan lehet, csábítja a férfit.

21:02-21:12 Eszkalálódott a túlfűtött előjáték, a szultán és Brankovics Mara hevesen csókolóznak.

23:49-24:05 Csak nem sikerült megakadályozni, hogy az erdélyi lány is a szultán elé kerüljön, így ebben a jelenetben őt látjuk meztelenül.

25:27-26:46 Brankovics Mara ismét próbálja elcsábítani a szultánt, ennek érdekében meztelenre vetkőzik.

29:50-30:18 Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet a kardozás gyakorlása közben annyira összemelegednek, hogy ágyba is bújnak rögtön, majd egy szexjelenetet láthatunk…

30:24-30:27 …a szexjelenet folytatódik még egy pár képkockán keresztül…

30:31-30:55 …majd egy ponton véget ér, ezután a fiatalok egymás karjaiban romantikusan fekszenek az ágyban, de a nézők még legeltethetik a szemüket Szilágyi Erzsébet meztelen testén.

34:34-36:30 Újabb meztelen női testeket láthatunk a jelenetben, amelyben a nevelője bevezeti a király kíváncsiskodó lányát a szexualitás világába: a nők csókolóznak, majd az ágy felé veszik az irányt.

A Hunyadi egyik jelenete Aknay Csaba, The Orbital Strangers 13

3. rész

11:21-14:13 Hunyadi Jánost nemcsak pénzzel, de nőkkel is megjutalmazzák az olaszok, a jelenetben egy szolid bordélyt láthatunk erotikus táncot lejtő nőkkel, a fedetlen mell sem maradhat el.

14:35-14:45 A kigyúrt Hunyadi János ismét mosakszik olasz rezidenciájában, ráadásul most szinte a férfi egész meztelen testét lehet látni, ahogyan kiszáll a dézsából, ezt Giulietta Di Brienza nemesasszony sem hagyja figyelmen kívül.

17:56-17:58 Miközben Hunyadi János az olasz nemesasszonnyal kufircol, Hunyadon a feleségét és az ott élő embereket éppen megtámadták, és az erőszakos férfiak egy nőt vetkőztetnek le, így két másodpercig látunk meztelen női melleket.

24:35-25:25 Hunyadi János és Giulietta Di Brienza közben mit sem sejtve szeretkeznek…

25:25-27:37 …és miután megfáradtak az ölelkezésben, az ágyban pihegve megbeszélik, miért nem lehetnek egymáséi, a nézőket azonban nem fosztják meg meztelen testük látványától.

28:40-28:45 Ismét kapunk 5 másodpercet a pucér Hunyadi Jánosból.

29:34-29:50 Hunyadi János és Giulietta Di Brienza nem tudnak betelni egymással, újabb szexjelenet kezdődik.

45:43-46:40 Luxemburgi Zsigmond lányának férje meztelen felsőtestét látjuk, és bár a lánynak lenne kedve a szexhez, a férfi végül kilép ebből a helyzetből, így ennél több ebben a jelenetben nem történik.

Megnéztük azt is, hogy a teljes játékidő mekkora részét teszik ki az erotikus jelenetek és a női meztelenség. Ez

az első rész 3169 másodpercéből 106 másodperc (3,3%),

a második rész 3298 másodpercéből 337 másodperc (10,2%),

a harmadik rész 3163 másodpercéből 368 másodperc (11,6%).

Izgatottan várjuk a folytatást.