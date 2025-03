Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Gyakorlatilag semmilyen szolgáltatás nem fog működni az OTP-nél egy néhány órás intervallumban.","shortLead":"Gyakorlatilag semmilyen szolgáltatás nem fog működni az OTP-nél egy néhány órás intervallumban.","id":"20250312_otp-bank-leallas-kartyas-fizetes-netbank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e.jpg","index":0,"item":"528d6628-f454-48de-b4c5-0ee175f7afe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_otp-bank-leallas-kartyas-fizetes-netbank","timestamp":"2025. március. 12. 11:46","title":"A kártyáját sem tudja majd használni: leállás jön az OTP-nél, itt van minden tudnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038cf5ac-aba6-419a-9061-87273688bda7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A két cég az összeolvadásról tárgyalt korábban, aminek egyik akadályozója lett a Nissan főnöke.","shortLead":"A két cég az összeolvadásról tárgyalt korábban, aminek egyik akadályozója lett a Nissan főnöke.","id":"20250311_tavozik-a-Nissan-vezerigazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038cf5ac-aba6-419a-9061-87273688bda7.jpg","index":0,"item":"d75e0dc3-4f58-4654-8f19-bea0dca66267","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_tavozik-a-Nissan-vezerigazgatoja","timestamp":"2025. március. 11. 12:40","title":"Megkapta a Honda, amit akart: távozik a Nissan vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz követni az árak alakulását, ahogy otthonunk aktuális értékét is. És akár tervezünk költözést, akár nem, vannak olyan lépések, amikkel garantálhatjuk egy ingatlan értékállóságát vagy akár az értéke növekedését.","shortLead":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz...","id":"20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f.jpg","index":0,"item":"bd9800f2-1fa4-4cef-998f-1d11a0310985","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","timestamp":"2025. március. 11. 07:30","title":"Jó szomszédok, szuper környék, lift és kilátás – de mitől lesz még értékesebb a lakásunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Törvényjavaslat még nincs, még csak most kezdik kidolgozni, de máris megszólalt a varsói USA-nagykövetség vezetésére jelölt Thomas Rose.","shortLead":"Törvényjavaslat még nincs, még csak most kezdik kidolgozni, de máris megszólalt a varsói USA-nagykövetség vezetésére...","id":"20250311_Jobb-lesz-ha-visszavonjak-kulonben-Trump-elnok-bosszut-al-lengyel-amerikai-nagykovet-varso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"527778d4-570f-4641-8e96-7dab2dd46e8d","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Jobb-lesz-ha-visszavonjak-kulonben-Trump-elnok-bosszut-al-lengyel-amerikai-nagykovet-varso","timestamp":"2025. március. 11. 20:00","title":"Jobb lesz, ha visszavonják, különben Trump elnök bosszút áll – reagált egy lengyel adójavaslatra a még ki sem nevezett varsói amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google már elkezdte bevezetni a Gmail új funkcióját, ahol a Gemini dolgozik azért, hogy semmiről se maradjon le a felhasználó.","shortLead":"A Google már elkezdte bevezetni a Gmail új funkcióját, ahol a Gemini dolgozik azért, hogy semmiről se maradjon le...","id":"20250311_google-gmail-gemini-mesterseges-intelligencia-esemeny-google-naptar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7.jpg","index":0,"item":"6b570f39-9213-4e51-b5d8-861e9a9c6967","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_google-gmail-gemini-mesterseges-intelligencia-esemeny-google-naptar","timestamp":"2025. március. 11. 09:03","title":"Belenéz az e-mailekbe a Google mesterséges intelligenciája, aztán ha kell, előveszi a naptárat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kecskeméti László szerint a harmonikaajtókat és a konyhaszekrényt ő építette be, így azt el is vihette. A konnektorokról nem beszélt.","shortLead":"Kecskeméti László szerint a harmonikaajtókat és a konyhaszekrényt ő építette be, így azt el is vihette...","id":"20250310_fideszes-kepviselo-kecskemeti-laszlo-konyhaszekreny-konnektor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6.jpg","index":0,"item":"8d89e2be-e735-4798-b49c-c9fef92e74ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_fideszes-kepviselo-kecskemeti-laszlo-konyhaszekreny-konnektor","timestamp":"2025. március. 10. 17:14","title":"A fideszes képviselő elmagyarázta, miért vitte el a konyhaszekrényt és az ajtókat az önkormányzati lakásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8513e2d-411d-460f-8238-23da8fc0fbce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A baleset miatt veszélyes anyagok is szivároghatnak az Északi-tengerbe.","shortLead":"A baleset miatt veszélyes anyagok is szivároghatnak az Északi-tengerbe.","id":"20250310_Egy-ember-eltunt-amikor-egy-teherhajo-es-egy-olajszallito-tanker-utkozott-a-brit-partoknal-baleset-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8513e2d-411d-460f-8238-23da8fc0fbce.jpg","index":0,"item":"1b78dde5-a903-4ce8-9b0b-a303a91a2755","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_Egy-ember-eltunt-amikor-egy-teherhajo-es-egy-olajszallito-tanker-utkozott-a-brit-partoknal-baleset-olaj","timestamp":"2025. március. 10. 21:54","title":"Egy ember eltűnt, amikor egy teherhajó és egy olajszállító tanker ütközött a brit partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ba9ce0-74d8-4e43-9d0c-6a735454fe51","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyházfő klinikai kórképe azonban továbbra is összetett.","shortLead":"Az egyházfő klinikai kórképe azonban továbbra is összetett.","id":"20250310_vatikan-ferenc-papa-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8ba9ce0-74d8-4e43-9d0c-6a735454fe51.jpg","index":0,"item":"4b6ede6d-13cc-4664-9de3-f36a6d62face","keywords":null,"link":"/elet/20250310_vatikan-ferenc-papa-betegseg","timestamp":"2025. március. 10. 21:11","title":"Ferenc pápa túl van a közvetlen életveszélyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]