[{"available":true,"c_guid":"349d74dc-cb35-4b07-a8b1-f596d20dd5ad","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"kkv","description":"Csődbe ment a Tesla-vezetők által alapított svéd Northvolt, Európa egyik legértékesebb technológiai vállalata, az európai elektromos autóipar egyik kulcsszereplője. Az energiaátmenet területén erősödő kínai dominancia határozhatja meg a globális gazdaság jövőjét.","shortLead":"Csődbe ment a Tesla-vezetők által alapított svéd Northvolt, Európa egyik legértékesebb technológiai vállalata...","id":"20250313_northvolt-csod-Europa-akkumulator-remenyseg-kinai-domping-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/349d74dc-cb35-4b07-a8b1-f596d20dd5ad.jpg","index":0,"item":"db989c62-7d8e-48b6-8efd-48905d88402f","keywords":null,"link":"/kkv/20250313_northvolt-csod-Europa-akkumulator-remenyseg-kinai-domping-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 05:28","title":"Elvérzett Európa óriási akkugyártó reménysége, semmi sem állíthatja meg a kínai előretörést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit mindkét alkalommal csak a rendőrök tudták megfékezni.","shortLead":"A férfit mindkét alkalommal csak a rendőrök tudták megfékezni.","id":"20250314_ugyeszseg-vademeles-orjongo-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"3956c538-7834-4a01-9089-f8e00617e88c","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_ugyeszseg-vademeles-orjongo-ferfi","timestamp":"2025. március. 14. 14:52","title":"Nem engedték rágyújtani a füves cigijére, ezért őrjöngeni kezdett egy strand büféjében, majd kórházi ápolókat rúgott fejbe egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbe700a-056a-44a8-88e5-08379af6a323","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250313_Marabu-Feknyuz-Arres-a-pajzson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbbe700a-056a-44a8-88e5-08379af6a323.jpg","index":0,"item":"b48df185-8ad9-4eca-9587-d5a89523f8fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Marabu-Feknyuz-Arres-a-pajzson","timestamp":"2025. március. 13. 13:25","title":"Marabu Féknyúz: Árrés a pajzson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88607766-a3ce-4b35-b466-f0eafc5fe7ea","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A MOHU szerint a takarítás az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek feladata. Emellett felsorolták, milyen hulladékot nem visznek el.","shortLead":"A MOHU szerint a takarítás az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek feladata. Emellett felsorolták, milyen hulladékot...","id":"20250312_takaritas-mohu-angyalfold-lomtalanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88607766-a3ce-4b35-b466-f0eafc5fe7ea.jpg","index":0,"item":"89e93de7-175a-46df-a171-150d7022a46e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_takaritas-mohu-angyalfold-lomtalanitas","timestamp":"2025. március. 12. 18:22","title":"Nem takarít a MOHU Angyalföldön a lomtalanítás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vaszily Miklós megválasztását a jegybank hagyta jóvá.","shortLead":"Vaszily Miklós megválasztását a jegybank hagyta jóvá.","id":"20250312_vaszily-miklos-mbh-bank-felugyelobizottsag-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a.jpg","index":0,"item":"6baee520-cd11-4e40-9004-9b0e74e4ef8e","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_vaszily-miklos-mbh-bank-felugyelobizottsag-elnok","timestamp":"2025. március. 12. 19:31","title":"Vaszily Miklós lett az MBH Bank felügyelőbizottságának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37212b88-9438-4881-905b-2be46db40d8a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az internetes keresések is alátámasztják, hogy az inflációs válság hosszú árnyékot vet: 2022 óta a korábbi évekhez képest sokkal nagyobb az érdeklődés az infláció iránt. Akkor is, amikor az infláció éppen egyáltalán nem magas.","shortLead":"Az internetes keresések is alátámasztják, hogy az inflációs válság hosszú árnyékot vet: 2022 óta a korábbi évekhez...","id":"20250312_Az-inflacio-ugy-erdekli-az-embereket-mint-amikor-26-szazalek-volt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37212b88-9438-4881-905b-2be46db40d8a.jpg","index":0,"item":"9bc1ad81-23e9-4b7f-8fb4-252e29725168","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Az-inflacio-ugy-erdekli-az-embereket-mint-amikor-26-szazalek-volt","timestamp":"2025. március. 12. 15:52","title":"Az infláció úgy érdekli a magyarokat, mint amikor 26 százalék volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ipari termelés összességében 3,9 százalékkal kisebb volt januárban, mint egy évvel korábban. Az akkugyártásban hatalmas, 46 százalékos volt a visszaesés, a járműgyártás csak 3 százalékkal csökkent.","shortLead":"Az ipari termelés összességében 3,9 százalékkal kisebb volt januárban, mint egy évvel korábban. Az akkugyártásban...","id":"20250313_Repulorajt-rukvercben-magyar-akkugyartas-fele-eltunt-januarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"288bd6e6-ba3b-40d0-97cf-210170a7b9c5","keywords":null,"link":"/kkv/20250313_Repulorajt-rukvercben-magyar-akkugyartas-fele-eltunt-januarban","timestamp":"2025. március. 13. 08:30","title":"Repülőrajt rükvercben: a magyar akkugyártás fele eltűnt januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.","shortLead":"A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.","id":"20250312_oszlo-noi-holttest-duna-szigetujfalu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13.jpg","index":0,"item":"61f85643-8c52-4143-8ac1-30a37e31efd7","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_oszlo-noi-holttest-duna-szigetujfalu","timestamp":"2025. március. 12. 18:36","title":"Oszló női holttestet találtak a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]