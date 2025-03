Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"54de0ad8-2ab1-495d-b762-9f3bdca381b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gróf Balázs szúrta ki őt a negyedik epizódban.","shortLead":"Gróf Balázs szúrta ki őt a negyedik epizódban.","id":"20250324_vogel-evelin-dune-profecia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54de0ad8-2ab1-495d-b762-9f3bdca381b8.jpg","index":0,"item":"99251da4-76fb-4c2e-9377-b5ff9a558128","keywords":null,"link":"/elet/20250324_vogel-evelin-dune-profecia","timestamp":"2025. március. 24. 09:44","title":"Vogel Evelinnek látszó statiszta bukkant fel a Dűne: Prófécia című sorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4eb4d7-4b67-4ad6-8ff8-92898e2d26fd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az érintett utcákban a következő években mintegy 10 ezer parkolóhelyet számolnak föl.","shortLead":"Az érintett utcákban a következő években mintegy 10 ezer parkolóhelyet számolnak föl.","id":"20250324_Ugy-dontottek-Parizsban-hogy-tobbszaz-utcabol-kitiltjak-az-autokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b4eb4d7-4b67-4ad6-8ff8-92898e2d26fd.jpg","index":0,"item":"b98494fb-2bbd-41ca-8d66-1308f97addc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_Ugy-dontottek-Parizsban-hogy-tobbszaz-utcabol-kitiltjak-az-autokat","timestamp":"2025. március. 24. 08:50","title":"Úgy döntöttek Párizsban, hogy több száz utcából kitiltják az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488ae808-2134-4de1-900a-4c2aa2d1c790","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik a törökök elleni vereség után arról beszélt, hogy a szerencséért tenni kell, ezt a magyar válogatott az elmúlt években többször is bebizonyította.","shortLead":"Szoboszlai Dominik a törökök elleni vereség után arról beszélt, hogy a szerencséért tenni kell, ezt a magyar válogatott...","id":"20250324_szoboszlai-dominik-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/488ae808-2134-4de1-900a-4c2aa2d1c790.jpg","index":0,"item":"c0cb341e-ef93-4163-a54d-7776e465754a","keywords":null,"link":"/sport/20250324_szoboszlai-dominik-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja","timestamp":"2025. március. 24. 10:34","title":"Szoboszlai: Akik azt kívánják, hogy ne legyünk ott a vébén, nem lesznek boldogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f50e94-b250-4a32-831d-8eff77545ad9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Felvilágosította őket arról is, hogy szerinte az Európai Unió háborúpárti.","shortLead":"Felvilágosította őket arról is, hogy szerinte az Európai Unió háborúpárti.","id":"20250324_Orban-Viktor-nagykoveti-ertekezlet-kulpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f50e94-b250-4a32-831d-8eff77545ad9.jpg","index":0,"item":"156a169a-893c-4b4c-8025-820283478408","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Orban-Viktor-nagykoveti-ertekezlet-kulpolitika","timestamp":"2025. március. 24. 12:26","title":"Orbán Viktor a magyar nagyköveteknek magyarázta, hogy virágzik a külpolitikánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e63a7c1-7bf9-4617-bc80-28a6d3f91a39","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A The New York Times belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a Bryan Johnson által kínált étrend-kiegészítő, a Longevity Mix szedése után az 1700 tesztalany jelentős része nem kívánt mellékhatásokat tapasztalt.","shortLead":"A The New York Times belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a Bryan Johnson által kínált étrend-kiegészítő...","id":"20250324_bryan-johnson-fiatalsag-longevity-mix-tanulmany-mellekhatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e63a7c1-7bf9-4617-bc80-28a6d3f91a39.jpg","index":0,"item":"a3e13088-20f2-4440-9491-cbf96d167879","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_bryan-johnson-fiatalsag-longevity-mix-tanulmany-mellekhatasok","timestamp":"2025. március. 24. 09:03","title":"Rosszul lettek a tesztalanyok, miután kipróbálták a fiatalságot kínáló milliárdos étrend-kiegészítőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce98759-a38d-4821-b26d-f70f19588a1a","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Nap mint nap nézők tömegei szenvednek unalmas prezentációktól, amelyek többet ártanak, mint használnak. Kaszás György prezentációs tréner és coach A prezentáció művészete című könyvében bemutatja a prezentációretorika eszközeit. Az alábbiakban ebből a kiadványból közlünk egy szerkesztett részletet.","shortLead":"Nap mint nap nézők tömegei szenvednek unalmas prezentációktól, amelyek többet ártanak, mint használnak. Kaszás György...","id":"20250323_kaszas-gyorgy-prezentacio-reszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dce98759-a38d-4821-b26d-f70f19588a1a.jpg","index":0,"item":"e5aaa34b-5d9f-41f6-b57d-36ee7d499d08","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250323_kaszas-gyorgy-prezentacio-reszlet","timestamp":"2025. március. 23. 19:15","title":"Miért bukik el a legtöbb prezentáció - és hogyan lehetne megmenteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c148e6-aff7-4eab-b47b-cc382ab17216","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos lesz, hogy megtalálja a magyar labdarúgó-válogatott az egyensúlyt támadás és védekezés között a törökök elleni Nemzetek Ligája osztályozó vasárnapi visszavágóján, hogy ledolgozza kétgólos hátrányát.","shortLead":"Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos lesz, hogy megtalálja a magyar labdarúgó-válogatott az egyensúlyt...","id":"20250322_marco-rossi-magyar-torok-nemzetek-ligaja-visszavago","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43c148e6-aff7-4eab-b47b-cc382ab17216.jpg","index":0,"item":"03c833ad-a0c3-4c03-8aba-3e456c9a0f3d","keywords":null,"link":"/sport/20250322_marco-rossi-magyar-torok-nemzetek-ligaja-visszavago","timestamp":"2025. március. 22. 15:16","title":"Rossi változtatásokkal készül a vasárnapi magyar-török meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9987ce60-d28b-4d69-a0bd-a0044555409c","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"2025 januárjáig már több mint 1 milliárd palack érkezett vissza a REpontokra. Ez akkora mennyiség, hogy ha ezeket az italcsomagolásokat egymás mellé tennénk, 5-ször is körbeérnék a földet az Egyenlítő mentén, de akár 20 ezer focipályát is be lehetne velük borítani. Ez a hatalmas mennyiség jól mutatja a hazai lakosság növekvő fogékonyságát és nyitottságát a környezetünk megóvása céljából bevezetett új megoldásokra egy fenntarthatóbb jövő érdekében. ","shortLead":"2025 januárjáig már több mint 1 milliárd palack érkezett vissza a REpontokra. Ez akkora mennyiség, hogy ha ezeket...","id":"20250318_Mindennapjaink-reszeve-valt-a-visszavaltas-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9987ce60-d28b-4d69-a0bd-a0044555409c.jpg","index":0,"item":"3fc84c1e-a726-4a29-9f79-2c1ce5434744","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250318_Mindennapjaink-reszeve-valt-a-visszavaltas-mohu","timestamp":"2025. március. 24. 11:30","title":"Mindennapjaink részévé vált a visszaváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]