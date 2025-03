Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azt nem tudni, hogy ezzel vége van-e a jogvitának.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy ezzel vége van-e a jogvitának.","id":"20250328_szabad-europa-finanszirozas-megujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf.jpg","index":0,"item":"eb999497-b035-4c89-ab8a-bbd72ab57896","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_szabad-europa-finanszirozas-megujitas","timestamp":"2025. március. 28. 12:28","title":"Trump kénytelen volt meghátrálni, újra kap pénzt a Szabad Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Washington egyelőre nem teljesíti hozzájárulásait a kereskedelmi (például vámügyi) vitákat rendezni hivatott WTO felé. ","shortLead":"Washington egyelőre nem teljesíti hozzájárulásait a kereskedelmi (például vámügyi) vitákat rendezni hivatott WTO felé. ","id":"20250328_Trump-kihereli-a-birot-mikozben-vamvilaghaborut-indit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"96857465-24fa-42c2-b257-e22162f882de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_Trump-kihereli-a-birot-mikozben-vamvilaghaborut-indit","timestamp":"2025. március. 28. 07:32","title":"B-tervet dolgoz ki a Világkereskedelmi Szervezet arra az esetre, ha az USA végleg kiszállna belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A volt külügyminiszter szerint a katonai erőnek ésszel kellene párosulnia, aminek része a diplomácia és a fejlesztési segélyek.","shortLead":"A volt külügyminiszter szerint a katonai erőnek ésszel kellene párosulnia, aminek része a diplomácia és a fejlesztési...","id":"20250328_hillary-clinton-signal-botrany-cikk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3.jpg","index":0,"item":"bd5106ab-316b-4921-b30c-61655cd3f547","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_hillary-clinton-signal-botrany-cikk","timestamp":"2025. március. 28. 12:32","title":"Hillary Clinton reagált a Signal-botrányra, szerinte Trump tönkreteszi Amerikát, és odalöki Kínának a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong-un tavaly olyan megállapodást írt alá, amely értelmében „minden lehetséges eszközzel támogatják” egymást, ha támadás érné országaikat.","shortLead":"Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong-un tavaly olyan megállapodást írt alá, amely értelmében „minden lehetséges eszközzel...","id":"20250327_oroszorszag-ukrajna-haboru-eszak-korea-katona-erosites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"60b416a6-e815-4f5f-ac1d-4921118f2241","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_oroszorszag-ukrajna-haboru-eszak-korea-katona-erosites","timestamp":"2025. március. 27. 12:23","title":"Dél-Korea szerint már több mint tízezer észak-koreai katona harcol orosz oldalon Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014145c7-5fc4-4ba3-a968-ece3fa138a1b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megállapodott egymással az Apple és az indonéz kormány arról, hogy a cupertinói cég milyen mértékű befektetéseket hajt végre az országban. A 111 milliárdos összeg még nagyobb is lehet.","shortLead":"Megállapodott egymással az Apple és az indonéz kormány arról, hogy a cupertinói cég milyen mértékű befektetéseket hajt...","id":"20250327_apple-iphone-betiltasa-indonezia-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014145c7-5fc4-4ba3-a968-ece3fa138a1b.jpg","index":0,"item":"eb1310ef-aa19-4e60-82a4-67554f54d30f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_apple-iphone-betiltasa-indonezia-befektetes","timestamp":"2025. március. 27. 10:03","title":"111 milliárdot fizet az Apple, újra árulhatja az iPhone-okat Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40720910-4546-4035-aa76-81022d63795f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Száraz István a Culinaris nagykereskedéstől biztos megválik, és lehet, hogy a boltoktól is. Az üzletet áprilisban zárják le.","shortLead":"Száraz István a Culinaris nagykereskedéstől biztos megválik, és lehet, hogy a boltoktól is. Az üzletet áprilisban...","id":"20250328_Matolcsy-Adam-baratja-eladja-a-Culinaris-nagykert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40720910-4546-4035-aa76-81022d63795f.jpg","index":0,"item":"340e5024-34f7-405a-a43a-a041e04e2513","keywords":null,"link":"/kkv/20250328_Matolcsy-Adam-baratja-eladja-a-Culinaris-nagykert","timestamp":"2025. március. 28. 10:01","title":"Száraz István eladta a Culinaris nagykert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Vámháborút szít, szövetségeseket fenyít, és úgy akarja gyengíteni a dollárt, hogy az közben erős is maradjon – hivatalba lépése után szinte azonnal agresszív és követhetetlen gazdasági döntéseket hozott Donald Trump. A bizonytalanságok miatt nő az amerikai recesszió esélye, az elnök hívei szerint viszont mindez nem kapkodás, hanem egy átgondolt mesterterv része, amellyel Trump újraírná a játékszabályokat, és amelynek központi eleme a zsarolás.","shortLead":"Vámháborút szít, szövetségeseket fenyít, és úgy akarja gyengíteni a dollárt, hogy az közben erős is maradjon –...","id":"20250327_Donald-Trump-gazdasagpolitika-usa-amerika-recesszio-vamok-vamhaboru-dollar-Mar-a-Lago-egyezmeny-mesterterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4.jpg","index":0,"item":"2e8b3d07-168b-4991-bb9e-903f9c587018","keywords":null,"link":"/360/20250327_Donald-Trump-gazdasagpolitika-usa-amerika-recesszio-vamok-vamhaboru-dollar-Mar-a-Lago-egyezmeny-mesterterv","timestamp":"2025. március. 27. 11:18","title":"Trumpcesszió: terv is van az elnök tombolása mögött, vagy csak gödörbe kormányozza az USA-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A TikTok után az Instagram is lehetővé teszi a Reels videóknál, hogy a felhasználók az eredeti sebességnél gyorsabban nézzenek meg egy videót.","shortLead":"A TikTok után az Instagram is lehetővé teszi a Reels videóknál, hogy a felhasználók az eredeti sebességnél gyorsabban...","id":"20250328_instagram-video-lejatszas-gyorsitas-sebesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"386f79c1-dd14-4b18-88d6-cdf94ade7f62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_instagram-video-lejatszas-gyorsitas-sebesseg","timestamp":"2025. március. 28. 13:03","title":"Nyissa meg az Instagramot, lehet, hogy már ön is megkapta a gyorsítós funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]