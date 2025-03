Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"360","description":"Az elmúlt időszakban semmi mást sem hallottunk, hogy mennyire szenved a magyar jármű- és akkugyártás. Ebben a helyzetben a Donald Trump által bejelentett vám különösen érzékenyen érinti a magyar gazdaságot, még akkor is, ha jellemzően nem az amerikai piacra termel a hazai autóipar. ","shortLead":"Az elmúlt időszakban semmi mást sem hallottunk, hogy mennyire szenved a magyar jármű- és akkugyártás. Ebben...","id":"20250327_Trump-vamjai-a-legrosszabbkor-jonnek-a-mar-igy-megterhelt-magyar-autoiparnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4.jpg","index":0,"item":"44c94f32-d5ed-4002-a0d2-ad8e0ebc3d49","keywords":null,"link":"/360/20250327_Trump-vamjai-a-legrosszabbkor-jonnek-a-mar-igy-megterhelt-magyar-autoiparnak","timestamp":"2025. március. 27. 19:34","title":"Trump vámjai a legrosszabbkor jönnek a már így is agyonterhelt magyar autóiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Z. Kárpát Dániel a munkabér készpénzben való felvételéről nyújtott be törvényjavaslatot.","shortLead":"Z. Kárpát Dániel a munkabér készpénzben való felvételéről nyújtott be törvényjavaslatot.","id":"20250326_jobbik-keszpenz-hasznalat-ber","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"ce04b4ff-ca0d-410c-a16c-94c28fdfd2dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_jobbik-keszpenz-hasznalat-ber","timestamp":"2025. március. 26. 16:33","title":"A Jobbik is rárepült a készpénzhasználatra, ők a bért fizettetnék kézbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcc6be4-7f13-4941-89de-e58fe1533c6b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az utóbbi időben egy egyszerű, de elsőre meghökkentőnek tűnő termék hirdetései árasztották el a horkolás iránt érdeklődők közösségi oldalait. A szájtapasz az ígértek szerint jelentősen csökkenti a horkolást, és van olyan sztárfocista is, aki szerint jobb teljesítményre képes a pályán, ha leragasztott szájjal alszik. Egy alvásszakértő tüdőgyógyászt kérdeztünk a módszerről.","shortLead":"Az utóbbi időben egy egyszerű, de elsőre meghökkentőnek tűnő termék hirdetései árasztották el a horkolás iránt...","id":"20250328_szajtapasz-horkolas-ellen-szaj-leragasztasa-alvas-szakerto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbcc6be4-7f13-4941-89de-e58fe1533c6b.jpg","index":0,"item":"1f1bc29b-8b02-4d25-bb29-4905d5b43016","keywords":null,"link":"/elet/20250328_szajtapasz-horkolas-ellen-szaj-leragasztasa-alvas-szakerto","timestamp":"2025. március. 28. 05:31","title":"Tényleg jó horkolás ellen a száj leragasztása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe9ab7d-ab06-4e4f-96b1-67736c6f7cb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a kormányülésről posztolt Facebook-oldalán, és ígérete szerint nemsokára tájékoztatást ad a döntésekről.","shortLead":"A miniszterelnök a kormányülésről posztolt Facebook-oldalán, és ígérete szerint nemsokára tájékoztatást ad...","id":"20250326_Orban-Viktor-bejelentesre-keszul-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfe9ab7d-ab06-4e4f-96b1-67736c6f7cb3.jpg","index":0,"item":"f0ba9a62-7e11-43a9-86bb-0ad91ed027a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Orban-Viktor-bejelentesre-keszul-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 14:48","title":"Orbán Viktor: „A döntésekről hamarosan beszámolok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab7dce9-b1d2-4297-aea9-0971bb9d58bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már nincs benne a Divatcsarnok Projekt Zrt. igazgatóságában Habsburg-Lotharingiai Mihály.","shortLead":"Már nincs benne a Divatcsarnok Projekt Zrt. igazgatóságában Habsburg-Lotharingiai Mihály.","id":"20250327_hvg-Lazar-Janos-habsburg-lotharingiai-mihaly-divatcsarnok-projekt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ab7dce9-b1d2-4297-aea9-0971bb9d58bd.jpg","index":0,"item":"6f135fb9-542b-4dd9-a02f-95b33a645e66","keywords":null,"link":"/360/20250327_hvg-Lazar-Janos-habsburg-lotharingiai-mihaly-divatcsarnok-projekt","timestamp":"2025. március. 27. 16:00","title":"Lázár János után a főherceg is kiszáll a Divatcsarnokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea42eb5-3bb2-42f1-9d4c-6e40fb50203c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komolyan is gondolják kijelentésüket, ugyanis éjszaka Moszkva dróntámadást indított a kikötőváros, Mikolajiv ellen.","shortLead":"Komolyan is gondolják kijelentésüket, ugyanis éjszaka Moszkva dróntámadást indított a kikötőváros, Mikolajiv ellen.","id":"20250326_Ukrajna-fegyverszunet-Oroszorszag-Trump-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ea42eb5-3bb2-42f1-9d4c-6e40fb50203c.jpg","index":0,"item":"1436e8c9-fe34-47a7-976c-b9faa9249940","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Ukrajna-fegyverszunet-Oroszorszag-Trump-USA","timestamp":"2025. március. 26. 19:48","title":"Oroszország kijelentette: csak akkor lehet tengeri tűzszünet, ha feloldják a bankjaik elleni szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c53f3ad-bc5b-4134-b3d0-56a24d14d7e4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy, az X-re felkerült fotón az iPhone 17 Air mellett a szintén idei évben debütáló iPhone 17 Pro látható, ami alapján jól látni a méretkülönbséget a két készülék között.","shortLead":"Egy, az X-re felkerült fotón az iPhone 17 Air mellett a szintén idei évben debütáló iPhone 17 Pro látható, ami alapján...","id":"20250326_apple-iphone-17-air-okostelefon-kiszivargott-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c53f3ad-bc5b-4134-b3d0-56a24d14d7e4.jpg","index":0,"item":"eae94824-8e97-4413-a2c5-6b278ea9ba9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_apple-iphone-17-air-okostelefon-kiszivargott-foto","timestamp":"2025. március. 26. 16:03","title":"Kiszivárgott fotón látszik, milyen vékony lehet valójában az iPhone 17 Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Vámháborút szít, szövetségeseket fenyít, és úgy akarja gyengíteni a dollárt, hogy az közben erős is maradjon – hivatalba lépése után szinte azonnal agresszív és követhetetlen gazdasági döntéseket hozott Donald Trump. A bizonytalanságok miatt nő az amerikai recesszió esélye, az elnök hívei szerint viszont mindez nem kapkodás, hanem egy átgondolt mesterterv része, amellyel Trump újraírná a játékszabályokat, és amelynek központi eleme a zsarolás.","shortLead":"Vámháborút szít, szövetségeseket fenyít, és úgy akarja gyengíteni a dollárt, hogy az közben erős is maradjon –...","id":"20250327_Donald-Trump-gazdasagpolitika-usa-amerika-recesszio-vamok-vamhaboru-dollar-Mar-a-Lago-egyezmeny-mesterterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4.jpg","index":0,"item":"2e8b3d07-168b-4991-bb9e-903f9c587018","keywords":null,"link":"/360/20250327_Donald-Trump-gazdasagpolitika-usa-amerika-recesszio-vamok-vamhaboru-dollar-Mar-a-Lago-egyezmeny-mesterterv","timestamp":"2025. március. 27. 11:18","title":"Trumpcesszió: terv is van az elnök tombolása mögött, vagy csak gödörbe kormányozza az USA-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]