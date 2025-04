Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b9fbeae4-0327-4d35-95d9-4e0c1e03391f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azon megy a vita az EU-n belül, hogy ki finanszírozza a Starlink-helyettes internet árát.","shortLead":"Azon megy a vita az EU-n belül, hogy ki finanszírozza a Starlink-helyettes internet árát.","id":"20250404_francia-muholdas-internet-elon-musk-starlink","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9fbeae4-0327-4d35-95d9-4e0c1e03391f.jpg","index":0,"item":"9a3354fb-c637-4bf0-b6be-c4c3988b0a6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_francia-muholdas-internet-elon-musk-starlink","timestamp":"2025. április. 04. 15:36","title":"Francia műholdas internettel válthatják ki Elon Musk Starlinkjét Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2b90fb-fdc7-47d3-a992-51e70120eb46","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Felzárkózik Százhalombattához és Pozsonyhoz a rijekai finomító, ugyanannyi nyersanyagból több dízelt tudnak majd kisajtolni, de kis lépésekben a zöldenergia felé is nyitnak.","shortLead":"Felzárkózik Százhalombattához és Pozsonyhoz a rijekai finomító, ugyanannyi nyersanyagból több dízelt tudnak majd...","id":"20250404_Mol-INA-Rijeka-olajfinomito-fejlesztes-700-millio-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d2b90fb-fdc7-47d3-a992-51e70120eb46.jpg","index":0,"item":"08249c29-0db0-4563-80a5-dd177372b6ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Mol-INA-Rijeka-olajfinomito-fejlesztes-700-millio-euro","timestamp":"2025. április. 04. 14:19","title":"700 millió euróból fejleszti finomítóját a Mol horvát leánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a226d3b-9a24-4c09-a504-d069329193b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kajszi és az őszibarack szinte biztosan érintett. ","shortLead":"A kajszi és az őszibarack szinte biztosan érintett. ","id":"20250403_sarkvideki-hideg-gyumolcsosok-fagyveszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a226d3b-9a24-4c09-a504-d069329193b7.jpg","index":0,"item":"c331569b-1034-4d08-bc06-45931c76bc97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_sarkvideki-hideg-gyumolcsosok-fagyveszely","timestamp":"2025. április. 03. 13:47","title":"A vasárnap érkező sarkvidéki hideg miatt veszélyben a gyümölcsösök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat sokáig rángatta a férfi karját, amit végül a kórházban amputálni kellett. Az esetről videofelvétel is készült.","shortLead":"Az állat sokáig rángatta a férfi karját, amit végül a kórházban amputálni kellett. Az esetről videofelvétel is készült.","id":"20250404_Egy-cirkuszi-tigris-majdnem-letepte-egy-ferfi-karjat-Egyiptomban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae.jpg","index":0,"item":"295dddfa-a461-4b57-b661-875361d17c52","keywords":null,"link":"/elet/20250404_Egy-cirkuszi-tigris-majdnem-letepte-egy-ferfi-karjat-Egyiptomban","timestamp":"2025. április. 04. 15:55","title":"Egy cirkuszi tigris előadás közben majdnem letépte egy férfi karját Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efc97da-3f8f-4353-9c6a-96ace023fcf9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elsősorban a mobileszközökön és az okosotthon készülékein érhető el a Google Asszisztens, a keresőóriás virtuális segédje. Sokakat kiszolgált eddig, azonban a fejlesztője úgy döntött, ideje nyugdíjba küldeni. Lesz helyette más, és egy cseppet sem meglepő, hogy mi lép a helyére.","shortLead":"Elsősorban a mobileszközökön és az okosotthon készülékein érhető el a Google Asszisztens, a keresőóriás virtuális...","id":"20250405_google-asszisztens-csere-gemini-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9efc97da-3f8f-4353-9c6a-96ace023fcf9.jpg","index":0,"item":"dbf55da5-658b-4571-8e1d-cefa95986420","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_google-asszisztens-csere-gemini-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 05. 12:03","title":"Az ön telefonjáról is el fog tűnni a Google egyik fontos szolgáltatása – jön helyette valami más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ce4184-3fca-406c-b12d-6e6cf316737a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Február óta nem látott mélypontra süllyedt a forint az euróval és a dollárral szemben.","shortLead":"Február óta nem látott mélypontra süllyedt a forint az euróval és a dollárral szemben.","id":"20250404_Jonnek-az-amerikai-es-kinai-vamok-leterdelt-a-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3ce4184-3fca-406c-b12d-6e6cf316737a.jpg","index":0,"item":"1b46445c-0654-4f9f-b98f-2c500ff699d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Jonnek-az-amerikai-es-kinai-vamok-leterdelt-a-forint","timestamp":"2025. április. 04. 13:42","title":"Jönnek az amerikai és kínai vámok, letérdelt a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9244786b-c9bd-42b2-9b10-99f290ecc393","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két érdekes újítást is tesztel a Windows 11-ben a Microsoft, kényelmesebb lehet a rendszer használata.","shortLead":"Két érdekes újítást is tesztel a Windows 11-ben a Microsoft, kényelmesebb lehet a rendszer használata.","id":"20250404_microsoft-windows-11-talcaikonok-meretezes-start-menu-valtozasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9244786b-c9bd-42b2-9b10-99f290ecc393.jpg","index":0,"item":"7d41991f-7409-4f39-801a-94c46346dd4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_microsoft-windows-11-talcaikonok-meretezes-start-menu-valtozasok","timestamp":"2025. április. 04. 14:03","title":"Látványos változások jönnek a Windows 11-be, megnő a Start menü is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. április. 05. 11:30","title":"Tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""}]