[{"available":true,"c_guid":"d0420896-14c9-49ac-8b05-5b616207ff18","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem kell aggódni, az erkölcsi bizonyítványba nem került be a Pride-bírság, az arcfelismerő-rendszert nem érdemes megpróbálni orvosi maszkkal kijátszani.","shortLead":"Nem kell aggódni, az erkölcsi bizonyítványba nem került be a Pride-bírság, az arcfelismerő-rendszert nem érdemes...","id":"20250415_pride-felvonulas-jogi-kisokos-civilek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0420896-14c9-49ac-8b05-5b616207ff18.jpg","index":0,"item":"b5ad59ed-f5e7-40d2-bf04-d71320033b62","keywords":null,"link":"/elet/20250415_pride-felvonulas-jogi-kisokos-civilek-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 14:23","title":"Ezzel számoljon mindenki, ha elmegy a Pride-felvonulásra – jogi kisokost állítottak össze a civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Novák Előd benyújtotta, a Fidesz megszavazta.","shortLead":"Novák Előd benyújtotta, a Fidesz megszavazta.","id":"20250416_szivarvanyos-zaszlo-mi-hazank-novak-elod-fidesz-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837.jpg","index":0,"item":"f5c0612b-ad5b-4948-b56f-f5e86dbb0384","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_szivarvanyos-zaszlo-mi-hazank-novak-elod-fidesz-szavazas","timestamp":"2025. április. 16. 14:42","title":"Megszavazta a fideszes bizottsági többség a Mi Hazánk javaslatát a szivárványos zászlók középületekre helyezésének tilalmáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7cf8378-6cc7-4dd6-933e-2276686fb6c3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A pénzintézet 2027-re 40 százalékos hitelkihelyezési és több mint 30 százalékos hitelportfólió-növekedést tervez a 2024-es bázishoz képest.","shortLead":"A pénzintézet 2027-re 40 százalékos hitelkihelyezési és több mint 30 százalékos hitelportfólió-növekedést tervez...","id":"20250415_Cofidis-2024-hitel-cetelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7cf8378-6cc7-4dd6-933e-2276686fb6c3.jpg","index":0,"item":"5f444365-96df-46ff-8417-7e438a52c696","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Cofidis-2024-hitel-cetelem","timestamp":"2025. április. 16. 13:49","title":"Közel 25 milliárdos bevételt ért el tavaly a Cofidis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14309dcb-e828-4fc7-a5c8-ab4bcf0f5a4a","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Miután a Fidesz lehetővé tette alapjogok (például a tulajdonhoz való jog) korlátozását a településeknek, az önkormányzatok lényegében bármire hivatkozva korlátozhatnák a betelepülést. A legnépszerűbb eszköz alighanem a betelepülők adója lesz, de akár száz fekvőtámaszt is kérhetnének az önkormányzatok.","shortLead":"Miután a Fidesz lehetővé tette alapjogok (például a tulajdonhoz való jog) korlátozását a településeknek...","id":"20250417_betelepulok-elleni-vedekezes-torveny-tervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14309dcb-e828-4fc7-a5c8-ab4bcf0f5a4a.jpg","index":0,"item":"c453b46f-d4d1-493e-8992-4cc220cc8b7a","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_betelepulok-elleni-vedekezes-torveny-tervezet","timestamp":"2025. április. 17. 09:18","title":"A kormány új szintre emeli a migránsozást: következik a „betelepülők” elleni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint az orvos legalább tizenöt páciensét ölte meg.","shortLead":"Az ügyészség szerint az orvos legalább tizenöt páciensét ölte meg.","id":"20250416_nemetorszag-vad-gyilkossag-emberoles-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"3e335105-ab7a-451b-a1a7-1c159423d2d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_nemetorszag-vad-gyilkossag-emberoles-orvos","timestamp":"2025. április. 16. 12:48","title":"Halálos koktélt itatott a rábízott gyógyíthatatlan betegekkel egy német orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lázár János Sarkadon arról beszélt, hogy a Pride magamutogatás és meg kell szüntetni, aki Magyar Péterre szavaz, az Ukrajnát támogatja és jóslásokba bocsátkozott a 2026-os választásokkal kapcsolatban.","shortLead":"Lázár János Sarkadon arról beszélt, hogy a Pride magamutogatás és meg kell szüntetni, aki Magyar Péterre szavaz...","id":"20250415_lazar-janos-sarkad-forum-fidesz-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"ce44f599-b1b4-4875-867b-4deb649881ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_lazar-janos-sarkad-forum-fidesz-tisza-part","timestamp":"2025. április. 15. 21:02","title":"Lázár: Az utóbbi hónapokban mindenki engem baszogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fd6b67-11ea-4726-8a6d-bf98d87a2091","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több százan várták őket.","shortLead":"Több százan várták őket.","id":"20250415_szerb-diaktuntetok-megerkeztek-strasbourgba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58fd6b67-11ea-4726-8a6d-bf98d87a2091.jpg","index":0,"item":"7ec47685-88d6-4499-9cfe-231faf1778bb","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_szerb-diaktuntetok-megerkeztek-strasbourgba","timestamp":"2025. április. 15. 22:01","title":"Megérkezett Strasbourgba a szerb diáktüntetők kerékpáros menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b70fbea-ca2d-4e60-8bd8-561453bf7bbb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A sokadik hasonló társaság vesz részt az 1200 kilométernyi autópálya fenntartásában. ","shortLead":"A sokadik hasonló társaság vesz részt az 1200 kilométernyi autópálya fenntartásában. ","id":"20250417_hvg-sztradafenntarto-ceg-Meszaros-Szijj-autopalyakoncesszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b70fbea-ca2d-4e60-8bd8-561453bf7bbb.jpg","index":0,"item":"68beabb5-8833-425c-8b99-a150eb8ce6eb","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-sztradafenntarto-ceg-Meszaros-Szijj-autopalyakoncesszio","timestamp":"2025. április. 17. 06:00","title":"Újabb sztrádafenntartó cég segíti Mészárosék 15 ezermilliárdos üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]