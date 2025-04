Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hosszúhétvége miatt.","shortLead":"A hosszúhétvége miatt.","id":"20250420_Kesobb-erkezik-a-csaladi-potlek-majusban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"2f10ff4c-6d82-4000-83a2-6c9ac324ef0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250420_Kesobb-erkezik-a-csaladi-potlek-majusban","timestamp":"2025. április. 20. 13:28","title":"Később érkezik a családi pótlék májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada5c8c4-51c5-41bb-8faf-9c48c03bc735","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 11 hónapja van előzetes letartóztatásban a korábbi miniszteri biztos. ","shortLead":"Már 11 hónapja van előzetes letartóztatásban a korábbi miniszteri biztos. ","id":"20250418_Ket-honappal-ismet-meghosszabbitottak-Suha-Gyorgy-volt-tiszteletbeli-konzul-letartoztatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ada5c8c4-51c5-41bb-8faf-9c48c03bc735.jpg","index":0,"item":"08d58a47-f50f-4734-aaf4-4dc46a038a61","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Ket-honappal-ismet-meghosszabbitottak-Suha-Gyorgy-volt-tiszteletbeli-konzul-letartoztatasat","timestamp":"2025. április. 18. 17:49","title":"Két hónappal ismét meghosszabbították Suha György volt tiszteletbeli konzul letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5184daa1-9007-456e-8542-dce771e558ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Marie és Lionel Liminana munkássága a kísérleti elektronikától a filmzenén át a bizarr rockig terjed. ","shortLead":"Marie és Lionel Liminana munkássága a kísérleti elektronikától a filmzenén át a bizarr rockig terjed. ","id":"20250418_hvg-The-Liminanas-Faded-zene-lemez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5184daa1-9007-456e-8542-dce771e558ee.jpg","index":0,"item":"5f8daad5-0111-4772-ab17-75794e606c68","keywords":null,"link":"/360/20250418_hvg-The-Liminanas-Faded-zene-lemez","timestamp":"2025. április. 18. 15:40","title":"Kiváló vendégek szerepelnek a The Liminanas új dupla albumán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571c8ac8-715d-4de4-8e8d-da45cb69065e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20250418_A-haromszoros-olimpiai-bajnok-sprinter-nyomaba-se-ert-a-tobbi-szulo-az-iskolai-sportnapon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/571c8ac8-715d-4de4-8e8d-da45cb69065e.jpg","index":0,"item":"d8347a1b-3999-4cd2-ab30-a44f494a22c5","keywords":null,"link":"/elet/20250418_A-haromszoros-olimpiai-bajnok-sprinter-nyomaba-se-ert-a-tobbi-szulo-az-iskolai-sportnapon","timestamp":"2025. április. 18. 18:58","title":"A szülők is rajthoz álltak az iskolai sportnapon, de egyikük olimpiai bajnok sprinter volt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz elnök ígérete szerint az orosz hadsereg vasárnap éjfélig minden katonai műveletet felfüggeszt.","shortLead":"Az orosz elnök ígérete szerint az orosz hadsereg vasárnap éjfélig minden katonai műveletet felfüggeszt.","id":"20250419_oroszorszag-ukrajna-haboru-vlagyimir-putyin-husvet-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"d9deaab3-69a4-4c35-a52b-aef7825c6723","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_oroszorszag-ukrajna-haboru-vlagyimir-putyin-husvet-tuzszunet","timestamp":"2025. április. 19. 16:15","title":"Putyin húsvéti fegyverszünetet jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2949bcec-b401-4415-8fea-72dc259cbc4a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutatóorvos hosszú cikkben vezette le, miként növeli a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát már minimális alkoholfogyasztás is.","shortLead":"Egy amerikai kutatóorvos hosszú cikkben vezette le, miként növeli a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát...","id":"20250420_alkoholfogyasztas-hatasa-rak-daganatos-megbetegedes-ajanlott-alkoholmennyiseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2949bcec-b401-4415-8fea-72dc259cbc4a.jpg","index":0,"item":"aa97dd05-9507-4762-82e0-b5296781b926","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_alkoholfogyasztas-hatasa-rak-daganatos-megbetegedes-ajanlott-alkoholmennyiseg","timestamp":"2025. április. 20. 08:03","title":"Így okoz rákot az alkohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1cedbe-3858-4a13-ad27-4666539b80c2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az egyik vezető politikus szerint a mostani annyira rossz, hogy a madarak is elrepülnek miatta.","shortLead":"Az egyik vezető politikus szerint a mostani annyira rossz, hogy a madarak is elrepülnek miatta.","id":"20250420_Palyazaton-keres-uj-himnuszt-a-kirgiz-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff1cedbe-3858-4a13-ad27-4666539b80c2.jpg","index":0,"item":"503213e4-fb66-4f36-9aa5-957142933150","keywords":null,"link":"/kultura/20250420_Palyazaton-keres-uj-himnuszt-a-kirgiz-kormany","timestamp":"2025. április. 20. 11:06","title":"Pályázaton keres új himnuszt a kirgiz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6b6d40-78df-4a9f-bafc-47ee7e244edb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ferenc pápával nem találkozott, de a hivatalos közlés szerint „szívélyes megbeszélést” folytatott a vatikáni államtitkárral.","shortLead":"Ferenc pápával nem találkozott, de a hivatalos közlés szerint „szívélyes megbeszélést” folytatott a vatikáni...","id":"20250419_vatikan-jd-vance-amerikai-alelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6b6d40-78df-4a9f-bafc-47ee7e244edb.jpg","index":0,"item":"45c349f7-388c-45dd-b4a7-730fec182174","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_vatikan-jd-vance-amerikai-alelnok","timestamp":"2025. április. 19. 17:24","title":"J. D. Vance személyesen ment a Vatikánba a Trump-kormányzatot ért pápai bírálatok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]