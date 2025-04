Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e7b798da-8723-4801-9c90-c640103b48c2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Mfor szerint a műszaki vizsgákkal kaszálhat igazán nagyot.","shortLead":"Az Mfor szerint a műszaki vizsgákkal kaszálhat igazán nagyot.","id":"20250420_Autojavito-ceggel-bovitette-birodalmat-Meszaros-Lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b798da-8723-4801-9c90-c640103b48c2.jpg","index":0,"item":"8c19a8f2-257d-428a-97b9-3b4a5ab74336","keywords":null,"link":"/cegauto/20250420_Autojavito-ceggel-bovitette-birodalmat-Meszaros-Lorinc","timestamp":"2025. április. 20. 09:22","title":"Autójavító céggel bővítette birodalmát Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintha csak kezelhetetlen gyerekek lennének, esetenként úgy viselkednek a chatbotok. Ha hazugságon kapva, fegyelmezni próbálják őket, még rosszabb lesz a helyzet.","shortLead":"Mintha csak kezelhetetlen gyerekek lennének, esetenként úgy viselkednek a chatbotok. Ha hazugságon kapva, fegyelmezni...","id":"20250420_openai-mesterseges-intelligencia-hazugsagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"948c3f89-d327-4490-9003-834fa6955c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_openai-mesterseges-intelligencia-hazugsagok","timestamp":"2025. április. 20. 10:03","title":"Hazudik a mesterséges intelligencia, de nagyobb baj, hogy nem tudják fegyelmezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86319ccd-a87c-4e47-9afa-019a0a7248a1","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sötétben kell indulni, sötétedésig maradni, csendben osonni, hogy a maga teljességében élhessük át a kék vércsék angolai világtalálkozóját. Nagy dumás spanyol fotósok, madárfelismerésben bajnok ornitológus, elképesztő tömegben nyüzsgő-vijjogó ragadozó madarak. Riport Mungo-külsőről, ahol a világ összes kék vércséje megfordul márciusban.","shortLead":"Sötétben kell indulni, sötétedésig maradni, csendben osonni, hogy a maga teljességében élhessük át a kék vércsék...","id":"20250420_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-mungo-falcopolis-okoturizmus-fotoszafari-mme-termeszetvedelem-madarvedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86319ccd-a87c-4e47-9afa-019a0a7248a1.jpg","index":0,"item":"460c3be8-05ff-4123-abd3-130cc34f00a7","keywords":null,"link":"/zhvg/20250420_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-mungo-falcopolis-okoturizmus-fotoszafari-mme-termeszetvedelem-madarvedelem-ebx","timestamp":"2025. április. 20. 17:30","title":"Madarak látóhatártól látóhatárig – kékvércseszemlén voltunk Angolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: bojkott és Magyar. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250420_Charles-Boycott-Tisza-Elvitelre-podcast-Nemzet-Hangja-bojkott-kozgazdasagtan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"647410cf-b010-44c5-b3a2-a4db7ac8f70f","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Charles-Boycott-Tisza-Elvitelre-podcast-Nemzet-Hangja-bojkott-kozgazdasagtan","timestamp":"2025. április. 20. 06:00","title":"Charles Boycott leadja a Tiszára │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Meier Krisztina „nyúlsuttogó”, az Első Nyúlmentő Alapítvány elnöke nem mindennapi munkát végez: nyulakat ment, szállásol el, valamint békít ki. Mikor és miért kerülnek utcára a húsvétkor még ma is tömegesen felvásárolt nyulak, mire számítson az a felelős gazda, aki nyúltartásra adja a fejét, és mikor kell közbelépni, ha elhagyatottnak látszó kisnyúllal találkozunk a természetben?","shortLead":"Meier Krisztina „nyúlsuttogó”, az Első Nyúlmentő Alapítvány elnöke nem mindennapi munkát végez: nyulakat ment...","id":"20250419_nyulsuttogo-meier-krisztina-husvet-ajandek-allatvedelem-kornyezet-budapest-panzio-allatorvos-hazi-kedvenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0.jpg","index":0,"item":"2d0e60e0-b931-4155-a1ed-140c3f4f78ed","keywords":null,"link":"/360/20250419_nyulsuttogo-meier-krisztina-husvet-ajandek-allatvedelem-kornyezet-budapest-panzio-allatorvos-hazi-kedvenc","timestamp":"2025. április. 19. 19:30","title":"„Olyan jó látni a nyuszikat szerelembe esni” – egy nyúlsuttogó mindennapjai a nagyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df1f1a3-b0b8-4729-98a2-2b0809cf7ddf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sok rossz dolgot is megélt a sportban, és ezekről is beszélni kell – vallja Cseh László, aki annak idején már annak is örült, ha az edzője nem üvöltötte le a fejét, egy ponton pedig megtagadta a számára előírt edzésmunkát, és bár a szakvezetés már kezdett lemondani róla, ő éppen akkor úszott Európa-csúcsot. A most 39 éves egykori úszó Turi György és Michael Phelps önbizalmára gyakorolt hatásáról, a régi- és újgenerációs edzők mentalitásáról és pályafutása legmélyebb pontjáról is beszélgetett Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással a Penge podcastban.","shortLead":"Sok rossz dolgot is megélt a sportban, és ezekről is beszélni kell – vallja Cseh László, aki annak idején már annak is...","id":"20250419_cseh-laszlo-interju-penge-podcast-onbizalom-szilagyi-aron-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8df1f1a3-b0b8-4729-98a2-2b0809cf7ddf.jpg","index":0,"item":"085832ca-ecc0-403b-a206-c55b62d7adac","keywords":null,"link":"/elet/20250419_cseh-laszlo-interju-penge-podcast-onbizalom-szilagyi-aron-ebx","timestamp":"2025. április. 19. 07:00","title":"Cseh László: Nem voltam elég nagyképű – Penge podcast Szilágyi Áronnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfa4e43-faef-4a51-b871-72d87460ddfc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":" Gy. Bálintot járművezetés ittas állapotban bűntett miatt hallgatták ki.","shortLead":" Gy. Bálintot járművezetés ittas állapotban bűntett miatt hallgatták ki.","id":"20250420_Orizetbe-vettek-a-Dunan-felborult-motoros-csonak-vezetojet-egy-embert-tovabbra-is-keresnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bfa4e43-faef-4a51-b871-72d87460ddfc.jpg","index":0,"item":"f217752b-3ff2-45df-bf97-6e1b82c7f1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Orizetbe-vettek-a-Dunan-felborult-motoros-csonak-vezetojet-egy-embert-tovabbra-is-keresnek","timestamp":"2025. április. 20. 14:31","title":"Őrizetbe vették a Dunán felborult motoros csónak vezetőjét, egy embert továbbra is keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21836a11-6a2f-4259-aa21-9a7c3c73f555","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Arról, hogy pontosan mi történt a szórakozóhelyen a rendőrség egyelőre nem adott bővebb tájékoztatást.","shortLead":"Arról, hogy pontosan mi történt a szórakozóhelyen a rendőrség egyelőre nem adott bővebb tájékoztatást.","id":"20250420_Balhe-volt-az-also-szaszorszagi-szorakozohelyen-a-feltetelezett-elkoveto-a-rendorokre-is-ratamadt-akik-lelottek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21836a11-6a2f-4259-aa21-9a7c3c73f555.jpg","index":0,"item":"ff9f6684-590a-4882-8458-a17be1f032f1","keywords":null,"link":"/vilag/20250420_Balhe-volt-az-also-szaszorszagi-szorakozohelyen-a-feltetelezett-elkoveto-a-rendorokre-is-ratamadt-akik-lelottek","timestamp":"2025. április. 20. 12:00","title":"Balhé volt az alsó-szászországi szórakozóhelyen, a feltételezett elkövető a rendőrökre is rátámadt, akik lelőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]