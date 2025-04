Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a863e8eb-1a91-4ccf-bc38-948cd21ae4bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tömegközlekedési dolgozóknak elegük van abból, hogy bántalmazzák őket az utasok.","shortLead":"A tömegközlekedési dolgozóknak elegük van abból, hogy bántalmazzák őket az utasok.","id":"20250425_bkv-eksz-szakszervezet-tiltakozas-utasok-bantalmazas-mav-volan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a863e8eb-1a91-4ccf-bc38-948cd21ae4bc.jpg","index":0,"item":"c7e5131b-f9a7-428a-8e97-d9f986cc93c6","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_bkv-eksz-szakszervezet-tiltakozas-utasok-bantalmazas-mav-volan","timestamp":"2025. április. 25. 11:44","title":"BKV-szakszervezet: Érik egy nagy, a vasutasokkal és a volánbuszosokkal közös tiltakozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1671bc-3c3e-400c-8400-800c618994ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak az érmék, hanem az előállításukhoz szükséges verőtövek is megtekinthetők.","shortLead":"Nem csak az érmék, hanem az előállításukhoz szükséges verőtövek is megtekinthetők.","id":"20250424_eremkiallitas-bav-nemzeti-muzeum-verotovek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc1671bc-3c3e-400c-8400-800c618994ed.jpg","index":0,"item":"25f8af83-234a-4a9f-abdb-eb08a7752fc4","keywords":null,"link":"/kultura/20250424_eremkiallitas-bav-nemzeti-muzeum-verotovek","timestamp":"2025. április. 24. 21:47","title":"300 év magyar éremtörténetéről nyílt kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4203bf78-2065-42c8-a450-0ec0df6fc7ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Kasparnak sajtóértesülések szerint komoly szerepe volt abban, hogy az utóbbi időben többeket is elbocsátottak a minisztériumból.","shortLead":"Joe Kasparnak sajtóértesülések szerint komoly szerepe volt abban, hogy az utóbbi időben többeket is elbocsátottak...","id":"20250425_pentagon-kasper-kabinetfonok-hegseth-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4203bf78-2065-42c8-a450-0ec0df6fc7ff.jpg","index":0,"item":"4c5e24f0-cc5f-466f-b7fd-57615ac01760","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_pentagon-kasper-kabinetfonok-hegseth-tavozas","timestamp":"2025. április. 25. 17:59","title":"Váratlanul távozott a Pentagonból Hegseth kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Rogán Antaltól elvett Digitális Ügynökség kapott komoly összeget.","shortLead":"A Rogán Antaltól elvett Digitális Ügynökség kapott komoly összeget.","id":"20250425_digitalis-magyarorszag-ugynokseg-huszmilliard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"eb178d41-9a6c-4930-81dc-3019af0cd4b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_digitalis-magyarorszag-ugynokseg-huszmilliard","timestamp":"2025. április. 25. 08:19","title":"Több mint 22 milliárd forintot kap a Digitális Magyarország Ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bc47fa-ab85-4a75-91e9-26a23d3337fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"És Jászai Gellérttel, a 4iG vezetőjével is. ","shortLead":"És Jászai Gellérttel, a 4iG vezetőjével is. ","id":"20250424_Az-ifjabbik-Trump-penteken-talalkozik-Szijjarto-Peterrel-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91bc47fa-ab85-4a75-91e9-26a23d3337fe.jpg","index":0,"item":"9b45fe33-0b50-4bfb-bf0c-f56334ec93db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Az-ifjabbik-Trump-penteken-talalkozik-Szijjarto-Peterrel-Budapesten","timestamp":"2025. április. 24. 14:53","title":"Az ifjabbik Donald Trump pénteken Szijjártó Péterrel is találkozik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc70553b-2d15-4358-8daa-097fc24c946a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Párbeszéd és a Momentum javaslatait is elutasították, a kormánypárti javaslatok viszont bekerültek a kábítószertörvénybe.","shortLead":"A Párbeszéd és a Momentum javaslatait is elutasították, a kormánypárti javaslatok viszont bekerültek...","id":"20250424_torvenyjavaslat-kabitoszerdiler-feladas-tab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc70553b-2d15-4358-8daa-097fc24c946a.jpg","index":0,"item":"3394cb5e-45f1-4a22-9f3e-4386098e6ee9","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_torvenyjavaslat-kabitoszerdiler-feladas-tab","timestamp":"2025. április. 24. 14:54","title":"Mégis benne marad a törvényjavaslatban, hogy fel kell nyomni a kábítószerdílert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az uniós, mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály tiltja az arcfelismerő rendszerek valós időben való alkalmazását. Most azt vizsgálják, hogy Magyarországon megvalósulhat-e ez.","shortLead":"Az uniós, mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály tiltja az arcfelismerő rendszerek valós időben való...","id":"20250425_eu-vizsgalat-pride-resztvevok-arcfelismero-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"96063c42-c921-41b5-a0a2-fc7f5381eabe","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_eu-vizsgalat-pride-resztvevok-arcfelismero-rendszer","timestamp":"2025. április. 25. 11:16","title":"Vizsgálja az EU, hogy azonosíthatják-e a Pride-résztvevőket arcfelismerő rendszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43157607-d386-438c-ba35-8f3f8b098b60","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tajvani TSMC 2028-tól már 1,4 nanométeres gyártási technológiával is készítene chipeket, amelyek gyorsabbak lehetnek és kevesebbet fogyaszthatnak még a jelenlegi csúcsteljesítményű lapkákhoz képest is.","shortLead":"A tajvani TSMC 2028-tól már 1,4 nanométeres gyártási technológiával is készítene chipeket, amelyek gyorsabbak lehetnek...","id":"20250424_tajvan-tsmc-processzor-chipgyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43157607-d386-438c-ba35-8f3f8b098b60.jpg","index":0,"item":"d46b0805-8cff-48b2-b2e1-895a0a1b71fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_tajvan-tsmc-processzor-chipgyartas","timestamp":"2025. április. 24. 17:33","title":"Megmutatta a tajvani chipgyártó, milyen lesz a csúcsprocesszor, ami az ön mobiljában is ott lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]