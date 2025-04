Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"308bad88-7841-41cc-be14-7de959a37837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ideig gázrobbanásra gyanakodtak. ","shortLead":"Egy ideig gázrobbanásra gyanakodtak. ","id":"20250429_Egy-felrobbant-telefontolto-okozhatott-tuzet-egy-gyori-panellakasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/308bad88-7841-41cc-be14-7de959a37837.jpg","index":0,"item":"96616be4-df0d-4af7-a53e-f99424039a07","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Egy-felrobbant-telefontolto-okozhatott-tuzet-egy-gyori-panellakasban","timestamp":"2025. április. 29. 10:24","title":"Egy felrobbant telefontöltő okozhatott tüzet egy győri panellakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deca133c-6048-4dec-97f5-0be291656ac6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyar Ferenc pápa temetése miatt tartózkodik az olasz fővárosban, de láthatólag igyekszik kimaxolni a római életérzést.","shortLead":"Magyar Ferenc pápa temetése miatt tartózkodik az olasz fővárosban, de láthatólag igyekszik kimaxolni a római életérzést.","id":"20250427_magyar-peter-robogo-roma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deca133c-6048-4dec-97f5-0be291656ac6.jpg","index":0,"item":"0d07f116-631f-4aea-bfae-f7f719f65e5b","keywords":null,"link":"/elet/20250427_magyar-peter-robogo-roma","timestamp":"2025. április. 27. 15:41","title":"Magyar Péter robogóval fotózkodott Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A keretszerződés megkötése nem „rendelés”, „vétel” stb.","shortLead":"A keretszerződés megkötése nem „rendelés”, „vétel” stb.","id":"20250429_Jatek-a-szavakkal-az-NGM-tagadja-hogy-a-kormany-48-milliard-forintert-rendelt-autokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"8df15fd8-5c18-47d7-981b-7999fae433a8","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Jatek-a-szavakkal-az-NGM-tagadja-hogy-a-kormany-48-milliard-forintert-rendelt-autokat","timestamp":"2025. április. 29. 09:00","title":"Játék a szavakkal: az NGM tagadja, hogy a kormány 48 milliárd forintért „rendelt” autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed594c30-580c-479f-a1f2-fae716d81d45","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két önkormányzati időközi választást is tartottak Fóton.","shortLead":"Két önkormányzati időközi választást is tartottak Fóton.","id":"20250427_fot-idokozi-onkormanyzati-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed594c30-580c-479f-a1f2-fae716d81d45.jpg","index":0,"item":"5a982585-20e6-466d-a2ac-c257a417d763","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_fot-idokozi-onkormanyzati-valasztas","timestamp":"2025. április. 27. 22:16","title":"Csak 11 százalékot kapott a tavaly még fideszesként indult jelölt a fóti időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de7ee74-1f6f-40ed-9d71-03687281722e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor egészségkárosító hatása lehet az emberi szervezetben lévő mikroműanyagoknak, és a fő gond, hogy legalább ennyi még ismeretlen a tudomány előtt is. A tudósok azonban már most is cselekvést sürgetnek. ","shortLead":"Egy sor egészségkárosító hatása lehet az emberi szervezetben lévő mikroműanyagoknak, és a fő gond, hogy legalább ennyi...","id":"20250428_mikromuanyagok-felfedezes-emberi-agy-egeszseg-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de7ee74-1f6f-40ed-9d71-03687281722e.jpg","index":0,"item":"720815c6-b1cf-425f-9aa1-a47d221502e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_mikromuanyagok-felfedezes-emberi-agy-egeszseg-hatasok","timestamp":"2025. április. 28. 19:03","title":"Sokkolta a tudósokat a felfedezés: már egy komplett kanalat is ki lehetne rakni az emberek agyában lévő mikroműanyagokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumpnak mindössze 100 nap alatt lerombolta azt, ami naggyá tette Amerikát. Az USA és az EU kapcsolata törött porcelánra emlékeztet. Az ukrajnai háború nyomán kiderült, hogy a NATO papírtigris, ahogy Putyin is tudta. Trump miatt bajban van az európai szélsőjobb. A jogállammal nem lehet választást nyerni, elnyomásával annál inkább. Musk menjen vissza a kályhához. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trumpnak mindössze 100 nap alatt lerombolta azt, ami naggyá tette Amerikát. Az USA és az EU kapcsolata törött...","id":"20250428_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"4540e133-d239-4a41-89e9-be014e15b2ef","keywords":null,"link":"/360/20250428_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 28. 11:08","title":"Trump gyűlöli az EU-t, ki akarja zsigerelni, csakúgy, mint Putyin – Bloomberg-publicisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia észleli, és segít a gyerekeknek elkerülni a meztelen képek megnyitását az androidos készülékeken. Szülőként érdemes lehet megismerni, hogyan felügyelheti a gyermeke készülékét.","shortLead":"A mesterséges intelligencia észleli, és segít a gyerekeknek elkerülni a meztelen képek megnyitását az androidos...","id":"20250428_google-uzenetek-android-biztonsag-meztelenseg-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f.jpg","index":0,"item":"216b4f3c-0410-43d6-915d-095d57b42cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_google-uzenetek-android-biztonsag-meztelenseg-uj-funkcio","timestamp":"2025. április. 28. 08:03","title":"Szülők, figyelem: fontos funkció élesedik a 18 év alattiak telefonjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b5fe43-20b0-47c8-933c-0b0b6f83092b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az alakulat új páncélost vehetett át.","shortLead":"Az alakulat új páncélost vehetett át.","id":"20250429_Lynx-harcjarmu-erkezett-Hodmezovasarhelyre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38b5fe43-20b0-47c8-933c-0b0b6f83092b.jpg","index":0,"item":"615f38f1-7532-452f-ac8a-12b1e61718f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Lynx-harcjarmu-erkezett-Hodmezovasarhelyre","timestamp":"2025. április. 29. 13:58","title":"Lynx harcjármű érkezett Hódmezővásárhelyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]