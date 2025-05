Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"769eec1a-e25d-4483-9440-adafa69f8360","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"A sikeres élet tele van kudarcokkal, ezek határozzák meg, mire viszi az ember – mondja Csányi Vilmos etológus, aki méltató szavak, vastaps és kedves ismerősök közepette ünnepelte közönség előtt 90. születésnapját. Miért nevezték Véres Vilmosnak a diákjai, miben hasonlítanak a kutyák a kereskedelmi televíziók nézőihez, és hogyan kell intellektuálisan gátlástalannak lenni?","shortLead":"A sikeres élet tele van kudarcokkal, ezek határozzák meg, mire viszi az ember – mondja Csányi Vilmos etológus, aki...","id":"20250509_csanyi-vilmos-90-eves-szuletesnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769eec1a-e25d-4483-9440-adafa69f8360.jpg","index":0,"item":"672ca834-58e0-478c-8518-c5f19521d5ba","keywords":null,"link":"/360/20250509_csanyi-vilmos-90-eves-szuletesnap","timestamp":"2025. május. 09. 17:43","title":"„Az életnek nincsen értelme, az életnek gyönyörűsége van” – 90 éves lett Csányi Vilmos, akit a kíváncsiság tart fiatalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e554a2a9-b562-47e3-be0d-d079ac446f55","c_author":"Lendvai Ildikó","category":"360","description":"Egy elkötelezetten ellenzéki politikus számára nem lehet nagyobb dráma, mint hogy felsejlik a lehetőség: az „Orbán vagy Gyurcsány”-választást felválthatja az „Orbán és Gyurcsány”-csapdája – írja Lendvai Ildikó, aki az MSZP frakcióvezetője volt Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején. ","shortLead":"Egy elkötelezetten ellenzéki politikus számára nem lehet nagyobb dráma, mint hogy felsejlik a lehetőség: az „Orbán vagy...","id":"20250509_Gyurcsany-Ferenc-felszabaditotta-a-valasztoit-Lendvai-Ildiko-DK-Fidesz-Tisza-valasztas-ellenzek-baloldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e554a2a9-b562-47e3-be0d-d079ac446f55.jpg","index":0,"item":"60a64f58-7129-4c3d-8486-85dd670da20c","keywords":null,"link":"/360/20250509_Gyurcsany-Ferenc-felszabaditotta-a-valasztoit-Lendvai-Ildiko-DK-Fidesz-Tisza-valasztas-ellenzek-baloldal","timestamp":"2025. május. 09. 13:43","title":"Lendvai Ildikó: Gyurcsány Ferenc felszabadította a választóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58713c89-1b81-4a3e-9be8-ad55da5fceb7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Erős V8-as szívómotorral, kézi kapcsolású váltóval és hátsókerék-hajtással csábít vásárlásra ez az újszerű Porsche 928-as.","shortLead":"Erős V8-as szívómotorral, kézi kapcsolású váltóval és hátsókerék-hajtással csábít vásárlásra ez az újszerű Porsche...","id":"20250511_40-eves-megis-szinte-vadonatuj-bukolampas-porsche-928-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58713c89-1b81-4a3e-9be8-ad55da5fceb7.jpg","index":0,"item":"d6bb9683-50cc-451a-a33d-6d0d128d46a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250511_40-eves-megis-szinte-vadonatuj-bukolampas-porsche-928-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. május. 11. 07:21","title":"40 éves, mégis szinte vadonatúj bukólámpás Porsche vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d603d86-39f8-4b4c-a75b-5723427823b9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament a gazdálkodók mellé állt a természetvédőkkel szemben.","shortLead":"Az Európai Parlament a gazdálkodók mellé állt a természetvédőkkel szemben.","id":"20250509_farkas-eu-termeszetvedelmi-leminosites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d603d86-39f8-4b4c-a75b-5723427823b9.jpg","index":0,"item":"284ea8e9-bdfb-4a07-aa55-1a649e29bf26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_farkas-eu-termeszetvedelmi-leminosites","timestamp":"2025. május. 09. 17:13","title":"Könnyebb lesz farkasokat kilőni az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e719021-4def-4979-9a95-f0477a8dd91f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy egészen egyszerű mentális gyakorlatot hozott a Penge podcast legutóbbi adásában Kenyeres András mentáltréner és Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó. A tökéletes nap elképzelése segít visszaszerezni az elveszített motivációt.","shortLead":"Egy egészen egyszerű mentális gyakorlatot hozott a Penge podcast legutóbbi adásában Kenyeres András mentáltréner és...","id":"20250509_mentalis-gyakorlat-tokeletes-nap-penge-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e719021-4def-4979-9a95-f0477a8dd91f.jpg","index":0,"item":"be8384c9-b0e8-4037-8312-ece380e097bd","keywords":null,"link":"/elet/20250509_mentalis-gyakorlat-tokeletes-nap-penge-podcast","timestamp":"2025. május. 09. 14:21","title":"A tökéletes nap – érdemes kipróbálni ezt a módszert, ha lankad a motiváció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e328860-d58f-4e8d-82d1-e708e7c70adf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dua Lipa és Sir Elton John is szerepel azon sztárok listáján, akik felszólították Keir Starmer brit miniszterelnököt, úgy frissítse a szerzői jogi törvényeket, hogy azok megvédjék őket a mesterséges intelligenciától (MI).","shortLead":"Dua Lipa és Sir Elton John is szerepel azon sztárok listáján, akik felszólították Keir Starmer brit miniszterelnököt...","id":"20250510_A--brit-zeneszek-es-irok-vedelmet-kernek-a-mesterseges-intelligencia-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e328860-d58f-4e8d-82d1-e708e7c70adf.jpg","index":0,"item":"1a5af6ac-23f7-4a75-8446-b6a5b04ea0c2","keywords":null,"link":"/kultura/20250510_A--brit-zeneszek-es-irok-vedelmet-kernek-a-mesterseges-intelligencia-ellen","timestamp":"2025. május. 10. 19:51","title":"A brit zenészek és írók védelmet kérnek a mesterséges intelligencia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba7f3c-cab2-41c0-8303-285b4e1572b1","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Repülőrajtot vett Friedrich Merz: a nagy nehezen megválasztott német kancellár először egy nap alatt két (leg)fontosabb európai szövetségét, Franciaországot és Németországot látogatta meg, majd Brüsszelbe utazott, ahol az uniós intézmények vezetőivel találkozott. Ursula von der Leyen hárommilliárd eurós meglepetéssel várta.","shortLead":"Repülőrajtot vett Friedrich Merz: a nagy nehezen megválasztott német kancellár először egy nap alatt két (leg)fontosabb...","id":"20250509_friedrich-merz_ursula-von-der-leyen_eu_nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ba7f3c-cab2-41c0-8303-285b4e1572b1.jpg","index":0,"item":"85a75d7e-e0c9-4fad-b31d-799ed63f14a4","keywords":null,"link":"/eurologus/20250509_friedrich-merz_ursula-von-der-leyen_eu_nemetorszag","timestamp":"2025. május. 09. 17:06","title":"Az új német kancellár Brüsszelben állt ki Ukrajna mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d76282f-1185-4d2e-9020-fe2d15a95b97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehéz izgalmas funkciót mutatnia manapság egy nyomtatónak, azonban az Anker asztali UV printere meglepő végeredménnyel szolgál: dombornyomott műremekek készíthetők a segítségével.","shortLead":"Nehéz izgalmas funkciót mutatnia manapság egy nyomtatónak, azonban az Anker asztali UV printere meglepő végeredménnyel...","id":"20250510_anker-uv-nyomtato-dombornyomott-3d-effektek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d76282f-1185-4d2e-9020-fe2d15a95b97.jpg","index":0,"item":"4da03e7e-cc45-4143-a1e4-ebc248b47f4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_anker-uv-nyomtato-dombornyomott-3d-effektek","timestamp":"2025. május. 10. 16:03","title":"Ez az otthoni nyomtató elég furcsára képes: dombornyomott 3D-s effekteket is csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]