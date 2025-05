Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ukrajnában a katonai infrastruktúrát és közvéleményt felmérő állítólagos kémeket tartóztattak le. Kijev szerint a magyar katonai hírszerző szolgálat akciójáról van szó – konkrét tervekkel Ukrajna inváziójára.","shortLead":"Ukrajnában a katonai infrastruktúrát és közvéleményt felmérő állítólagos kémeket tartóztattak le. Kijev szerint...","id":"20250512_die-welt-ukrajna-magyarorszag-kemugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9.jpg","index":0,"item":"3ea778fa-c571-4a3e-8ce2-65e868e3a015","keywords":null,"link":"/360/20250512_die-welt-ukrajna-magyarorszag-kemugy","timestamp":"2025. május. 12. 06:45","title":"Die Welt-beszámoló: a magyar–ukrán kémügynek egyetlen olvasata van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mészáros Lőrinc felesége cége Andrássy úti székházához ment a luxusautót vezetve.","shortLead":"Mészáros Lőrinc felesége cége Andrássy úti székházához ment a luxusautót vezetve.","id":"20250512_varkonyi-andrea-meszaros-lorinc-bentley-continental-whitedog-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3.jpg","index":0,"item":"68661c5a-111f-467b-b58f-2d9fdfa93121","keywords":null,"link":"/elet/20250512_varkonyi-andrea-meszaros-lorinc-bentley-continental-whitedog-media","timestamp":"2025. május. 12. 21:33","title":"Várkonyi Andreát egy 120 milliós Bentley-ből kiszállva fotózták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6db780f-3322-4d43-a050-e6ece5b18668","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Rá egyébként nem vonatkozik az Olaszországban általános kezdőjogsis korlátozás.","shortLead":"Rá egyébként nem vonatkozik az Olaszországban általános kezdőjogsis korlátozás.","id":"20250513_Kimi-Antonelli-suliba-is-200-ezer-euros-AMG-vel-jar-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6db780f-3322-4d43-a050-e6ece5b18668.jpg","index":0,"item":"c93d7d73-3b6f-4b45-b337-10471df9f64a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Kimi-Antonelli-suliba-is-200-ezer-euros-AMG-vel-jar-video","timestamp":"2025. május. 13. 08:12","title":"A Mercedes F1-es ifjonca, Kimi Antonelli suliba is 200 ezer eurós AMG-vel jár – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3689db9e-8e98-4596-9782-a7e2085be1be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bank fennakadásokról tájékoztatta ügyfeleit.","shortLead":"A bank fennakadásokról tájékoztatta ügyfeleit.","id":"20250512_k-h-bank-nyugdij-technikai-problema","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3689db9e-8e98-4596-9782-a7e2085be1be.jpg","index":0,"item":"404063e7-f610-436f-8520-14f1ee5e7eba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_k-h-bank-nyugdij-technikai-problema","timestamp":"2025. május. 12. 12:48","title":"Technikai probléma miatt később kapták meg nyugdíjukat a K&H ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gázolaj ára most nem változik. ","shortLead":"A gázolaj ára most nem változik. ","id":"20250512_benzin-uzemanyag-arvaltozas-dragulas-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742.jpg","index":0,"item":"25ca8919-384b-4e96-a6d0-e5073a7bf30c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_benzin-uzemanyag-arvaltozas-dragulas-tankolas","timestamp":"2025. május. 12. 10:31","title":"Drágább lesz a benzin keddtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Buda Péter szerint „alaptalan vádak esetén ugyanis nem fogalmazunk úgy, hogy „várjuk meg, amíg hivatalos értesítést kapunk az ukrán hatóságoktól”.","shortLead":"Buda Péter szerint „alaptalan vádak esetén ugyanis nem fogalmazunk úgy, hogy „várjuk meg, amíg hivatalos értesítést...","id":"20250512_szijjarto-peter-ukrajna-kemugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db.jpg","index":0,"item":"839c4f5c-19e8-4a22-9bdd-2ed50b207a46","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_szijjarto-peter-ukrajna-kemugy","timestamp":"2025. május. 12. 08:50","title":"Szakértő az ukrán–magyar kémbalhéról: Zavarba-, sőt, kétségbeejtő Szijjártó Péter reakciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Scott Bessent hétfőre további részleteket ígért.","shortLead":"Scott Bessent hétfőre további részleteket ígért.","id":"20250512_usa-kina-kereskedelmi-megallapodas-donald-trump-scott-bessent-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7.jpg","index":0,"item":"16453aff-1113-420b-9ee6-e08161ffc1bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_usa-kina-kereskedelmi-megallapodas-donald-trump-scott-bessent-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 12. 06:56","title":"Az amerikai pénzügyminiszter szerint megvan a kereskedelmi megállapodás Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e0efdc-4a21-4558-8659-41503df82201","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A bipoláris zavarban szenvedő betegek nagy részénél hosszú tünetmentes időszakokat lehet elérni a megfelelő terápiával, de már diagnosztizálni is nehéz ezt a betegséget. Mi köze van ennek a betegségnek a kreativitáshoz, és hogyan segít a szűrésben egy Hemingway-novella? Milyen úttörő módszerrel mutatják ki az öngyilkosság kockázatát Pécsen? Dr. Tényi Tamással, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának igazgatójával beszélgettünk a bipoláris zavarról, amely több százezer embert érint itthon.","shortLead":"A bipoláris zavarban szenvedő betegek nagy részénél hosszú tünetmentes időszakokat lehet elérni a megfelelő terápiával...","id":"20250513_Bipolaris-affektiv-zavar-manias-depresszio-tunetei-kezelese-terapia-kutatas-Pecsi-Tudomanyegyetem-Tenyi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37e0efdc-4a21-4558-8659-41503df82201.jpg","index":0,"item":"a9cbf94f-6e56-4848-89a0-a24139a5d182","keywords":null,"link":"/360/20250513_Bipolaris-affektiv-zavar-manias-depresszio-tunetei-kezelese-terapia-kutatas-Pecsi-Tudomanyegyetem-Tenyi-Tamas","timestamp":"2025. május. 13. 13:30","title":"Ez már nem csak hangulatingadozás: mivel járnak a bipoláris zavar mániás és depressziós időszakai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]