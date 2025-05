Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ukrán katonai elemző szerint személyesen Volodimir Zelenszkij adta ki a parancsot a kémek letartóztatására.","shortLead":"Egy ukrán katonai elemző szerint személyesen Volodimir Zelenszkij adta ki a parancsot a kémek letartóztatására.","id":"20250512_ukrajna-kemek-megnevezes-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03.jpg","index":0,"item":"05b7e256-fa2e-4f49-bbff-8f19385edaf8","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_ukrajna-kemek-megnevezes-ujsagiro","timestamp":"2025. május. 12. 17:25","title":"Egy ukrán újságíró megnevezte a két lebukott magyar kémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok repülőgépet küldött Johannesburgba 49 emberért, akiket diszkrimináció áldozatának tekintenek.","shortLead":"Az Egyesült Államok repülőgépet küldött Johannesburgba 49 emberért, akiket diszkrimináció áldozatának tekintenek.","id":"20250512_del-afrika-feherek-menedekjog-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3.jpg","index":0,"item":"ed6081a4-6ba1-4228-beb0-8b5872f01538","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_del-afrika-feherek-menedekjog-egyesult-allamok","timestamp":"2025. május. 12. 11:18","title":"Dél-afrikai fehéreknek ad menedékjogot Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06926905-1a3c-45b4-ae46-0478427862d8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Inkognitó módban is nyomon követte a felhasználókat a techóriás, a hangjuk és arcuk mintázatait is rögzítette.","shortLead":"Inkognitó módban is nyomon követte a felhasználókat a techóriás, a hangjuk és arcuk mintázatait is rögzítette.","id":"20250511_A-Google-nek-ezuttal-Texasnak-kell-kifizetnie-tobb-mint-egymilliard-dollart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06926905-1a3c-45b4-ae46-0478427862d8.jpg","index":0,"item":"998d9ff7-f129-4a0b-9152-74209ee832fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_A-Google-nek-ezuttal-Texasnak-kell-kifizetnie-tobb-mint-egymilliard-dollart","timestamp":"2025. május. 11. 11:23","title":"A Google-nek ezúttal Texasnak kell kifizetnie több mint egymilliárd dollárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814","c_author":"Ki Mit Tube ","category":"brandcontent","description":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere szerint. 10 év után, a One Magyarország támogatásával tér vissza a harmadik évadával az online videós tehetségkutató, egy még inkább digitalizált világba. Rubin Kristóf elmondta, a műsor nem csak a versenyzőknek, a készítőinek is kihívás: hogyan lehet a napi 20-50 videóból kiválasztani azokat, amelyekből a fiatal generáció számára érdekes történetet lehet elmesélni.","shortLead":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere...","id":"20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814.jpg","index":0,"item":"9c7fbad4-e9b8-4d90-8450-a82136e4f8eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","timestamp":"2025. május. 12. 15:30","title":"Ez egy digitális népművészeti verseny – 10 év után újraindul a Ki Mit Tube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203b519f-f94c-4663-800b-a41c81a15422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eleve engedély nélkül felállított és sok vitát kiváltó szobornak, miután a kutyapárti új kerületvezetés kilátásba helyezte az elbontását, korábban már ideiglenes védelmet adott az építési miniszter. Most műemlékké is nyilvánítaná.","shortLead":"Az eleve engedély nélkül felállított és sok vitát kiváltó szobornak, miután a kutyapárti új kerületvezetés kilátásba...","id":"20250513_Lazar-Janos-nemzeti-emlekkent-muemleki-vedelmet-ad-a-hegyvideki-Turul-szobornak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/203b519f-f94c-4663-800b-a41c81a15422.jpg","index":0,"item":"3f38ffb4-db79-4951-8ccb-b7072a574b42","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Lazar-Janos-nemzeti-emlekkent-muemleki-vedelmet-ad-a-hegyvideki-Turul-szobornak","timestamp":"2025. május. 13. 10:08","title":"Lázár János „nemzeti emlékként” műemléki védelmet ad a hegyvidéki turulszobornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235161bd-8f22-4aa0-8c5e-14daa3fef81d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"„Talán nem is voltak olyan nagyon a különbségek, mint gondoltuk” – jegyezték meg az amerikaiak.","shortLead":"„Talán nem is voltak olyan nagyon a különbségek, mint gondoltuk” – jegyezték meg az amerikaiak.","id":"20250512_usa-kina-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235161bd-8f22-4aa0-8c5e-14daa3fef81d.jpg","index":0,"item":"fb44db53-3e98-4977-b530-12fa66d83eef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_usa-kina-vam","timestamp":"2025. május. 12. 10:13","title":"90 napos szünet, 115 százalékkal alacsonyabb vámok – egyre több részlet derül ki az amerikai-kínai megállapodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bd29cd-c56f-4534-87e1-f3abcf91419e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Miközben a Tisza továbbra is előzi a Fideszt, megalakult a Duna Párt. De ez nem az a Duna Párt, amelyet még tavaly az óellenzékhez kötve megjósolt Magyar Péter, és még csak nem is az, amit Szabó Bálint trombitás jelentett be – ezt a DK-ból kizárt Leel-Őssy Gábor vezeti. Közben a Tiszából nemrég távozott Farkas Dezső is politikai mozgalmat gründol.","shortLead":"Miközben a Tisza továbbra is előzi a Fideszt, megalakult a Duna Párt. De ez nem az a Duna Párt, amelyet még tavaly...","id":"20250513_Kizart-DK-s-Leel-Ossy-Gabor-duna-part-Szabo-Balint-kiabrandult-tiszasokra-gyur-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56bd29cd-c56f-4534-87e1-f3abcf91419e.jpg","index":0,"item":"d40861fe-2281-4107-a583-653c1a9b1c17","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Kizart-DK-s-Leel-Ossy-Gabor-duna-part-Szabo-Balint-kiabrandult-tiszasokra-gyur-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 05:48","title":"Kizárt DK-s happolta el Szabó Bálint új pártját: árad a Duna, és van, aki már a kiábrándult tiszásokra gyúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce000969-f45a-40f0-b43d-01d1e51fceab","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"A Franke házaspár a csúcson havonta 35 millió forintnak megfelelő összeget keresett azzal, hogy megosztotta hat gyerekük mindennapjait az interneten – beleértve a legkínosabb pillanatokat is, hiszen ezek hozták a legtöbb kattintást. A történet vége azonban 30 év börtön lett, amit gyermekbántalmazás miatt szabtak ki. Az ügyről idén dokumentumsorozatot mutattak be.","shortLead":"A Franke házaspár a csúcson havonta 35 millió forintnak megfelelő összeget keresett azzal, hogy megosztotta hat...","id":"20250511_ruby-franke-mormon-anya-ordoguzo-gyerekbantalmazo-disney-sorozat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce000969-f45a-40f0-b43d-01d1e51fceab.jpg","index":0,"item":"ea5df65c-9b83-481d-a564-64afb2085acf","keywords":null,"link":"/elet/20250511_ruby-franke-mormon-anya-ordoguzo-gyerekbantalmazo-disney-sorozat-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 12:00","title":"Hogyan lesz egy példás életű mormon anyából ördögűző gyerekbántalmazó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]