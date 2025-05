Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"50351e14-c9f3-445a-ba26-9a0e6bd5e797","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Budapest legromosabb romkocsmája 21 év után húzza le a rolót.","shortLead":"Budapest legromosabb romkocsmája 21 év után húzza le a rolót.","id":"20250512_vittula-bezaras-kertesz-utca-kocsma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50351e14-c9f3-445a-ba26-9a0e6bd5e797.jpg","index":0,"item":"d6a908dd-33b3-4da5-bb2d-391db9a5dd04","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_vittula-bezaras-kertesz-utca-kocsma","timestamp":"2025. május. 12. 12:29","title":"Bezár a Vittula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Reagálni kellett a fejleményekre, ezért nagyobb zárolás már történt a költségvetésben – közölte Kisgergely Kornél államháztartásért felelős államtitkár.","shortLead":"Reagálni kellett a fejleményekre, ezért nagyobb zárolás már történt a költségvetésben – közölte Kisgergely Kornél...","id":"20250512_Jelentos-koltsegvetesi-zarolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"8102e74a-0fc9-4bad-9b4e-eb4298ee70e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_Jelentos-koltsegvetesi-zarolas","timestamp":"2025. május. 12. 13:10","title":"Jelentős költségvetési zárolás történt – ismerte el az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai tőzsdék nagy napja lehet a mai.","shortLead":"Az amerikai tőzsdék nagy napja lehet a mai.","id":"20250512_amerikai-kinai-gazdasagi-megallapodas-vam-forint-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1.jpg","index":0,"item":"4a402662-412f-444d-9945-eb1aebb8b2b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_amerikai-kinai-gazdasagi-megallapodas-vam-forint-arfolyam","timestamp":"2025. május. 12. 14:01","title":"Az egész világ örül az amerikai–kínai megállapodásnak, de van néhány kivétel, például a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f124bfca-6ca5-42a1-b3bb-cea8cb805a04","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik versenyző kerékpárjának neki is ment az állat, de senki nem sérült meg.","shortLead":"Az egyik versenyző kerékpárjának neki is ment az állat, de senki nem sérült meg.","id":"20250511_Kecske-tamadt-a-versenyzokre-a-Giro-dItalia-alban-szakaszan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f124bfca-6ca5-42a1-b3bb-cea8cb805a04.jpg","index":0,"item":"5d62f7a8-4a09-4bff-8d3f-a3eb5f120d31","keywords":null,"link":"/sport/20250511_Kecske-tamadt-a-versenyzokre-a-Giro-dItalia-alban-szakaszan","timestamp":"2025. május. 11. 15:23","title":"Kecske támadt a versenyzőkre a Giro d'Italia albán szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b9ec6e-ba42-47dc-87c1-55b275248ad9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szentatya elmondta, hogy szívében hordozza „a szeretett ukrán nép szenvedését”, Gázában pedig tűzszünetet és az izraeli túszok szabadon bocsátását szorgalmazta.","shortLead":"A szentatya elmondta, hogy szívében hordozza „a szeretett ukrán nép szenvedését”, Gázában pedig tűzszünetet és...","id":"20250511_Leo-papa-elso-vasarnapi-miseje-soha-tobbe-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77b9ec6e-ba42-47dc-87c1-55b275248ad9.jpg","index":0,"item":"de734f51-eae7-41b5-98eb-ff762c344729","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Leo-papa-elso-vasarnapi-miseje-soha-tobbe-haborut","timestamp":"2025. május. 11. 14:46","title":"Leó pápa első vasárnapi miséjén: soha többé háborút!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae02f8a-9908-4c3b-8b12-575645e952bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ukrajna tűzszünetet vár el, Moszkva ehhez szabna feltételeket. Messzire jutottunk ahhoz képest, hogy a Kreml reggel feltétel nélküli tárgyalásokat javasolt Kijevnek.","shortLead":"Ukrajna tűzszünetet vár el, Moszkva ehhez szabna feltételeket. Messzire jutottunk ahhoz képest, hogy a Kreml reggel...","id":"20250511_Trump-zelenszkij-beketargyalas-tuzszunet-putyin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eae02f8a-9908-4c3b-8b12-575645e952bd.jpg","index":0,"item":"60c22f7a-91db-492d-9328-4e17b7e3a8ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Trump-zelenszkij-beketargyalas-tuzszunet-putyin-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 19:27","title":"Trump: tessék tárgyalni! Zelenszkij: rendben, de van egy feltételünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af094b0f-6a7c-4b98-ae5e-8f370e7d0349","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Dunától keletre is bővül a villámtöltő-hálózat.","shortLead":"A Dunától keletre is bővül a villámtöltő-hálózat.","id":"20250513_Uj-Tesla-Supercharger-helyszinek-jelentek-meg-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af094b0f-6a7c-4b98-ae5e-8f370e7d0349.jpg","index":0,"item":"beb9bbd4-423a-4676-ae93-d2ce3fc14219","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Uj-Tesla-Supercharger-helyszinek-jelentek-meg-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 13. 07:11","title":"Új Tesla Supercharger-helyszínek jelennek meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019ca6b1-17ce-46ef-9730-e32019aabfeb","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"A MOHU az idei évtől sűrűbben viszi el a szelektíven gyűjtött hulladékot: ahol eddig csak havonta egyszer ürítették a papíros, műanyagos vagy fémes kukákat, ott mostantól kétszer gyakrabban számíthatunk a szállításra. Ez az 5000 lakost meghaladó településeket érinti, összesen 96 várost. Emellett folytatódik az is, hogy a korábban használt szelektív zsákokat kukákra cserélik.","shortLead":"A MOHU az idei évtől sűrűbben viszi el a szelektíven gyűjtött hulladékot: ahol eddig csak havonta egyszer ürítették...","id":"20250410_szelektiv-kukak_hulladekgyujtes_mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019ca6b1-17ce-46ef-9730-e32019aabfeb.jpg","index":0,"item":"957e2935-36ff-475f-84ee-c9f387b4a2e9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250410_szelektiv-kukak_hulladekgyujtes_mohu","timestamp":"2025. május. 11. 15:30","title":"Zsákok helyett gyakrabban ürülő szelektív kukák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]