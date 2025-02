„Annyi pénzem van most, hogy felbérelhetnék valakit, hogy megöljön, és senki sem tudná meg. Senkinek sem hiányoznál. Senki sem tudna semmiről.” Állítólag így fenyegette meg Sean „Diddy” Combs, korábban Puff Daddy a ’90-es években az egyik alkalmazottját. Az inzultusra a rapper Bad Boy Records nevű kiadójának New York-i irodájában került sor, szem- és fültanúja volt Daniel Evans zenei vezető is, aki most a BBC-nek elevenítette fel a történteket más érintettekkel egyetemben.

Combs eleve nem volt túl jó természetű, például az indulatait sem volt képes jól kezelni, de Evans szerint a hatalom egyértelműen torzított a személyiségén. Nagyon fiatalon és nagyon hamar lett nagyon gazdag, a karrierje a ’90-es években ért a csúcsra, addigra gyakorlatilag egy egész birodalmat épített ki magának. Saját magát „Nagy Gatsby-ként” és New York királyaként emlegette, a nagyszabású bulikon, amiket a ’90-es években rendezett, még Donald Trump is részt vett. Most azonban börtönben ül, és bírósági tárgyalások hosszú sora vár rá többek között azért, mert szexkereskedelemmel, zsarolással, drogfogyasztással és -kereskedelemmel, nemi erőszakkal és testi sértéssel is vádolják. Ő mindent következetesen tagad.

Még nagyobbra nő a botrány: több mint százan készülnek még beperelni Sean „Diddy” Combs-t Egy ügyvéd szerint az állítólagos áldozatok között vannak olyan kiskorúak is, akiket már kilencéves korukban molesztáltak.

A BBC több mint húsz olyan embert szólaltatott meg, akik annak idején együtt dolgoztak Combsszal a kiadójánál – köztük egykori vezetők, asszisztensek és producerek –, és elmesélték a tapasztalataikat a rapper viselkedéséről. Ezek alapján előfordult, hogy nyilvánosan, a csapat előtt nevezett ribancnak egy alkalmazottat, ha elégedetlen volt a munkájával. Voltak, akik konkrétan látták, hogy a stúdióban szexel egy feltételezhetően bedrogozott nővel, más pedig felidézte, hogy óvszert hozatott vele. Emellett arról is beszéltek, hogy céges pénzen, repülővel hozattak nőket, akikkel aztán művészek és a kiadó alkalmazottai szexeltek.

Combs nem egy embert fenyegethetett meg halálosan. A potenciális áldozatokat is képviselő Tony Buzbee ügyvéd arról beszélt, hogy az egyik ügyfelét a zenész egy parti alkalmával, a fürdőszoba padlóján megerőszakolta 1995-ben, búcsúzóul pedig azt mondta neki: nehogy szóljon bárkinek erről, mert akkor „eltűnik”. Az egyik áldozata a vád szerint egy tizenéves lány lehetett. A beszámolókból egyébként az is kiderül, hogy a gyakornokok között többen tizenévesek voltak, és nem volt ritka, hogy az alkalmazottakkal szexuális kapcsolat volt köztük.