Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hétfőn három gyermekotthont látogatnak meg ajándékokkal, Magyar szerint most rögtön aláírták az engedélyeket, nem úgy mint adventkor.","shortLead":"Hétfőn három gyermekotthont látogatnak meg ajándékokkal, Magyar szerint most rögtön aláírták az engedélyeket, nem...","id":"20250526_magyar-peter-ajandek-foti-gyermekotthon-ajandek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"a907cb9c-2e63-45a1-9aa6-bef40f66244e","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_magyar-peter-ajandek-foti-gyermekotthon-ajandek","timestamp":"2025. május. 26. 14:07","title":"Magyar Péternek végül csak sikerült ajándékot vinnie a fóti gyermekotthonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók vizsgálata világított rá arra, hogyan vezethet végül szívbetegséget az, ha valaki keveset alszik.","shortLead":"Svéd kutatók vizsgálata világított rá arra, hogyan vezethet végül szívbetegséget az, ha valaki keveset alszik.","id":"20250528_keves-alvashiany-egeszseg-ver-feherje-gyulladas-szivbetegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44.jpg","index":0,"item":"f213bacd-a7e0-4d63-b762-a788c49981bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_keves-alvashiany-egeszseg-ver-feherje-gyulladas-szivbetegseg","timestamp":"2025. május. 28. 08:03","title":"Ez indul be a szervezetében már három nap után, ha nem alszik eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","shortLead":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","id":"20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314.jpg","index":0,"item":"f0bf8b42-7a4c-431c-bf41-33457389c8d7","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","timestamp":"2025. május. 26. 12:43","title":"Macron kamerák előtt kapott pofont a feleségétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d434e64d-b7b8-4406-9d55-c6609b74329e","c_author":"Szentirmai Áron","category":"kkv","description":"Varga Zoltán ügyvédje lapunknak arról beszélt, minden jel arra mutat, hogy az Index előbb látta a vádiratot, mint az ügyet tárgyaló bíró, ezért feljelentést tettek személyes adattal való visszaélés miatt.","shortLead":"Varga Zoltán ügyvédje lapunknak arról beszélt, minden jel arra mutat, hogy az Index előbb látta a vádiratot, mint...","id":"20250527_Varga-Zoltan-Central-Mediacsoport-vademeles-ugyeszseg-szemelyes-adattal-valo-visszaeles-24-vadirat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d434e64d-b7b8-4406-9d55-c6609b74329e.jpg","index":0,"item":"ebd9cb0e-6383-49bd-a1fb-b41c97c753c1","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Varga-Zoltan-Central-Mediacsoport-vademeles-ugyeszseg-szemelyes-adattal-valo-visszaeles-24-vadirat-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 12:46","title":"Feljelentést tett Varga Zoltán, a 24.hu tulajdonosa – „Előbb jutott el a nyilvánossághoz a vádirat, mint a bíróhoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d288a553-99b0-4b93-b7bc-14e13bcc8c23","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"„Akit ez nem érint, annak nincs mit kérdeznie” – mondta Kocsis Máté az „átláthatósági” törvényjavaslattal kapcsolatos aggodalmakra, és más kormánypárti politikusok is hasonlóan próbálták elmagyarázni, hogy a független sajtó és a civil szervezetek ellehetetlenítését előkészítő jogszabály nem is az, aminek látszik. Legújabban pedig Gulyás Gergely írta le Ruszin-Szendi Romulusz állítólagos letartóztatási szándékáról, hogy „aki betartotta a törvényeket, és nem működött együtt ukrán kémekkel a hazája érdekeivel szemben, annak nincs mitől tartani!”. Ám ha végigtekintünk a magyar történelmen, van okunk összerezzenni, ha ezt az érvelést halljuk.","shortLead":"„Akit ez nem érint, annak nincs mit kérdeznie” – mondta Kocsis Máté az „átláthatósági” törvényjavaslattal kapcsolatos...","id":"20250526_fidesz-nem-kell-felni-tortenelem-atlathatosagi-torveny-kocsis-mate","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d288a553-99b0-4b93-b7bc-14e13bcc8c23.jpg","index":0,"item":"15e5c2e4-8b9b-41da-887c-2a541cae02eb","keywords":null,"link":"/360/20250526_fidesz-nem-kell-felni-tortenelem-atlathatosagi-torveny-kocsis-mate","timestamp":"2025. május. 26. 16:29","title":"Deutsch Tamás is igazolja: éppen akkor kell elkezdeni aggódni, amikor a hatalom azzal nyugtat, hogy nincs mitől félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az M4 Sport élő közvetítése „buktatta le” a Fidesz pártigazgatóját.","shortLead":"Az M4 Sport élő közvetítése „buktatta le” a Fidesz pártigazgatóját.","id":"20250527_kubatov-gabor-borzi-vivien-ftc-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f.jpg","index":0,"item":"c9cad988-c8b9-4c75-b70b-ba0879633536","keywords":null,"link":"/elet/20250527_kubatov-gabor-borzi-vivien-ftc-fidesz","timestamp":"2025. május. 27. 14:36","title":"Új párja van Kubatov Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416332a2-ba66-46c8-a23b-a0dd985d5dc3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Forbes influenszerlistáján ötödik helyen álló Nessaj cége eddigi legjobb évét zárta, a tartalomgyártó azonban nem vett ki osztalékot feleségével közös cégéből.","shortLead":"A Forbes influenszerlistáján ötödik helyen álló Nessaj cége eddigi legjobb évét zárta, a tartalomgyártó azonban nem...","id":"20250527_nessaj-emcee-bt-beszamolo-eredmeny-nyereseg-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416332a2-ba66-46c8-a23b-a0dd985d5dc3.jpg","index":0,"item":"3126c3cc-5e88-4983-b50e-66cfacdebda5","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_nessaj-emcee-bt-beszamolo-eredmeny-nyereseg-influenszer","timestamp":"2025. május. 27. 15:23","title":"125 milliós profitot termelt az egyik legnépszerűbb hazai influenszer, Nessaj cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b5654-a7ff-4385-93a6-a396d04d4bbd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A nyereség nagy része hirdetésekből és prémium előfizetésekből tevődik össze.","shortLead":"A nyereség nagy része hirdetésekből és prémium előfizetésekből tevődik össze.","id":"20250528_Szep-penzt-termeltek-a-sugar-babyk-a-Puncshu-nak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c8b5654-a7ff-4385-93a6-a396d04d4bbd.jpg","index":0,"item":"53fbdba0-2a35-46e0-94d4-23fc39867230","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Szep-penzt-termeltek-a-sugar-babyk-a-Puncshu-nak","timestamp":"2025. május. 28. 08:28","title":"Szép pénzt termeltek a sugar babyk a Puncs.hu-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]