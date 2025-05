Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az építési és közlekedési miniszter a kormány „átláthatósági” törvényjavaslatát kommentálta a sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Az építési és közlekedési miniszter a kormány „átláthatósági” törvényjavaslatát kommentálta a sajtótájékoztatóján.","id":"20250527_Lazar-azzal-nyugtatta-az-egzisztenciajat-nem-felto-telexes-ujsagirot-Nem-tudhatja-elore-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"97de3e0f-524c-4166-802a-474033116a29","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Lazar-azzal-nyugtatta-az-egzisztenciajat-nem-felto-telexes-ujsagirot-Nem-tudhatja-elore-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 11:48","title":"Lázár szerint a telexes újságíró nem tudhatja előre, hogy kell-e féltenie az egzisztenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egyre nagyobb az elégedetlenség az Unióban azzal szemben, amit a Fidesz művel, de a magyar szavazati jog megvonásához nincs elég támogató. Németország és Franciaország is csatlakozott azokhoz az államokhoz, amelyek nem szeretnék annyiban hagyni, hogy Magyarország nem engedi megtartani az idei Pride-ot. Az új német kancellár, Friedrich Merz az eddigi legkeményebb jelzést küldte. Egy amerikai filozófus szerint az USA a fasizmus útjára lépett. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Egyre nagyobb az elégedetlenség az Unióban azzal szemben, amit a Fidesz művel, de a magyar szavazati jog megvonásához...","id":"20250527_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"177c53d2-6323-4024-8be5-d0c6c38f207c","keywords":null,"link":"/360/20250527_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 27. 10:26","title":"Több témában is előveszi Magyarországot az EU, de a „nukleáris opció” bevetésénél még nem tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6b671a-bb32-4acf-ae07-780b438e6df9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"„Kiszervezheti” a játékokat az App Store-ból az Apple, heteken belül bemutathat a cég egy teljesen új áruházat.","shortLead":"„Kiszervezheti” a játékokat az App Store-ból az Apple, heteken belül bemutathat a cég egy teljesen új áruházat.","id":"20250528_apple-ios-macos-dedikalt-jatekaruhaz-ujdonsag-ios-19","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc6b671a-bb32-4acf-ae07-780b438e6df9.jpg","index":0,"item":"1999e207-e002-4a89-b594-1a00119ca1b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_apple-ios-macos-dedikalt-jatekaruhaz-ujdonsag-ios-19","timestamp":"2025. május. 28. 15:03","title":"Ez nagyot szólhat: játékos újdonság jöhet az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05861f94-a002-425f-b73b-2d3253a539d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár volt hivatalos születésnapi kedvezmény a társaságnál, ez a lehetőség már nem él.","shortLead":"Bár volt hivatalos születésnapi kedvezmény a társaságnál, ez a lehetőség már nem él.","id":"20250527_wizzair-csalas-kartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05861f94-a002-425f-b73b-2d3253a539d1.jpg","index":0,"item":"abce37b9-76cf-499d-9f6b-5053dce4a1f9","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_wizzair-csalas-kartya","timestamp":"2025. május. 27. 10:41","title":"Ne dőljön be a születésnapi akciónak, csalók élnek vissza a Wizz Air nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa0c485-0c03-4b0c-a2a9-fc67135d6fcc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem lehet megvenni egyszerre olyan sok bankautomatát, és informatikai korlátai is vannak. Többen majd csak jövőre kapnak, döntött a kormány.","shortLead":"Nem lehet megvenni egyszerre olyan sok bankautomatát, és informatikai korlátai is vannak. Többen majd csak jövőre...","id":"20250528_falusi-atm-kormanydontes-keszpenz-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aa0c485-0c03-4b0c-a2a9-fc67135d6fcc.jpg","index":0,"item":"78d1bca2-1dad-48f4-9259-7d5fdcc71a71","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_falusi-atm-kormanydontes-keszpenz-kormanyinfo","timestamp":"2025. május. 28. 18:34","title":"Idén biztos nem kap ATM-et minden település, amelynek ígérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a0e3e5-13b8-49c6-b2c7-6dcbd62b61ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az önsértés már 12-13 éves kiskamaszoknál is előfordul, és egészséges személyiségfejlődésű gyerekek is érintettek lehetnek egy nehezebb életszakaszban. ","shortLead":"Az önsértés már 12-13 éves kiskamaszoknál is előfordul, és egészséges személyiségfejlődésű gyerekek is érintettek...","id":"20250527_Gyerekek-kamaszok-onsertes-ongyilkossag-pszichiater-Semmelweis-Egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42a0e3e5-13b8-49c6-b2c7-6dcbd62b61ac.jpg","index":0,"item":"96140d47-eba6-4c15-a211-28322e8c7a09","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Gyerekek-kamaszok-onsertes-ongyilkossag-pszichiater-Semmelweis-Egyetem","timestamp":"2025. május. 27. 09:51","title":"Egyre több gyerek bántja magát, mert nem érzik biztonságosnak a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter szeretne leülni az RMDSZ-szel tárgyalni, az átláthatóságinak nevezett törvényről azt mondta, csak akkor tudják visszahozni, ha megnyerik a választást.","shortLead":"Magyar Péter szeretne leülni az RMDSZ-szel tárgyalni, az átláthatóságinak nevezett törvényről azt mondta, csak akkor...","id":"20250527_magyar-peter-fidesz-kormany-ellentet-rmdsz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"e3824255-0526-468e-b448-e41b0216a69e","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_magyar-peter-fidesz-kormany-ellentet-rmdsz-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 21:02","title":"Magyar Péter: A Fideszen és a kormányon belül is ellentét van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6551d1c9-c08a-4eec-be1e-9ec3ef60b493","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A fényképet hamisítvánnyal helyettesítette. Az eredeti változatot egy londoni aukciósház közreműködésével adták el egy olaszországi vásárlónak, így akadt a nyomára a rendőrség.","shortLead":"A fényképet hamisítvánnyal helyettesítette. Az eredeti változatot egy londoni aukciósház közreműködésével adták el...","id":"20250527_Churchill-portre-foto-tolvaj-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6551d1c9-c08a-4eec-be1e-9ec3ef60b493.jpg","index":0,"item":"b55ca39b-c448-45dd-8d8a-80e4f3871188","keywords":null,"link":"/kultura/20250527_Churchill-portre-foto-tolvaj-borton","timestamp":"2025. május. 27. 15:28","title":"Két év börtönre ítélték a tolvajt, aki ellopta az egyik leghíresebb Churchill-portrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]